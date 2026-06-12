סערה באשדוד: מאות הוזעקו למעצר 'עריק' - והתברר שמדובר בהונאה

( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

אירוע חריג ומטריד התרחש הלילה (בין חמישי לשישי) בכניסה לאשדוד, כאשר מאות בני ישיבות ותושבים הוזעקו באמצעות מערכת ההתרעות 'צבע שחור' למחאה על מעצר עריק - אך התברר כי מדובר בצעיר שאינו חרדי כלל, ושהעביר דיווח כוזב על עצמו. האירוע מעלה שאלות קשות על אופן הפעלת מערכות ההתרעה במגזר החרדי ועל מנגנוני הבקרה שלהן.

כפי שדווח באתר 'בבלי', במהלך הלילה הופעלה מערכת 'צבע שחור' - המשמשת להעברת דיווחים על מעצרי בני ישיבות - והזניקה המונים לזירת האירוע בכניסה לאשדוד, בסמוך למתחם ביג. בעקבות ההתרעה נהרו מאות מפגינים למקום, והתפתחו עימותים והפרות סדר שנמשכו שעות ארוכות. התברר: לא בן ישיבה אלא שכעת מתברר כי העצור בגינו יצאו ההמונים למחות, כלל אינו בן ישיבה. מדובר בצעיר שאינו חרדי, אינו דתי ואף לא מסורתי, אשר נעצר במהלך בדיקה שגרתית במחסום משטרתי שהוקם בכניסה לעיר במסגרת פעילות אכיפה. במהלך הבדיקה המשטרתית עלה כי מדובר בעריק משירות צבאי, והוא קיבל זימון להמשך טיפול מול המשטרה הצבאית. מדינה בהפרעה: הציבור החרדי במאבק משולש בכל החזיתות | מעייריב איצלה כץ | 11.06.26 במערכת קיימים תיעודים של הבחור שנעצר, אך הם לא יפורסמו מחמת צניעות. לשניהם לא הייתה כל חזות חרדית או קשר למגזר החרדי. החשד המרכזי שנבדק כעת הוא כי הבחור הצליח להעביר למערכת 'צבע שחור' דיווח כוזב, שלפיו מדובר כביכול בבחור ישיבה שנעצר - דבר שהוביל להזעקת ההמונים ולהתארגנות המהירה של המפגינים.

הפגנות הגיוס ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

שאלות על מנגנוני הבקרה

גורמים במערכת רואים בחומרה את האירוע, שהוביל למהומות מיותרות בעקבות מידע חסר בסיס, ותוהים כיצד מועבר דיווח המוני מבלי שבוצעה בדיקה מקדימה מול גורמים מוסמכים. האירוע מעלה שאלות באשר לאופן הפעלת מערכות ההתרעה ולמנגנוני הבקרה שלהן.

שתי מערכות התרעה עיקריות המזניקות את הציבור לכל אירוע בו קיים חשש להסגרת עריק חרדי משוטרי משטרת ישראל לידי המשטרה הצבאית, וכן לניסיונות מעצר המבוצעים ישירות בידי המשטרה הצבאית.

ככל הידוע, קיימים הבדלי גישות משמעותיים בין מפעילי הקווים: באחת ממערכות ה'צנתוקים' מקפידים לערוך בירור מעמיק יותר בטרם מזניקים את הציבור למחאה. מנגד, במערכת אחרת מעדיפים למהר ולהזניק את הציבור לאחר בירור קצר בלבד, מתוך מטרה 'שלא לפספס שום קריאה'.

מחאת שווא

נראה כי במקרה הנוכחי, החיפזון לדווח ללא אימות זהות העצור ונסיבות האירוע, הוביל לתקלה חמורה. מאות תושבים ובני ישיבות יצאו מבתיהם לשווא, התפתחו עימותים עם כוחות הביטחון, ונגרמה עוגמת נפש רבה - והכל בעקבות דיווח כוזב.

האירוע באשדוד מדגיש את הצורך במנגנוני בקרה מחמירים יותר, כדי למנוע מצבים בהם הציבור מוזנק למחאות על בסיס מידע שגוי.