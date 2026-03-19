זהירות בבין הזמנים: הנחיות "צבע שחור" לבני הישיבות

לקראת חופשת הפסח, ארגון 'צבע שחור' מפרסם מסמך הנחיות דחוף לבחורי הישיבות להתמודדות עם גורמי אכיפה ולוכדי עריקים. בארגון מבהירים כי למרות הירידה באכיפה בזמן המלחמה, יש לשמור על ערנות שיא, להקפיד על דלתות נעולות ולפנות למוקד החירום בכל מקרה של ניסיון מעצר או חשש מהסגרה.

מעשה רב בערב פסח: פוסק הדור טרח בגופו למען האברכים

מחזה מרטיט בירושלים: הגאון רבי משה שטרנבוך, ממרומי גיל מאה, חילק באופן אישי מעטפות תמיכה לחג לאברכי כולל "תשובות והנהגות". הפוסק הסביר כי הוא מתאמץ בגופו בגלל "חיבוב מצווה", תוך שהוא מצטט מעשה נורא מאשת הגר"א על גודל המדקדקים בשמיים בכל פסיעה עבור מצוות הצדקה.

סערת "שלטי השמד": אברך ממודיעין עילית נעצר בחשד להסתה

שוטרים עצרו הבוקר אברך כבן 30 במודיעין עילית, לאחר שתלה על חלון ביתו שלטים חריפים נגד גיוס לצה"ל. בשלטים נכתב כי הגיוס לצבא ולמשטרה הוא בגדר "יהרג ואל יעבור". המשטרה מייחסת לחשוד עבירת הסתה פומבית נגד כוחות הביטחון, והוא הועבר לחקירה בתחנת המשטרה תחת מרחב שומרון.

תיעוד מרומם: ברכת האילנות וריקוד השמחה של הגר"ר אלבז

עם ראש חודש ניסן, יצא חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז, למעמד 'ברכת האילנות' ברוב עם בפתח ישיבת 'אור החיים'. לאחר התפילה והברכה, פצח ראש הישיבה בריקוד סוחף ומלא דבקות בהיכל הישיבה יחד עם מאות תלמידיו, כשהוא מקבל את פני חודש הגאולה בשמחה עצומה.

היום ה-20 למלחמה: השמדת חיל הים האיראני בים הכספי

צה"ל רשם הישג אסטרטגי היסטורי עם תקיפה רחבה על ספינות טילים ומפקדות איראניות בים הכספי. במקביל, העורף ספג פגיעות קשות בקריית שמונה ובבז"ן חיפה. במישור הבינלאומי, מתיחות שיא נרשמת בין ירושלים לוושינגטון בעקבות הכחשת הנשיא טראמפ כי התקיפה בשדות הגז האיראניים תואמה מראש עם ארה"ב.