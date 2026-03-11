שרא האוצר סמוטריץ' קבר אמש את הציפיות לחוק גיוס בקנדליה נוכחית - קבורת חמור, עם הצהרתו על הסרת העניין מסדר יומה הפוליטי של הממשלה. התירוץ - בדיוק כמו ערב "עם כלביא": המלחמה. כל הפרטים על תגובת הנגד של דגל התורה, בכתבת הווידאו שלפניכם.

שגרת אסירים

המלחמה מול איראן וחיזבאללה אמנם קטעה את השיגרה במרבית תחומי החיים - אבל על אסירי עולם התורה היא לא ממש השפיעה וכמות בלתי מבוטלת של לומדי תורה בילו את השבועות האחרונים מאחורי סורג ובריח בכלא עשר. הבוקר, יצאו אסירי עולם התורה, הבחורים החשובים מנחם מנדל לסיצין ומאור אמיגה משערי הכלא הצבאי וחזרו לבתיהם ולספסל הלימודים, לקול צהלת בני משפחותיהם וחבריהם. בבני ברק מתכוננים למעמד קבלת הפנים - וכל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מעשה בסיר קוגל

עולם הכשרות סוער בימים האחרונים סביב סירי הקוגלים: סיר חד פעמי ייעודי, המסוגל לעמוד בטמפרטורות גבוהות ולהבטיח שהחום יגיע גם לחלקו העליון של הקוגל – אתגר טכני שמנע עד היום את המעבר לכלים חד פעמיים, יהפוך לחובה לאור דרישת בד"צ העדה החרדית. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

שבת הגדול בסקווירא

אחרי תקופה ארוכה של המתנה מורטת עצבים, התקבלו האישורים הסופיים המאפשרים את תחילת המגורים בקריה החדשה. למרות שהדירות כבר היו בנויות לחלוטין לפני שנה, האיכלוס בפועל התעכב בגלל סחבת ביורוקרטית מצד הרשויות המקומיות שעיכבו את מתן אישורי האכלוס. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

דריכות שיא

עם סגירת המהדורה, דובר צה"ל אפי דפרין בחר באופן חריג להתייחס לדיווחים על חשש ממתקפה משולבת וחריגה שמתוכננת לשעות הערב וכתב בחשבון האיקס שלו כי במידה וישתנה משהו - צה"ל יעדכן על כך באופן מיידי: "אני ער לשיח הציבורי בשעות האחרונות להיתכנות להתגברות הירי". כל הפרטים מכל החזיתות - בכתבת הווידאו שלפניכם.