צנחן מצנח רחיפה אוסטרלי חווה מפגש חריג עם קנגורו לאחר נחיתה כמעט מושלמת בעמק אורורל שבפארק הלאומי נאמדג’י, סמוך לעיר קנברה.

הצנחן, ג’ונתן בישופ, תועד כשהוא מתקרב לנחיתה כשהמצלמה שעל קסדתו קלטה קנגורואים שהתקרבו אליו בסקרנות. עוד לפני שנחת, נשמע בישופ אומר: “הי מה העניינים?”, בעוד אחד הקנגורואים קפץ לעבר אזור הנחיתה.

בהמשך נראה הקנגורו מתקרב אליו במהירות ומתחיל להפגין התנהגות תוקפנית, ואף מכה בו. בישופ הופתע מהאירוע ונשמע צועק: “לך מפה!”, כשהוא מבין שהוא נמצא בסכנה.

למרות העימות הקצר, הקנגורו היכה בו פעם אחת בלבד ולאחר מכן התרחק מהמקום. על פי הדיווחים, בישופ לא נפגע בצורה משמעותית, והקנגורו עזב את האזור וחזר אל שטח הפארק יחד עם שאר בני מינו.

