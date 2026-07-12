בניגוד לכל התרחישים ובאופן מפתיע הכנסת העשרים וחמש משלימה את ימיה.. בדיון סוער בוועדת הכנסת, הונחו הקלפים על השולחן: הבחירות לכנסת ה-26 ייערכו בט"ז חשוון תשפ"ז העשרים ושבעה באוקטובר 2026. מדובר בפעם הראשונה בחמישים ושלוש השנים האחרונות שכנסת כלשהי מצליחה למלא את ימיה לחלוטין.

כל הפרטים וההשלכות הפוליטיות - בהרחבה של ממש במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ. צפו.

נתניהו רושם היסטריה

חזה את מותו: המסר המצמרר של ישראלי שנהרג במהלך טיול בשוויץ אריה רוזן | 14.07.26

הדרמה הפוליטית סביב שאלת גוש הימין חרדים הגיעה הבוקר לשיא חדש. לפי דיווח שפרסם העיתונאי מרדכי הלפרין בגלי צה"ל, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הטיל בשיחה סגורה פצצה פוליטית של ממש, כשהתבטא בגלוי על העדפתו את גדי איזנקוט כמועמד לראשות הממשלה.

בלשכת הראש"ל מיהרו להכחיש אולם הלפרין מתעקש כי הדברים נאמרו בנוכחותו. כל הפרטים, הציטוטים והתגובות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

שתיקת בן גביר

השקט של בוקר יום ראשון ברובע ז' באשדוד התנפץ לרסיסים בצרחות אימה ומחזה בלתי נתפס. מה שהחל כשגרת יום רגילה הפך בתוך דקות למסכת של אימים, כשאברך חסיד גור מצא את עצמו בלב סערה אלימה וחסרת רסן של כוחות משטרה, שמבחינתם – כך התברר בדיעבד – הוא זוהה בטעות כמטרה למעצר.

ומי שציפה לתגובת השר הממונה איתמר בן גביר - מיהר להתאכזב ולהתבדות. כל עוד המשטרה מכה חרדים ולא מתיישבים - מבחינת בן גביר זוהי שגרה. הפרטים המלאים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

צ'קלקה במהירות מופרזת

אירוע שהסעיר את שיכון סקווירא בימים האחרונים הגיע במוצאי שבת לסיומו. מה שהתחיל כבוקר שגרתי של חזרה מנופש, הפך למסכת של אירועים מתוחים שהעסיקו את צמרת הנהלת החסידות ואת רשויות החוק בארה"ב. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

הלכו לישון מוקדם

שבת חריגה עברה על תלמידי ישיבת חדרה קריית ספר במודיעין עילית. שעות ספורות לפני שבת התברר שהגנרטור שאמור לספק חשמל כשר בשבת לא פועל, ובהכרעת ראשי הישיבה הגאון רבי שמעון נוביק והגאון רבי יחיאל פישהוף, הוחלט כי היכל בית המדרש יישאר חשוך בעוד חדר האוכל והפנימיות יישארו מוארים וממוזגים.

בליל שבת נוצרה בעיה. ישיבת כנסת יצחק במודיעין עילית מורגלת בשטייגען עוצמתי אל תוך השעות הקטנות של הלילה - אבל בחושך מוחלט הדבר פפשוט לא אפשרי. ראש הישיבה הגאון רבי יחיאל פישהוף הורה לבחורים לבצע את הפתרון היצירתי שנחשב לחריג בעולם הישיבות הליטאי.

במקום סדר ליל שבת - הבחורים הלכו לישון מוקדם, והמעוררים הקבועים העירו את כל בני הישיבה לתפילת שחרית בנץ - כשהסדר של ליל שבת הועתק לשעות הבוקר שאחרי התפילה.

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