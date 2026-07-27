עידן חדש ומורכב במזרח התיכון: רוסיה השלימה את ייצור המנה הראשונה של 20 מטוסי קרב מתקדמים מדגם סוחוי Su-35 עבור איראן, במסגרת עסקה ביטחונית ענקית המוערכת בכ-6 מיליארד יורו. מפעל המטוסים בסיביר ממשיך בקצב מוגבר כדי להעביר לטהרן כ-30 מטוסים נוספים עד תחילת שנת 2027, כאשר העסקה הכוללת צפויה להסתיים בשנת 2028 עם אספקת 48 מטוסי קרב מתקדמים לחיל האוויר האיראני.

המהלך מסמן קפיצת מדרגה טכנולוגית חסרת תקדים עבור איראן, שהתבססה במשך עשורים על מטוסים אמריקאיים מיושנים מתקופת השאה ומטוסי מיג-29 ישנים. התמורה שמעניקה איראן לרוסיה – בדמות אלפי כטב"מים מתאבדים וסיוע צבאי במלחמה באוקראינה – הפכה את מוסקבה למחויבת עד כדי תיעדוף ייצור המטוסים לאיראן על פני אספקה לצבא רוסיה עצמו.

שיתוף פעולה מתעצם בין מוסקבה לטהרן

כידוע, שיתוף הפעולה בין רוסיה לאיראן התעצם בשנים האחרונות. נשיא אוקראינה זלנסקי חשף לאחרונה כי תמונות לוויין רוסיות מגיעות לאיראן לפני תקיפות במפרץ, מה שמעיד על רמת התיאום המודיעיני בין שתי המדינות. המטוסים הראשונים כבר בנויים ומוכנים ברוסיה, אך טרם נחתו פיזית באיראן עקב עיכובים בשדרוג התשתיות הקרקעיות בבסיסי חיל האוויר כמו חמדאן ואספהאן.

הבסיסים חייבים התאמה ללוגיסטיקה, למסלולים ולדלק של מטוס קרב כבד ומודרני. ה-Su-35, המכונה בנאט"ו Flanker-E, הוא מטוס רב-משימתי מתקדם מדור 4.5, הכולל יכולת תמרון קיצונית, מכ"ם עוצמתי, נשיאת חימוש כבד במשקל 8 טון וטווח טיסה של כ-1,600 קילומטרים ללא תדלוק.

מעבר למטוסים: מערכות נשק מתקדמות

ההסכם חורג מאספקת מטוסים בלבד וכולל אספקת למעלה מ-300 טילי אוויר-אוויר מתקדמים, מטוסי אימון לטייסים מדגם Yak-130, לצד מגעים מתקדמים להספקת מערכות הגנה אווירית מתקדמות מסוג S-400. כפי שפורסם בעבר, איראן כבר הוכיחה יכולת להטמיע טכנולוגיות מתקדמות במטוסי קרב, כאשר שיתוף פעולה בין הודו לאיראן אפשר הטמעת פצצות גולשות מתקדמות על מטוסי סוחוי ארמניים.

היתרון הישראלי נשמר

יתרון החמקנות הישראלי נשמר: הסוחוי-35 הוא מטוס גדול ובולט במכ"ם ואינו חמקן. מטוסי ה-F-35I ("אדיר") נהנים מעליונות טכנולוגית של דור 5, עם יכולת לזהות, לנעול ולשגר טילים מעבר לטווח הראייה לפני שהסוחוי מזהה את קיומם. עליונות זו הוכחה מעשית לאחרונה עם דיווח על הפלת מטוס אימון איראני מסוג Yak-130 בשמי טהרן על ידי מטוס F-35 ישראלי.

עם זאת, איראן תציב את מטוסי ה-Su-35 כקו הגנה אווירי סביב מתקני הגרעין בנתנז ובפורדו, מה שיחייב התמודדות עם קרבות אוויר פוטנציאליים מול טילים ארוכי טווח. בנוסף, הטווח המבצעי הרחב יאפשר לאיראן לנסות ליירט מטוסי תדלוק או מודיעין ישראליים הרחק משטחה, כגון מעל עיראק או המפרץ הפרסי.

מנגד, עקומת הלמידה והטמעה מורכבת תיקח לאיראנים מספר שנים, מה שמעניק לישראל זמן היערכות. כידוע, ארצות הברית מחמשת את ישראל במערכות לייזר מתקדמות וטילי פטריוט במסלול חירום, בצעד שנועד לחזק את יכולות ההגנה האווירית מול האיומים המתגברים.

מערכת הביטחון נערכת

מערכת הביטחון הישראלית נותרת דרוכה ומנתחת את ההשלכות האסטרטגיות של העסקה. בעוד שהיתרון הטכנולוגי נשמר בידי ישראל, האיום החדש מחייב התאמות מבצעיות והיערכות מודיעינית מתמשכת. שיתוף הפעולה הרוסי-איראני ממשיך להתעצם, כאשר העסקה הנוכחית מהווה אבן דרך משמעותית ביחסים הביטחוניים בין שתי המדינות.