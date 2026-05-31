בג"ץ דחה בקשה להרחיק את אוריך מלשכת נתניהו

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ דחה היום (ראשון) את בקשת התנועה לאיכות השלטון למתן צו ביניים שירחיק את יונתן אוריך, יועצו לשעבר של ראש הממשלה, ממשרד ראש הממשלה. ההחלטה ניתנה לאחר שהתקבלו הצהרות מפורשות מטעם אוריך ומטעם משרד ראש הממשלה בנוגע לגישה למידע מסווג.

כזכור, העתירה הוגשה על רקע החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה להגיש כתב אישום נגד אוריך בפרשת הדלפת המסמכים לעיתון הגרמני 'בילד'. כתב האישום כולל שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה, וכן עבירה של השמדת ראיה.

התחייבויות מפורשות בפני בית המשפט

בהחלטת בית המשפט צוין כי "רשמנו לפנינו את הצהרת בא כוח המשיב 7 כי משיב זה לא נחשף, במשרד ראש הממשלה, לחומר מסווג ומקובל עליו כי לא ייחשף במשרד ראש הממשלה לחומר מסווג, גם בעתיד". בנוסף, רשם בית המשפט את הצהרת בא כוחם של נציגי המדינה כי "בהתאם להוראות שירות הביטחון הכללי המשיב 7 נעדר רשות לגישה למקומות במשרד ראש הממשלה שהם רגישים בהיבט שמירה על סודות המדינה".

על בסיס התחייבויות אלו קבע בית המשפט: "בנסיבות אלו איננו מוצאים מקום ליתן צו ביניים כפי שהתבקש על ידי העותרת". יצוין כי בית המשפט קיים דיון בדלתיים סגורות במעמד צד אחד, ולאחר שיג ושיח עם גורמי המדינה, לא ראה הצדקה להורות על הרחבת הפרפראזה שניתנה מטעם המשיבים.

באשר להמשך ההליכים בעתירה עצמה, נעתר בית המשפט להצעת בא כוח המשיבים בדבר קבלת עדכון בתוך 30 יום. "אחרי קבלת עדכון כאמור תינתן החלטה בדבר המשך הטיפול בעתירה", נכתב בהחלטה.