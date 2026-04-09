צפו בגלריה מסכמת ורחבת היקף מימי חג הפסח במחיצתו של האדמו"ר מזלאטשוב במרכז החסידות בנתניה • מכירת ושריפת החמץ, אפיית מצות, ברכת האילנות, השיעור המרכזי לחסידים וחלוקת המצה לישועה בטיש נעילת החג (חסידים)
מחזה מרהיב נראה אתמול ברחובות קריית פרמישלאן בבני ברק עת צעד האדמו"ר מפרמישלאן ברחובות הקריה כשהוא עטוף בטליתו למעמד 'ברכת האילנות' בצוותא חדא עם חסידיו • המעמד נערך בסמוך לעצי פרי מלבלבים בלב הקריה, שם נעמד הרבי ובירך בכוונה את הברכה הנאמרת פעם בשנה בחודש הניסן: "שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות" (חסידים)
הגאון רבי בנימין אלישיב פקד השבוע את ציון זקינו, "אבי האסירים" הגאון הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל, בבית העלמין סנהדריה בירושלים, לרגל יום היארצייט שחל בערב שבת האחרון, ט' ניסן | לאחר התפילה יצא הגאון אל החצר הסמוכה, שם בירך את ברכת האילנות מול עצי הפרי המלבלבים (חרדים)
לפניכם תיעוד מרהיב מרגעים מרוממים של תחילת חודש ניסן בצילו של הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק | החל ממעמד ברכת האילנות ברוב עם בחצר בית המדרש, ועד לאפיית המצות המהודרות וחלוקתן לתלמידיו האהובים שעברו להתברך בחמימות לקראת החג, כשהוא מקדיש לכל אחד מילה טובה וברכה אישית מתוך חיבה יתירה (חרדים)
המסורת נמשכת בחצר ביתו של הרב משה סחייק בקריית הרצוג בבני ברק. ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, הגיע השבוע למעמד ברכת האילנות על יד האילנות המפורסמים שעליהם בירכו גדולי ישראל זצ"ל ויבלחט"א לאורך עשרות שנים • צפו בתיעוד המיוחד מהמעמד (חרדים)
מברכת האילנות ועד לאש האפייה | תיעוד מרהיב ומלא אורה מחודש המצוות בקהילת ברסלב ביבניאל • הגה"צ רבי יצחק לעזער, מגדולי מנהיגי הקהילה במעמדי הוד של ברכת האילנות, שאיבת מים שלנו ואפיית מצות מתוך חיבה ודבקות עילאית • צפו בגלריה (חסידים)
עם כניסתו של חודש ניסן, יצאו גדולי ישראל לקיים את המצווה הנדירה המזדמנת פעם בשנה, "ברכת האילנות" | הצלם ש.פ.ה. מגיש תיעוד מרהיב של ארבעה רבנים דגולים ברגעי הברכה | בתיעוד נראים האחים הגאונים רבי מסעוד בן שמעון וחכם ניסים בן שמעון. בהמשך הגלריה נראה הגאון רבי דניאל זר, ראש מוסדות 'אור החיים', יחד עם תלמידיו, וכן תיעוד נוסף מהמקובל רבי שלמה בוסו, נכדו של ה'באבא סאלי' זי"ע (חרדים)
כמדי שנה בחודש ניסן, יצא הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רב שכונת 'נאות יוסף' בבני ברק, יחד עם בני קהילתו, למעמד 'ברכת האילנות' | הרב צעד מיד לאחר תפילת שחרית כשהוא עוד עטוף בטלית, עד סמוך לאילני פרי מלבלבים בעיר התורה והחסידות, שם אמרו יחדיו את הברכה, המזמורים והתפילות הנהוגות ברוב עם הדרת מלך (חרדים)
