הישג אסטרטגי לתעשיות הביטחוניות: ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק לאספקת מערכות ארטילריה רקטית מתקדמות. על פי הדיווח אלביט תספק לצבא יוון משגרי PULS ורקטות מונחות, בעסקה הגדולה ביותר בתולדות המערכת, הכוללת שיתוף פעולה תעשייתי נרחב (תקיפה והגנה)
שווייץ מאיימת לבטל רכש מערכות פטריוט ב-2 מיליארד פרנק לאחר שארה"ב תעדפה את אוקראינה על חשבונה. בצעד חריג, האמריקאים "גנבו" תקציב מעסקת מטוסי ה-F-35 כדי לכסות חובות. כעת, האירופאים מחשבים מסלול מחדש לעבר עצמאות ביטחונית (בעולם)
קטאר מבצרת את ריבונותה האווירית בעסקת ענק מול ענקית הביטחון הצרפתית Thales. רכישת מערכות מכ"ם מתקדמות מבוססות בינה מלאכותית נועדה לנטרל כטב"מים. המהלך כולל הקמת מרכז שליטה מאוחד שיאחד את כלל החיישנים במפרץ (העולם הערבי)
דרמה בדרום אמריקה: פרו רוכשת 24 מטוסי קרב חדישים מדגם F-16 בעסקת מיליארדים. המטוסים האמריקניים הביסו את המתחרים מצרפת ושוודיה בקרב על עתיד השמיים. המהלך המשמעותי צפוי להעניק לצבא הפרואני עליונות אווירית מוחלטת והרתעה אסטרטגית (בעולם)
על רקע ריבוי תקריות כטב"מים רוסיים, קופנהגן בחרה להשקיע כ־9 מיליארד דולר במערכות הגנה אוויריות מתוצרת נורווגיה, גרמניה וצרפת - תוך דחיקת התעשייה האווירית הישראלית, החלטה שמגיעה על רקע מתיחות מדינית גוברת בעקבות המלחמה בעזה (בעולם, טכנולוגיה)
ימים ספורים לאחר התקיפה הישראלית בקטאר, ממשל טראמפ ממשיך להביע תמיכה פומבית בישראל ומקדם עסקת נשק בשווי של כמעט 6 מיליארד דולר. במסגרת העסקה, ישראל תרכוש 30 מסוקי אפאצ'י חדשים וכ-3,250 נגמ"שים. על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", העסקה מקודמת באישור הקונגרס ותמומן במלואה מכספי הסיוע הצבאי האמריקני (מדיני)