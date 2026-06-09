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רגע מתקיפה נרחבת

הפרטים נחשפים: מטוסי הקרב כבר היו מוכנים - ואז הגיעה השיחה ששינתה הכל 

טראמפ בלם תקיפה ישראלית נרחבת באיראן מחשש להסלמה אזורית | לפי הדיווחים, ישראל כבר הכינה תוכניות למתקפה אך נאלצה לעצור | גורמים ישראלים הביעו אכזבה: "אפשר היה להשיג הישגים משמעותיים מול איראן" (בעולם)

מטוסי קרב בשמי ירושלים, אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

לפי גורמים המעורים בפרטים, ישראל נערכה ביממה הקודמת לתקיפה נרחבת בהרבה באיראן, אך נשיא ארה"ב בלם את המהלך לאחר שחשש מהסלמה אזורית רחבה ופגיעה במגעים להסכם עם .

טראמפ ידע מראש על התקיפה הישראלית בדאחייה ואף אישר פעולה מוגבלת בלבנון, אך שינה את עמדתו כאשר הבין שישראל שוקלת גם תקיפה משמעותית באיראן. בשיחה עם ראש הממשלה הבהיר כי "אם ישראל תצא לתקיפה רחבה באיראן – היא תישאר לבד".

לפי הדיווחים, בישראל כבר הוכנו תוכניות שכללו עשרות מטוסי קרב ותקיפת יעדים ברחבי איראן, אך לאחר השיחה עם טראמפ הוחלט לעצור את המבצע. גורמים ישראלים הביעו אכזבה וטענו כי "אפשר היה להשיג הישגים משמעותיים מול איראן".

במקביל, איראן הודיעה כי היא מוכנה לעצור את הפעולות הצבאיות, מה שסייע לטראמפ לקדם בלימת הסלמה. גורם ישראלי טען כי ארה"ב היא זו ש"בפועל קבעה מתי הסבב ייעצר".

לדברי החוקר דני סיטרינוביץ בריאיון ל'ווינט', האירועים האחרונים מלמדים כי "איראן רחוקה מלהיות מורתעת" וכי טראמפ "מעדיף להגיע להסכם עם איראן כמעט בכל מחיר". לדבריו, "ישראל הוכיחה יכולת מבצעית, אך גם את מגבלותיה המדיניות".

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