הדיין הנודע הגאון רבי שריאל רוזנברג, רב שכונת 'רמת דוד' בבני ברק, יצא למעמד ברכת האילנות המסורתי של חודש ניסן | המעמד נערך בסמוך לעצי פרי בשכונת קריית הרצוג בעיר, לשם הגיע הדיין כשהוא מלווה בעשרות מילדי הקהילה ותושבי השכונה | הילדים, שעקבו בדריכות אחר כל תנועה של הדיין, זכו לראות מקרוב את אופן בדיקת הליבלוב על אילנות הפרי בטרם אמירת הברכה | לאחר הבדיקה המוקפדת, בירך הדיין את הברכה ברוב עם (חרדים)
כמדי שנה בחודש ניסן, יצא ראש הישיבה חכם משה צדקה למעמד ברכת האילנות ברוב עם. המעמד התקיים ביער הסמוך לשכונת רמת אשכול בירושלים, בהשתתפות קהל רב של תלמידים ותושבי האזור | לאחר אמירת הברכה והמזמורים הנהוגים, ערך ראש הישיבה במקום טיש 'לחיים' קצר, במהלכו נשא חכם משה צדקה דברי חיזוק לקראת חג הפסח (חרדים)
כנהוג בחודש ניסן, יצא האדמו"ר מסאדיגורה למעמד ברכת האילנות בחצר הסמוכה למעון קודשו בגבעת סאדיגורה בבני ברק | האדמו"ר אמר את סדר המזמורים כפי שתיקן האדמו"ר זצ"ל, ולאחר מכן פצחו החסידים בשירה | קודם המעמד תיעד הצלם שוקי לרר רגע של קודש בהיכל, בעת שמסר האדמו"ר את השיעור הקבוע במשניות לאחר התפילה (חסידים)
שכונת 'מתחם הסופרים' לבשה חג: רבני העיר לצד חברי מועצות גדולי וחכמי התורה, האדמו"רים וקהל חסידים, נהרו לברך על האילנות בפארק החדש בצפון העיר | במהלך המעמדים ערכו הנוכחים תפילה מרגשת לרפואתו השלמה של רב העיר הגרש"צ רוזנבלט הזקוק לרחמי שמיים (חרדים)
בראש חודש ניסן, חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן הגיע למעמד ברכת האילנות בשכונת קרית הרצוג, בחצר ביתו של הרב משה סחייק • המעמד המיוחד המשיך את דרכו של אביו, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שנהג לפקוד את החצר במשך שנים רבות ולברך על האילנות המלבלבים • (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת השבת הראשונה של חודש ניסן: האם אפשר לברך את ברכת האילנות בשבת? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
עם כניסת חודש הגאולה - חודש ניסן, יצא אתמול בבוקר זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי, ראש ישיבת "השלום", למעמד ברכת האילנות בפארק הלאומי ברמת גן, בהשתתפות קהילת 'בית יוסף' מגבעתיים בראשות בנו, הגאון רבי שלמה בצרי, ועשרות משתתפים שזכו לברך על האילנות בצוותא חדא עם המקובל (חרדים)
חבר מועצת הרבנות הראשית וראש מוסדות 'יביע אומר', הגאון רבי יגאל כהן, יצא הבוקר - ראש חודש ניסן למעמד ברכת האילנות | המעמד התקיים בסמוך למרכז מוסדותיו בבני ברק, שם עמד הרב מול עצי הפרי המלבלבים ובירך בשמחה את הברכה המציינת את התחדשות הטבע בחודש הגאולה |לאחר הברכה, איחל הרב למשתתפים ולכל בית ישראל חודש טוב ומבורך ובשורות טובות (חרדים)
זריזים מקדימים למצוות: הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, הגיע הבוקר – ראש חודש ניסן, למעמד ברכת האילנות בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים | המעמד נערך בחצר ביתו של מקורבו, ר' גרשון חיטמן, בהשתתפות קהל מצומצם | הרב בירך על האילנות המלבלבים כנהוג בחודש הגאולה, ואיחל לכל המשתתפים חודש טוב ומבורך (חרדים)