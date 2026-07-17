מרגי בכנסת ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

רגע נדיר של אחדות התרחש אמש (חמישי) במשכן הכנסת, כאשר חברי הכנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית – קואליציה ואופוזיציה כאחד – קמו על רגליהם במשך דקות ארוכות והריעו בתשואות ובמחיאות כפיים סוערות לח"כ יעקב מרגי, סגן יושב ראש הכנסת, לרגל פרישתו מהחיים הפוליטיים.

הפרידה הדרמטית ממי ששימש כשר הדתות, שר הרווחה, יו"ר ועדות החינוך והכלכלה וסגן יו"ר הכנסת, סימלה את מעמדו הייחודי של מרגי כקונצנזוס של יושרה, מקצועיות ולב חם הפתוח לכל אדם. הדיונים הסוערים והמחלוקות הפוליטיות המוכרות פינו את מקומם לרגע אחד מרגש ויוצא דופן של הערכה הדדית. "מילאת את צוואת אבי" אחד המומנטים המרגשים ביותר בלילה זה נרשם במהלך נאום הפרידה של ח"כ ינון אזולאי, בנו של שר הדתות המנוח ח"כ דוד אזולאי ז"ל. בקול נרגש פנה אזולאי למרגי: "יעקב מרגי, מורי ורבי. אתה פורש מהכנסת אחרי עשרות שנים של עשייה למען הציבור, אבל אתה לא פורש מאיתנו". נחשף: כך נקראת המפלגה החדשה של טרופר והנדל דוד קליין | 15.07.26 1 "חרב נקם ברית": התיעוד שחורך את הרשתות | מעייריב איצלה כץ | 15.07.26 3 אזולאי שיתף את הנוכחים בצוואה שקיבל מאביו המנוח: "כשהוא היה חולה ואני נכנסתי לכנסת, הוא אמר לי: 'ינון, אם אתה צריך להתייעץ עם מישהו – תיגש ליעקב. יעקב יודע מה אני הייתי רוצה'. היינו חברים כאחים, ויעקב יהיה נגיש לך". בסיום דבריו הבהיר אזולאי: "אני חייב להגיד: יעקב מבחינתי מילא את צוואתו של אבא שלי אליי ואליו. יעקב, תודה לך על העשייה שלך למען הציבור". 49 שנות עשייה: מגיל 17 ועד צמרת המדינה כפי שדיווחנו באתר 'בבלי', מרגי הודיע לאחרונה ליו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי על החלטתו שלא להתמודד במערכת הבחירות הקרובה. ההחלטה מסמנת את סיומו של פרק מרכזי בפוליטיקה החרדית, כאשר מרגי הינו השני בש"ס שמודיע על פרישה מהרשימה לקראת הבחירות, לאחר ח"כ משה ארבל.

שר הרווחה יעקב מרגי ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

רק לאחרונה סיכם מרגי בעצמו בנאום נרגש את הדרך הארוכה שעשה: "אני מסיים פרק חשוב של 49 שנים. זה התחיל בגיל 17, כשהקמתי מרכז קהילתי בשם בית מדרש 'מעיינות' בשכונה ד' בבאר שבע, ומשם הגעתי לאן שהגעתי".

מרגי הוסיף בהתרגשות: "ניתנה לי הזכות בסיעתא דשמיא לשרת את בניו של הקדוש ברוך הוא באשר הם – ולא משנה אם יש להם כיפה שחורה, כיפה סרוגה, כיפה שקופה או בלי בכלל. זו הייתה זכות גדולה, ואני יוצא עם חזה נפוח וסיפוק מלא למען ילדי ישראל, מערכת החינוך ושירותי הרווחה".

מילד עולה ממרוקו לכיסאות השרים

סיפורו של יעקב מרגי הוא סיפורו של נער שעלה מרבאט שבמרוקו בשנת 1962 במסגרת 'מבצע יכין' וגדל עם משפחתו בבאר שבע. את דרכו הציבורית המשמעותית החל בשנת 1993, כאשר צורף לתנועת ש"ס על ידי יו"ר התנועה אריה דרעי.

במשך עשור כיהן כיו"ר המועצה הדתית בבאר שבע, ובשנת 2001 מונה למנכ"ל תנועת ש"ס העולמית – תפקיד שבו נשא ביד רמה במשך כ-11 שנים. בשנת 2003 נבחר מרגי לראשונה לכנסת ה-16, ומאז הפך לאחד מעמודי התווך של הסיעה.

השר יעקב מרגי ( צילום: 'בבלי' )

המחוקק החברתי שדאג לפרט ולכלל

במהלך שנותיו במשכן חקק מרגי למעלה מ-100 חוקים חברתיים שנגעו ישירות לחייהם של מיליוני אזרחים – חרדים, דתיים וכלליים כאחד. הוא נודע כמי שאינו נרתע מטיפול בבעיות העומק של מערכת החינוך, עמד באומץ לטובת שכבות המצוקה, והוביל רפורמות משמעותיות בתפקידיו כשר הדתות וכשר הרווחה והביטחון החברתי.

מרגי הבהיר כי אינו פורש מתנועת ש"ס עצמה. "תנועת ש"ס היא הבית שלי", מסר מרגי. "כל תפקיד שיוטל עליי על ידי מועצת חכמי התורה ויו"ר התנועה, אמלא אותו במסירות ובשליחות".

התשואות הרמות שנשמעו אמש באולם המליאה, הדמעות בעיני חבריו והקימה של הבית כולו על רגליו, הוכיחו כי גם בעידן של קיטוב, הציבוריות הישראלית יודעת להוקיר נבחר ציבור אמיתי, שלוחא דרבנן שפעל באמונה, ביושרה ובמאור פנים למען כלל וממסד, פרט וקהילה. יהי צאתך לשלום, השר לשעבר ח"כ יעקב מרגי.