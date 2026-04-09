לאחר שבאירופה נגנבה משאית עמוסה במאות אלפי חטיפי קיטקט, החברה החליטה להחמיר משמעותית את מערך ההגנה על המשלוחים | המערך כולל ליווי של רכבי שטח, מאבטחים בחנויות ואבטחה צמודה למשלוחים מהמשאית ועד למדפים (מעניין)
בעוד האנושות חוגגת את שיאי המרחק החדשים של משימת "ארטמיס 2" אל עבר הירח, קשה שלא להיזכר בסיפורו הבלתי יאמן של סרגיי קריקאלוב | האיש שצפה מהחלל בהתפרקות מולדתו, ברית המועצות, והפך בעל כורחו לאזרח האחרון של מעצמה שחדלה להתקיים
פרויקט ניסיוני של מעבדות ביו-טכנולוגיה ומותג אופנה יצר תיק יד חד‑פעמי מעור קולגן שגודל במעבדה על בסיס מקטעי חלבון שהופקו מעצמות טירנוזאורוס רקס | התוצאה - אקססורי טורקיזי שמוצג במוזיאון באמסטרדם, יועמד במכירה פומבית בחצי מיליון דולר (בעולם)
צוות מחקר בראשות המהנדס האיטלקי פיליפּו ביונדי טוען כי באמצעות סריקות רדאר לווייניות התגלה מתחת לרמת גיזה מבנה סימטרי להפליא לספינקס המפורסם | לדבריו, מתחת לגבעת חול מתנשאת לגובה של כ-33 מטרים עשויה להסתתר אנדרטה עצומה - אך בעולם הארכיאולוגיה הרשמִי מגיבים בספקנות חריפה (בעולם)
גוגל חווה בימים האחרונים מהפכה פנימית של ממש: כלי בינה מלאכותית חדש בשם Agent Smith, הפועל כסוכן אוטונומי בתוך מערכות החברה, הפך תוך זמן קצר לאחד הכלים המבוקשים ביותר בקרב העובדים – עד כדי כך שהחברה נאלצה להגביל את הגישה אליו בגלל עומס שימוש (טכנולוגיה)
במסגרת פסגת ה‑COP15 בקמפו גרנדה נבחרו מיני בעלי חיים מאוֹקה הארקטית ועד לנהרות האמזונס שיכנסו לרשימת ההגנה העולמית | המדינות החברות יידרשו לפעול לשיקום בתי גידול ולשיתוף פעולה חוצה גבולות למען שימורם (בעולם)
עובד לשעבר מצפון קוריאה חשף תנאי עבודה קשים במיוחד במסגרת תוכנית שליחת עובדים לחו״ל שמפעילה המדינה | "אין משא ומתן. אם לא עומדים במכסה, החוב עובר לחודש הבא. הגעת כדי להרוויח ויצאת בלי כלום", תיאר העובד (מעניין)
שילוב של מצלמות מעקב בתערוכת אמנות יוקרתית, קהילה גלובלית שמצביעה על טעם אסתטי, ומכירות במיליוני דולרים - הכירו את "בוטו" הוא לא רק ניסוי טכנולוגי אלא תופעה שמערערת את הגבול בין יצירה אנושית למכונה (בעולם)
אנחנו קוראים לזה "בלגן", "עומס" או "צורך בסדר", אבל מתחת לערימות הבגדים והניירת מסתתר מנגנון פסיכולוגי עמוק בהרבה | מדוע פרידה מחולצה ישנה מרגישה לעיתים כמו קטיעה של איבר, ואיך הפך המושג "העצמי המורחב" למפתח להבנת החרדה שלנו מריקון המדפים? הקשר הפסיכולוגי שבין רמות הקורטיזול בדם לבין הזיכרונות שקנינו בחנות בשוק (פסיכולוגיה)
תגלית במכון וודס הול שבקייפ קוד: הארכיון חשף תיעוד נדיר של שירת לוויתן גיבן (הקרוי גם גדול-סנפיר), שהוקלטה בים הפתוח עשרות שנים לפני שנודעו שירי הלוויתנים לציבור | החוקרים: "חלון נדיר לצליליו של עולם ימי שכמעט נעלם" (בעולם)
בזמן שמשרד הביטחון הרוסי מנסה לפתות סטודנטים להצטרף ל"כוחות המערכות הבלתי מאוישות" החדשים, הדגמה חיה באולם הרצאות הסתיימה בצלילה חופשית לרצפה. "זו התמונה של הצבא הרוסי ב-2026", לעגו המגיבים - צפו במבוכה (חדשות בעולם)