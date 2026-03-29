שבועיים לחג הפסח, הגיע הרה"צ רבי חיים מאיר טווערסקי, בנו הצעיר של האדמו"ר מסקווירא, לביקור חיזוק נדיר בין כותלי הכלא 'פורט דיקס' שבניו ג'רזי | בן הרבי חילק הגדות שנשלחו ע"י אביו האדמו"ר וכן הרחיב בשיחות אישיות עם האסירים במשך שעות ארוכות (חסידים)
חוק הגיוס ז"ל - והפעם זה רשמי: במפלגות החרדיות מלקקים את הפצעים | בצל הדיווח על ערב דרמטי בגזרה הביטחונית: אסירי עולם התורה יתקבלו ע"י המונים בבני ברק | סירי הענק ששימשו את יצרני הקוגלים יוחלפו בחד פעמי - זו הסיבה | בשורת ענק לחסידי סקווירא: איכלוס הקריה החדשה קרוב מתמיד | ירי משולב והתפרסות מחודשת של כוח רדואן: עם כלביא היום ה-12 (מעייריב)
לאחר עיכובים ביורוקרטיים ממושכים, העירייה העניקה את האישורים הנדרשים למאות יחידות הדיור בעיר החדשה שהקים האדמו"ר בהרי הקאנטרי • התושבים המאושרים ייכנסו לדירותיהם כבר בערב שבת הגדול, לקראת חג הפסח • הרחבת גבולי הקדושה (חסידים)
"שבת חזק" היסטורית בשיכון סקווירא: אלפי חסידים התכנסו לרגל סיום קריאת התורה בספר התורה של האדמו"ר • רגעי שיא בתפילות ובטישים, ומעמד הודאה מרגש במוצאי השבת במהלכו הוגשו לאדמו"ר רבבות שטרי קבלות והתחזקות כחלק ממבצע "קדשנו" • אשרי עין ראתה | תיעוד ענק (חסידים)
האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר עטה המבקר בימים אלו בארה"ב, הגיע אמש לביקור הוד במעון האדמו"ר מסקווירא | האורח הידוע בדבקותו בתורת ברסלב, התקבל ביתרת הכבוד, ובשיחה שנמשכה שעה ארוכה, דנו האדמו"רים בהנהגת הדור, כאשר האורח מבקש את ברכת בעל האכסניה להנהגת העדה | צפו בתיעוד מהביקור המרומם (חסידים)
לרגל שמחת נישואי נכדו, החתן בן לחתנו האדמו"ר מסקווירא גרינוויל, עם הכלה נינת האמו"רים מויז'ניץ וסקווירא, ערך האדמו"ר מסקאליע שמחת שבע ברכות לחסידיו בבורו פארק | בשמחה השתתפו אדמו"רי ורבני העיר שנהרו בהמוניהם לברך את האדמו"ר בימי שמחתו (חסידים)
לאחר עשרות שנים של נסיעות ברכבי קאדילאק, הרבי מסקווירא התחדש בערב שבת ברכב 'ג'נסיס' מהשורה הראשונה | בפנים: הסטנדר ומנורת הלילה שמלווים את הרבי בכל רגע של לימוד בדרכים | למה הוחלט להחליף את הרכב דווקא עכשיו? כל הפרטים (חסידים)
המתיחות בין איראן לארה"ב והשלכותיה על האזור הביאו להחלטה חריגה בשיכון סקווירא • האדמו"ר הורה לבנו הרה"צ רבי אהרן מנדל טווערסקי לבטל את נסיעתו המתוכננת לשבוע הבא • בשבוע האחרון: הוראות דחופות לחסידים לעזוב את הארץ (חסידים)
האם צדיקים חוזים את הבאות? סערה בחצרות הקודש סקווירא ואמשינוב סביב הוראות חריגות של האדמו"רים לחזור לישראל לפני 'שבת שירה' • חתן שהגיע לארה"ב לשבת אופריף התבקש לשוב לארץ לאלתר בשל המתיחות הביטחונית • מנגד, חסידים ששהו בארץ נקראו לשוב לבתיהם בחו"ל • גזירה או הכנה לנס? (חסידים)
