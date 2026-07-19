נתניהו ניצח בליכוד - והכניס גם סעיף מיוחד במקרה של מלחמה עם איראן

ועדת החוקה של הליכוד, בראשות יו”ר ועדת החוקה, השר חיים כץ, ובהשתתפות יו”ר התנועה וראש הממשלה בנימין נתניהו, אישרה הערב (ראשון) את מתווה הפריימריז החדש לקראת הבחירות לכנסת ה־26.

במהלך הישיבה הוצגו מספר הצעות להוראת שעה העוסקות בשינוי שיטת הפריימריז, חלוקת המחוזות והשריונים. בסיום הדיון אושרה ברוב קולות הצעתו של נתניהו.

על פי המתווה שאושר, ליו”ר התנועה יהיו שבעה שריונים עד המקום ה־30 ברשימת הליכוד לכנסת. עוד נקבע כי שריוני יו”ר התנועה אינם טעונים אישור נוסף.

בנוסף, המיקום הסופי של המחוזות ייקבע בהתאם למספר בעלי זכות הבחירה ביום פרסום ספר הבוחרים הרשמי, הצפוי להתפרסם ב־26 ביולי. עוד נקבע כי שרים, סגני שרים וחברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד במסגרת המחוזות, למעט במחוז המגזר הלא־יהודי.

בכל הנוגע לייצוג נשים, נקבע כי שריוני יו”ר התנועה לא יבטלו את מנגנון הבטחת הייצוג. עם זאת, אם עד המקום ה־14 ברשימה ייבחרו רק שתי נשים, תבוטל הבטחת הייצוג במקום העשירי בלבד.

אחת ההחלטות המשמעותיות שאושרו נוגעת לאפשרות של הסלמה ביטחונית. לפי המתווה, במקרה של הסלמה במצב הביטחוני - החל ממועד אישור הוועידה ועד למועד הפריימריז - שיביא להגבלות על התקהלויות, יהיה רשאי נתניהו להחליט על מעבר לוועדה מסדרת במקום קיום פריימריז.

על פי ההצעה, הוועדה המסדרת תורכב מחמישה ראשי ערים שימונו על ידי יו”ר התנועה, אשר יגבשו המלצת שיבוץ לרשימת הליכוד, כאשר ההכרעה הסופית תהיה בידי ראש הממשלה נתניהו והרשימה תורכב על בסיס המתווה שאושר.

המשמעות המעשית של ההחלטה היא שבמקרה שפיקוד העורף יכריז על הגבלות התקהלויות שימנעו את קיום הפריימריז, יוכל נתניהו לעבור לוועדה מסדרת ובכך לקבל כוח רחב ומשמעותי יותר בעיצוב רשימת הליכוד לכנסת.

בליכוד ציינו כי ההצעה המלאה, הכוללת את חלוקת המחוזות, שמות המחוזות ופירוט השריונים, תפורסם באופן מסודר באתר התנועה.