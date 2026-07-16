המערכת הפוליטית היום סערה בגלל מתקפה חריפה במיוחד מצדו של יושב ראש ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי נגד הרמטכ"ל אייל זמיר ומכתבו הפוליטי נגד חוק המעצרים. בריאיון בלעדי של דרעי לעיתונאי ישי כהן בכיכר השבת, הוא יצא בחריפות נגד הבג"ץ, הסביר למה אין לו אמון בשופטי העליון והחריף את הטון נגד הרמטכ"ל אייל זמיר כשטען כי הוא מסייע לגוש השמאל.

באופוזיציה זועמים ומגיבים במתקפה חזיתית, כשהם מכנים את דבריו של דרעי "עזות מצח" ו"ניתוק". הריאיון, שפורסם ב'כיכר השבת', עורר סערה מיידית. דרעי, שיזם את חוק המעצרים המונע ממשטרה צבאית לעצור לומדי תורה עריקים, לא נותר חייב לאחר מכתבו החריף של הרמטכ"ל נגד החוק.

"הרמטכ"ל איבד את זה והוא ניסה לעזור לגוש השמאל", הצהיר דרעי, אמירה ששימשה כנקודת הפיצוץ והוציאה את ראשי האופוזיציה מהכלים. צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם, בהגשת איצלה כץ, עם כל הציטוטים והתגובות.

התנגשות הפגנות

מאות חסידי צאנז, אלו המתגוררים דרומית לנתניה ולצומת בית ליד, הופתעו להיחסם על ידי כ-100 מפגינים המשתייכים לפלג הרצ"פניקים שחסמו את כביש גהה שעות לפני מחאת צאנז מול כלא 10. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

רבם דקרו

מה שאמור היה להיות שיעור עיון שגרתי עם ראש ישיבת 'פתחי עולם', הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון, הידרדר בתוך דקות לזירת אלימות פיזית קשה, כשהמון משולהב ומטורף, חצוף ומופקר התנפל על הרב פייבלזון בצאתו מהשיעור.

האמת, מי שמכיר את הגמרא על רבי יוחנן, שרצה לצאת להפגש עם המנהיג הרומי שצר על ירושלים ממש בימים אלו, והתחזה למת - מבין שאפילו הסיקריקים שהשתוללו אז הבינו שהטענה והחשש שהרומיים יראו את גופת התנא דקור או נדחף ויאמרו רבם דחפו או רבם דקרו יש בה חילול השם מאין כמוהו. צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם, עם כל הפרטים, התיעודים והמחאות.

עם ביצים על הרכב

שוב זה קורה ושוב באותה שכונה עם אותו רקע: רחובות קריית ויז'ניץ בבני ברק הפכו היום לזירת עימות סוערת, שנגמרה בנס ללא נפגעים בנפש אך עם נזק כבד לרכוש. גם הפעם, כמו בפעם שעברה, הבלאגן התחיל עם כוחות של מס הכנסה שהגיעו לערוך בדיקות פתע באזור העסקים המקומי מצאו את עצמם בלב המון זועם, ונאלצו להימלט מהמקום בסיוע ואבטחה משטרתית כבדה. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם הפרטים המלאים.

שהם רצים ואנו רצים

פחות משבוע אחרי השיעור כללי ההיסטורי של ראש ישיבת נתיב הדעת - קפלן הגאון רבי בונים שרייבר בהיכל ישיבת אור ישראל בפתח תקווה, תלמידי ישיבת 'עטרת שלמה' - סורוצקין קיבלו את פניו של ר' בונים שרייבר, שהגיע לפתוח את סדרי החזרות המסורתיים של סוף הזמן בהיכל הישיבה בראשון לציון.

וכן, גם אנו אנתקלים בתמונות וסרטונים ברשתות החברתיות, הדואגות להבליט את הצופים לבושי שחור לבן במסכים הציבוריים. אבל אל תפספסו את האמת: בזמן שמיליונים ברחבי העולם עקבו בדריכות אחרי כדור אי שם בארה"ב, למעלה מ-1,200 תלמידי הישיבה בראשון לציון, ועוד עשרות אלפים רבים בהיכלי הישיבות, עקבו בדריכות אחר הוויות אביי ורבא, רב חסדא ומר ייבא סבא, מר זוטרא ורב הונא, מר בר רב אשי ורבא מהגרוניא. אשריכם תלמידי חכמים. צפו במהדורה המלאה עם המונולוג המלא והמרגש.