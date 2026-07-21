שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השתתף הבוקר (שלישי) בכנס קטיף לאחריות לאומית של מרכז מורשת גוש קטיף, ושיגר מסרים חדים בשני כיווני פעולה מרכזיים: הבהרת עמדת ישראל מול ההסלמה עם איראן, ותמיכה מפורשת ברמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בעקבות הביקורת החריפה שהשמיע כלפיו יו"ר ש"ס אריה דרעי.

בריאיון לשירית כהן אביטן, טען השר סמוטריץ' כי "כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארה"ב הוא הנכון והטוב ביותר לנו". דבריו מגיעים על רקע עשרה לילות רצופים של תקיפות אמריקניות נרחבות באיראן, שבמהלכן נפגעו יכולות צבאיות איראניות קשות.

"המטרה: להפיל את המשטר"

סמוטריץ' הדגיש את ההבדל האסטרטגי בין ישראל לארצות הברית בהתייחסות לאיראן. "צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה, וזה לאו דווקא משותף עם ארה"ב, זה לערער, להחליש עד כדי הפלת המשטר", אמר. "אנחנו לא יודעים להשלים עם קיומו של משטר שחותר להשמדת מדינת ישראל, אומר את זה בקולו ועושה צעדים בדרך לשם".

לדבריו, "הדרך הטובה ביותר כרגע להביא להפלת המשטר זה כלכלית, פשוט לרסק אותו כלכלית. המצב הנוכחי הוא טוב לנו ולנו אין עניין לדחוף את עצמנו פנימה". יחד עם זאת, הדגיש השר כי "צריך לומר שאנחנו ערוכים, ואפרופו הדיון אתמול, לכל תרחיש".

"טיול שבת בשמי איראן"

בהצהרה שעוררה תשומת לב רבה, אמר סמוטריץ' כי "צה"ל דרוך ואם האיראנים יעשו את הטעות וירו לעברנו, אז הם כמובן יצטערו על זה ויפגשו תגובה חזקה מאוד, נחושה ועוצמתית מאוד". השר הוסיף באווירת "כוחי ועוצם ידי" מופרזת: "אנחנו במרחק החלטה של דרג מדיני ששולחים את חיל האוויר לטיול שבת, טיול אחר הצהריים, בשמי איראן עם חופש פעולה מוחלט, עם יכולות תקיפה".

הסתייגות חריפה מדברי דרעי

בהמשך דבריו, התייחס סמוטריץ' לביקורת החריפה שהשמיע דרעי כלפי הרמטכ"ל זמיר בריאיון לכיכר השבת. "הזדמנות להגיד תודה ענקית ענקית ענקית גם לראש הממשלה ושר הביטחון שמנצחים על המלאכה", אמר השר. "אבל הרמטכ"ל ואני בהזדמנות הזאת מבקש, אני נזהר בתשעת הימים בכלל במילותיי, אבל מסתייג בכל תוקף מדברי בלע שנשמעו כלפיו בתקופה האחרונה".

סמוטריץ' הוסיף בחריפות: "לצערי גם באנשים שמוגדרים במחנה שלנו, אז להגיד תודה רבה לרמטכ"ל, למפקדי צה"ל, ללוחמיו, לטייסים, לאנשי המודיעין". השר סיים את דבריו בציון: "יש לנו את העם הטוב ביותר בעולם, ממילא את הצבא הטוב ביותר בעולם, וכמובן את השותף הטוב ביותר בעולם, בסיעתא דשמיא הגדולה".