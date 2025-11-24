הרמטכ"ל זמיר הגיע לחתונה בכפר חב"ד של חתן שהציל מפיגוע לפני 20 שנה בגוש קטיף | "חוויתי הרבה היתקלויות עם מחבלים אבל זה היה נס משמיים, כל הרכב חורר מהירי כשכל בני המשפחה וגם התינוק היו בפנים ואף אחד לא ניזוק" | הקשר בין משפחת השלוחים ובין מי שהפך לרמטכ"ל נשמר מאז ואתמול נסגר המעגל המרגש, כשהתינוק הניצל עמד תחת החופה (אנשים, אקטואליה)
ברקע הקריאה בחלק מחוגי הימין לשוב ולהתיישב ברצועת עזה, מחצית מהציבור בישראל תומך בסיפוח מיידי של שטחים ברצועת עזה והקמה של התיישבות יהודית בהם | במקביל, כמחצית מהציבור סבור שעל ישראל לכבוש את כל עזה אם וויטקוף לא יצליח לקדם עסקה (בארץ)
בימים אלה מציינים 20 שנה לגירוש מגוש קטיף, צעד אווילי ונוראי שבסבירות לא מבוטלת כנראה גרם לטבח הנוראי בשמחת תורה | באותם ימים השתמשה המחאה נגד התכנית באלמנטים כתומים - שנועדו להביע את ההתנגדות לפינוי ולהזדהות עם המגורשים, מאז הפך הצבע הכתום לסמל בולט של תנועת ההתנגדות והזדהות עם גוש קטיף | יצאנו לבדוק את הסיפור והסיבה שמאחורי הצבע הכתום, ומחאות נוספות המאופיינות בצבעים שונים (מגזין)
1,000 משפחות פונות לממשלה בדרישה לאפשר מיידית התיישבות בתוחמת הצפונית ברצועת עזה, כאקט סימלי והתחלתי לציון 20 שנה לתוכנית ההתנתקות | בין החותמים על המכתב היו, ראש ישיבת שדרות הרב דוד פנדל, ח"כ ניסים ואטורי ומשפחות שכולות שבניהן נפלו במערכה בעזה (חדשות בארץ)