האדמו"ר מסקווירא יצא לימי מנוחה במאליבו שבקליפורניה, טרם צאתו ביקור אצל אחותו הרבנית מרחמסטריווקא במנהטן | ילדי החסידות נפרדו במעמד אדיר ומיוחד | בתוך כך, בחסידות נערכים למעמד "שנה להכנסת ספר התורה" וחיזוק תקנות הצניעות (חסידים)
יו"ר בית הנבחרים האמריקאי מייק ג'ונסון ביקר אתמול אצל האדמו"ר מסקווירא. במהלך הפגישה הודיע לאדמו"ר שהוא פועל לארגן פגישה בין האדמו"ר לנשיא ארה"ב טראמפ | בחסידות עוקבים בדריכות האם גבולות השיכון יישברו לטובת ביקור אצל הנשיא? כל הפרטים, ותיעוד ענק (חסידים)
ימים נעלים היו מנת חלקם של חסידי גור בארה"ב, עם ביקורו ההוד של הרה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור בקרבם | הרה"צ שהגיע בשליחות אביו לנחם אבלים את נגיד החסידות ר' שלמה ורדיגר שישב שבעה על פטירתה של אמו ע"ה, כבר ניצל את שהותו במקום, לביקורי חיזוק בקרב מוסדות התורה והחינוך של החסידות וביקר במעונם של גדולי ישראל והרחיב עמם בשיחה אודות המצב השורר בארה"ק | צפו בתיעוד (חסידים)
בימים האחרונים נחשף מכתב מיוחד ששיגר נשיא ארה"ב טראמפ לאדמו"ר מבאבוב 45 לרגל חנוכת בית מדרשו הגדול בבורו פארק | במכתבו ציין הנשיא את מחויבותו הבלתי מסויגת להמשיך ולעמוד לימין היהדות החרדית בארה"ב, ולפעול למען רווחתם וביטחונם של כלל היהודים ברחבי אמריקה (חסידים)
השנה החולפת הייתה מלאה באירועים מיוחדים, מרגשים ומרוממים | אנו ב'בבלי' סיקרנו אלפי אירועים בחצרות הקודש, היכלי הישיבות ומסעות גדולי התורה | מכל אלה, בחרנו להביא בפניכם את חמשת הרגעים מהעולם החסידי שנגעו בלבבות רבים וזכו למספר הכניסות הגבוה ביותר | הצטרפו אלינו למסע בזמן אל רגעי שיא של אמונה, שמחה ותקווה (חסידים)
אלפי חסידים נטלו חלק בשמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, בת לחתנו הרה"צ רבי יצחק טווערסקי, בנו של האדמו"ר מסקווירא, עב"ג החתן צאצא קודש לבית לעלוב וקרעסטיר | השמחה הגדולה נחוגה בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ (חסידים)
לאחר שהותו הממושכת בקליפורניה, האדמו"ר מסקווירא חזר לנווה קודשו בקריית מלך רב - שיכון סקווירא. בתקופת היעדרותו, שופץ כסאו המיתולוגי לקבלת קהל, שנרכש לפני יובל שנים על ידי דיין החסידות, שזכה לישועה לאחר הרכישה | 'בבלי' עם הסיפור המלא שהיה לשיחת היום בחסידות בימים ההם (חסידים)
במושב אורה נחגגה אמש (חמישי) שמחת הווארט לכלה נכדתם המשותפת של האדמו"רים מויז'ניץ וסקווירא | בשמחה השתתפו משפחת המלוכה המורחבת. האדמו"ר מויז'ניץ העניק שעון זהב לחתן | את שמחת האירוסין יחגגו בשבוע הבא בהשתתפות אלפי חסידים (חסידים)