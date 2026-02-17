תופעה נדירה ומפתיעה: כוכב ענק בגלקסיית אנדרומדה קרס לתוך חור שחור מבלי להתפוצץ כסופרנובה | התצפית, שתועדה לאורך עשור, עשויה לשנות את ההבנה המדעית של היווצרות חורים שחורים ושל דרכי מותם של כוכבים מסיביים (בעולם)
במשך מאות שנים הוא שכב חבוי מתחת לטקסטים דתיים, מחוק וכמעט בלתי נראה | כעת, בעזרת טכנולוגיית קרני רנטגן ממאיץ חלקיקים, חוקרים הצליחו לשחזר את מפת השמיים האבודה של האסטרונום הגדול בהיסטוריה (חדשות בעולם)
חודש דצמבר מביא איתו סדרת תופעות שמימיות נדירות - מהסופר-ירח האחרון של השנה האזרחית, דרך מטרי המטאורים המרשימים ועד כוכבי הלכת הזוהרים | אם מזג האוויר ישתף פעולה, הלילות הקרובים צפויים לספק מחזה שמיימי מרהיב לחובבי השמיים והאסטרונומיה כאחד (בעולם)
חוקרים מבריטניה והונג קונג הצליחו לעקוב אחר תהליך נדיר בעוצמתו - שינוי טמפרטורה והארה של כוכב גוסס בלב הערפילית IC418, המכונה "ערפילית הספירוגרף" | לראשונה אי־פעם נמדדה ההשתנות של כוכב טיפוסי בקצב מהיר כל כך - גם באופן שמערער את המודלים התיאורטיים הקיימים על חיי הכוכבים | הממצאים, שנמשכו על פני יותר ממאה של תצפיות - מאז עידן הוויקטוריאנים ועד טכנולוגיות CCD עכשוויות - מציבים אתגר לאסטרונומים: כיצד ייתכן שכוכב קטן יחסית משנה את פניו בזמן כה קצר, אך לא לפי החיזויים הידועים (בעולם)
בהישג דרמטי לחקר החלל, הגשושית פארקר של נאס"א שברה שיאים כשהגיעה למרחק 6.1 מיליון ק"מ מהשמש, נחשפה לטמפרטורות קיצוניות של 1,400 מעלות צלזיוס והשיגה מהירות שיא של 692,000 קמ"ש - מהירות השקולה לטיסה מלונדון לניו יורק תוך פחות מחצי דקה (בעולם)