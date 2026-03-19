צבע שחור - מערכת התרעה חרדית

"צבע שחור" היא מערכת התרעה והתגוננות שהוקמה בקרב הציבור החרדי במטרה למנוע מעצרים של תלמידי ישיבות בחשד לעריקה מצה"ל. המערכת פועלת באמצעות רשת התרעות מהירה המתריעה על פעילות משטרה צבאית באזורים חרדיים, ומאפשרת התגייסות מהירה של תושבים למקום האירוע. הארגון מפרסם גם הנחיות משפטיות לבחורי ישיבות ולמשפחותיהם בנוגע לזכויותיהם בעת ניסיון מעצר, כולל הבהרה שאין חובה לפתוח את הדלת לכוחות האכיפה ללא צו בית משפט.

במהלך משבר הגיוס ובעקבות חוק הגיוס, תיעדו מקרים רבים של פשיטות משטרה צבאית על בתים פרטיים בשעות הלילה המאוחרות. במקרה אחד בהרצליה, כוחות פשטו בשעה 4 לפנות בוקר על בית בחור ישיבה וערכו חיפוש שתושבים תיארו כ"ברוטאלי". במקביל תועדו ניסיונות מעצר בתל אביב, דימונה ומודיעין עילית. במקרים רבים, פניות למערכת "צבע שחור" הובילו להתגייסות מהירה של תושבים והסתיימו בנסיגת הכוחות ללא ביצוע מעצרים.

אחד המקרים הבולטים התרחש ביישוב אדם, שם פשטה המשטרה הצבאית בשעה 3:00 לפנות בוקר על בית תלמיד ישיבה. בעקבות התרעת "צבע שחור", הגיעו למקום המונים שמנעו את המעצר בגופם. הכוחות נסוגו בסופו של דבר, ובבית הבחור פצחו בריקודים סוערים אל מול המצלמות. מקרים דומים תועדו גם ביישובים חרדיים נוספים, כאשר בכל מקרה מערכת ההתרעה אפשרה התגייסות מהירה של תושבים.

לקראת בין הזמנים של חג הפסח, כאשר אלפי בחורי ישיבות יוצאים לחופשה, פרסם ארגון "צבע שחור" מסמך הנחיות מפורט להתמודדות עם רשויות האכיפה. המסמך כולל הנחיות משפטיות ברורות, קריאה להגברת הערנות, ומידע על זכויות אזרח בעת ניסיון מעצר. הארגון מדגיש כי למרות ירידה מדווחת בניסיונות המעצר, יש להמשיך ולשמור על ערנות גבוהה.

במקביל לפעילות "צבע שחור", תועדו גם מחאות סמליות בריכוזים החרדיים. אלפי בעלי רכבים התעוררו בוקר אחד וגילו כי אלמונים קשרו לרכבם סרט שחור במהלך הלילה, במחאה על מדיניות מעצר תלמידי ישיבה. המחאה הסמלית שיקפה את התסיסה הרחבה בציבור החרדי בנושא הגיוס והאכיפה.

הפעילות של "צבע שחור" מתקיימת על רקע מתיחות מתמשכת בין הציבור החרדי לבין רשויות האכיפה בנושא גיוס תלמידי ישיבות. המערכת הפכה לכלי מרכזי בידי הציבור החרדי להתמודדות עם ניסיונות מעצר, ומייצגת את ההתארגנות הקהילתית מול מה שנתפס בציבור זה כפגיעה בזכויות ובאורח החיים החרדי. הארגון ממשיך לפעול ולהתריע על כל ניסיון מעצר, תוך מתן ייעוץ משפטי והנחיות מעשיות למשפחות ולבחורי ישיבות.