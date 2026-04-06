הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעת בני משפחת גרשוביץ שנהרגו באסון פגיעת הטיל בחיפה: לנה, בעלה ולדימיר, בנם דימה וכלתם לוסיל | הבן שהתגורר עם רעייתו בהרצליה, החזיר את אביו לבית מבית החולים שעות ספורות לפני שקרס (בארץ)
אחרי שאיים, תאגיד השידור האיראני מחק את אזהרת הפינוי לדוחא שבקטאר, שכללה את משרדי רשת אל-ג'זירה | "אנחנו מתנצלים בפני קוראינו היקרים בעקבות פרסום פוסט על אזהרת הפינוי מדוחא. לאור היעדר מידע רשמי ידיעה זו מוכחשת והוסרה", נכתב (העולם הערבי)
הנשיא טראמפ מתנגד לתקיפות נוספות על מתקני אנרגיה באיראן | טראמפ ידע מראש על התקיפה הישראלית נגד מתקני הגז בדרום איראן, ותמך בכך כ"מסר" לטהרן בעקבות סגירת מצר הורמוז אך הוא מאמין שאיראן "קיבלה את המסר", וכעת הוא מתנגד לתקיפות נוספות נגד תשתית האנרגיה באיראן (בעולם)
נמל התעופה הבינלאומי בדובאי החל לחזור בהדרגה לפעילות, לאחר שתקיפה איראנית גרמה לשריפה במכל דלק והובילה להשבתה זמנית של הטיסות | המלחמה יצרה טלטלה בענף התעופה העולמי, כאשר טיסות רבות בוטלו, נדחו או הוסטו למסלולים אחרים (בעולם)
עלירזא זאכאני, ראש עיריית טהרן, מדווח על היקף תקיפות חסר תקדים בבירה האיראנית מאז תחילת העימות מול ישראל וארה"ב | בראיון לסוכנות הידיעות ISNA, הודה זאכאני כי ישנם נפגעים רבים, אך טען כי העיר ממשיכה לתפקד כרגיל (העולם הערבי)
ארגון הטרור חיזבאללה מנסה ליישם לקחים מהמלחמה הקודמת | לוחמי הארגון פועלים ביחידות קטנות, נמנעים משימוש באמצעי תקשורת שעלולים להיחשף להאזנות ישראליות, ומקפידים לחסוך בשימוש בטילי נ"ט | בישראל נערכים לאפשרות שהמבצע בלבנון יימשך גם לאחר סיום המלחמה באיראן (בעולם)
הרשות להגנת הסביבה של איראן הודיעה כי על תושבי טהראן להישאר בבתיהם, זאת בשל זיהום אוויר כבד שנגרם בעקבות התקיפות שביצעו ארצות הברית וישראל על מכלי נפט בעיר | מושל מחוז טהראן המליץ לכל האזרחים לעטות מסכות פנים בעקבות זיהום האוויר שנגרם מהתקיפה (בעולם)
שריפה פרצה הערב בקונסוליה האמריקנית באיראן בעקבות פגיעת כטב"ם איראני | על פי התיעודים מהמקום, עשן שחור נראה עולה מהבניין שנפגע – הנמצא בסמוך לשכונות מגורים בנסיכות שבאיחוד האמירויות | צפו בתיעוד מהמקום (בעולם)
יועציו הבכירים של הנשיא דונלד טראמפ מעדיפים שישראל תתקוף ראשונה באיראן מתוך ידיעה שתקיפה שכזו תגרור תגובה איראנית שתצדיק התערבות של ארה"ב | מזכיר המדינה רוביו: "הסירוב לעסוק בתוכנית הטילים הבליסטיים - בעיה גדולה מאוד" (בעולם)
על רקע היערכות כוחות אמריקניים גדולים במזרח התיכון, איראן מתקרבת להשלים עסקה עם סין לרכישת טילים נגד ספינות | הטילים נחשבים לאחד הסוגים המתקדמים בעולם, ומסוגלים לפגוע בנושאות מטוסים, משחתות ואף במטרות קרקעיות (בעולם)