פליטת פה בשידור? "אנחנו לקראת מתקפה באיראן, אפילו בסוף השבוע"

חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד רמז היום (חמישי) על אפשרות של הסלמה צבאית מיידית מול איראן, והעריך כי מתקפה ישראלית עשויה לצאת לפועל כבר בימים הקרובים, ואולי אף במהלך סוף השבוע הקרוב.

הדברים נאמרו במהלך תוכנית "האולפן הפתוח" בערוץ 14, כאשר חבר הכנסת התייחס להתפתחויות המדיניות והביטחוניות ולאפשרות של תקיפה נגד מתקני הגרעין באיראן. במהלך דבריו אמר סעדה: "להפך, הוא עומד על עניין הגרעין. וכולנו יודעים שאנחנו לקראת מתקפה באיראן, אולי אפילו בסוף השבוע, אלו הערכות".

בהמשך התייחס גם למערכת היחסים עם הממשל האמריקני ולמהלכים האזוריים, תוך שהוא משבח את שיתוף הפעולה האסטרטגי. מיד לאחר שאמר את הדברים, מיהר חבר הכנסת לסייג את עצמו והדגיש כי אין מדובר במידע מסווג או בהודעה רשמית שקיבל, אלא בהערכות אישיות וציבוריות בלבד.