תופעה נדירה ומפתיעה: כוכב ענק בגלקסיית אנדרומדה קרס לתוך חור שחור מבלי להתפוצץ כסופרנובה | התצפית, שתועדה לאורך עשור, עשויה לשנות את ההבנה המדעית של היווצרות חורים שחורים ושל דרכי מותם של כוכבים מסיביים (בעולם)
חודש דצמבר מביא איתו סדרת תופעות שמימיות נדירות - מהסופר-ירח האחרון של השנה האזרחית, דרך מטרי המטאורים המרשימים ועד כוכבי הלכת הזוהרים | אם מזג האוויר ישתף פעולה, הלילות הקרובים צפויים לספק מחזה שמיימי מרהיב לחובבי השמיים והאסטרונומיה כאחד (בעולם)
חוקרים מבריטניה והונג קונג הצליחו לעקוב אחר תהליך נדיר בעוצמתו - שינוי טמפרטורה והארה של כוכב גוסס בלב הערפילית IC418, המכונה "ערפילית הספירוגרף" | לראשונה אי־פעם נמדדה ההשתנות של כוכב טיפוסי בקצב מהיר כל כך - גם באופן שמערער את המודלים התיאורטיים הקיימים על חיי הכוכבים | הממצאים, שנמשכו על פני יותר ממאה של תצפיות - מאז עידן הוויקטוריאנים ועד טכנולוגיות CCD עכשוויות - מציבים אתגר לאסטרונומים: כיצד ייתכן שכוכב קטן יחסית משנה את פניו בזמן כה קצר, אך לא לפי החיזויים הידועים (בעולם)