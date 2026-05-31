"מיני ירח כחול" נדיר: תופעה שמימית שלא תחזור עד 2053

הערב (ראשון), ה-31 במאי 2026, יזכו חובבי האסטרונומיה ברחבי העולם ובישראל לצפות במחזה שמימי נדיר במיוחד: "מיני ירח כחול" (Blue Micromoon) - שילוב של שתי תופעות אסטרונומיות המתרחש רק פעם בכמה עשורים.

למרות שהשם מעורר ציפייה לירח זוהר בצבע כחול עמוק, המציאות המדעית שונה לחלוטין. הירח לא ישנה את צבעו ולא יהפוך לנקודה זעירה בשמיים, אך מדובר באירוע אסטרונומי יוצא דופן שמשלב שני מאפיינים נדירים במקביל.

מהו "ירח כחול" - ומדוע הוא לא באמת כחול?

המונח "ירח כחול" אינו מתאר את צבעו של הירח, אלא את התדירות הנדירה שלו. לאסטרונומים שתי הגדרות שונות לתופעה, כאשר האירוע הנוכחי מתייחס להגדרה הקלנדרית הפשוטה יותר.

מחזור ירח ממוצע, מירח מלא אחד למשנהו, נמשך כ-29.5 ימים. מאחר שרוב חודשי השנה הקלנדרית ארוכים יותר - 30 או 31 ימים - מדי פעם התאריכים מסתנכרנים כך שחודש קלנדרי אחד מכיל שני ירחים מלאים. הירח המלא השני באותו החודש מכונה "ירח כחול".

קיימת גם הגדרה עונתית מסורתית יותר, המתייחסת למצב שבו ישנם ארבעה ירחים מלאים בעונה אסטרונומית אחת במקום שלושה כמקובל. במצב זה, הירח המלא השלישי מבין הארבעה מכונה ירח כחול.

"מיקרו-ירח" - כשהירח במרחק הרחוק ביותר

החלק השני של התופעה נוגע לגודלו הויזואלי של הירח בשמיים. מסלולו של הירח סביב כדור הארץ אינו עיגול מושלם אלא אליפסה, ולכן המרחק שלו מאיתנו משתנה לאורך החודש.

כאשר הירח המלא מתרחש בנקודה הקרובה ביותר לכדור הארץ, מדובר ב"סופר-ירח" (Supermoon) - והוא נראה גדול ובהיר מהרגיל. לעומת זאת, "מיקרו-ירח" (Micromoon) קורה כאשר הירח המלא מתרחש בנקודה הרחוקה ביותר שלו מכדור הארץ.

הפיזיקה מראה כי מיקרו-ירח נראה קטן בכ-14% בלבד לעומת סופר-ירח, ובכ-6% בלבד בהשוואה לירח מלא רגיל. עין אנושית ממוצעת תתקשה להבחין בהבדל ללא ציוד עזר או תמונות להשוואה, אך בצילומים מקצועיים המראה מוחשי.

השילוב הנדיר: פעם ב-20 שנה

בעוד שכל אחת מהתופעות כשלעצמה אינה נדירה במיוחד - "ירח כחול" מתרחש אחת לשנתיים וחצי בממוצע, ו"מיקרו-ירח" מופיע פעמיים-שלוש בשנה - השילוב הסימולטני של השניים הוא נדיר ביותר.

ירח מלא שהוא גם השני באותו חודש וגם נמצא בנקודה הרחוקה ביותר מכדור הארץ מתרחש בערך פעם ב-20 שנה. האירוע אינו מתרחש במחזוריות קבועה לחלוטין, והעיתוי שלו משתנה ברחבי הגלובוס בשל הפרשי אזורי זמן.

בארה"ב ובחלקים אחרים בעולם התופעה הבאה תתרחש רק בשנת 2053. בבריטניה ובאזורי זמן קרובים, התופעה הבאה תתרחש רק בשנת 2066 - פער של ארבעה עשורים שלמים.

מתי וכיצד לצפות בישראל?

רגע השיא הרשמי של הירח המלא נקבע לשעות היום על פי שעון עולמי, אך אסטרונומים מבהירים כי כמעט ולא ניתן להבחין בהבדל במידת המלאות של הירח לאורך כל הלילה שלפניו ולאורך כל הלילה שאחריו.

הזמן המיטבי לצפייה הוא הלילה - מוצאי ראשון, 31 במאי 2026. עבור צופים בישראל, הירח צפוי להיות נמוך יחסית באופק לאורך כל הלילה, בניגוד לחצי הכדור הדרומי שבו הוא ייראה גבוה מאוד בשמיים.

בשל היותו נמוך באופק, זוהי הזדמנות מצוינת לצלם את הירח לצד מבנים, עצים או קווי רקיע עירוניים - מה שייצור אשליה אופטית שתגרום לו להיראות דווקא גדול ומרהיב יותר לעין.

למה אומרים "פעם בירח כחול"?

הביטוי המפורסם באנגלית "Once in a blue moon" משמש לתיאור אירוע נדיר ביותר שקורה לעיתים רחוקות מאוד. מבחינה אסטרונומית, הירח שומר הלילה על צבעו הלבן-צהבהב הרגיל.

עם זאת, קיימת תופעה אטמוספרית נדירה - ולא קשורה למסלול הירח - שבה שריפות יער ענקיות או התפרצויות געשיות עוצמתיות פולטות כמויות אדירות של חלקיקי אבק ואפר לאטמוספירה. חלקיקים אלו פועלים כמסנן ומפזרים את האור באופן שמעניק לירח גוון כחלחל חיוור ממשי.

מדענים מעריכים כי אירועים היסטוריים כאלו הם המקור האמיתי לביטוי המוכר. הלילה, הירח ישמור על צבעו הטבעי - אך התופעה האסטרונומית הנדירה תהפוך אותו למיוחד במינו.