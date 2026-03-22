בבלי
אִילָנוֹת טוֹבוֹת לְהִתְנָאוֹת

התחדשות הבריאה בשכונה החדשה | רבני בני ברק נהרו לברך על האילנות ב'מתחם הסופרים' 

שכונת 'מתחם הסופרים' לבשה חג: רבני העיר לצד חברי מועצות גדולי וחכמי התורה, האדמו"רים וקהל חסידים, נהרו לברך על האילנות בפארק החדש בצפון העיר | במהלך המעמדים ערכו הנוכחים תפילה מרגשת לרפואתו השלמה של רב העיר הגרש"צ רוזנבלט הזקוק לרחמי שמיים (חרדים)

הגר"ש מחפוד בברכת האילנות במתחם הסופרים בב"ב (צילום: שוקי לרר)

שכונת 'מתחם הסופרים' החדשה בצפון בני ברק לבשה חג ביום חמישי ראש חודש ניסן. תושבי השכונה, לצד המוני תושבים מכל רחבי העיר, נהרו אל עבר הפארק הענק הממוקם מאחורי השכונה, כדי לקיים את המצווה המזדנת פעם בשנה, 'ברכת האילנות'.

תחת כיפת השמיים, מול עצי הפרי המלבלבים המבשרים את התחדשות הבריאה, עמדו תושבי העיר, כשאליהם מצטרפים רבני העיר, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא הגאון רבי מסעוד בן שמעון. האדמו"ר ממיאלען, הגאון רבי עמרם פריד, ורבני השכונה: הרה"ג רבי ישראל ויזל הרה"ג רבי אברהם זכותא והרה"ג רבי יחזקאל דברמדיגר, שפיארו את המזרח בנוכחותם המרוממת.

את המעמד פתח רבה של בני ברק הגה"ח רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, אשר עורר את הקהל לאמירת פרקי תהילים לרפואתו השלמה והמהירה של עמיתו לרבנות, הגאון רבי שבח צבי בן דינה מרים רוזנבלט, הזקוק לרחמי שמיים מרובים.

לאחר מכן נשא הרב דברי ברכה, בהם עמד על החשיבות המצוה של ברכת האילנות, והלכות הנוגעים באילנות בעניני ערלה וכדו’, הרב עורר את הקהל לנצל את הרגעים הנשגבים של הברכה לעורר רחמי שמים עבור הכלל והפרט. בסיום דבריו, העלה על נס את פעילות הנהלת העיר ואיחל להם ברכת הצלחה מרובה להמשך פיתוחה של העיר ברוח התורה

הגאון רבי מסעוד בן שמעון רבה של העיר. בדבריו עמד הגאון על סגולתו המיוחדת של יום ראש חודש ניסן, המהווה זמן מסוגל ביותר לתפילה ולבקשה. "יום זה הוא ראש חודש לחודשי השנה, זמן של התחדשות הבריאה ועת רצון לישועות גדולות עבור כלל ישראל". וערך מי שבירך לרפואתו השלימה של הגרש"צ רוזנבלט לרפו"ש.

בהמשך היום הגיעו לאמירת 'ברכת האילנות', חברי מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי והגאון רבי שלמה מחפוד חבר מועצת חכמי התורה, ראש מערכת הכשרות של בד"ץ יורה דעה ורב השכונות נוה אחיעזר ושיכון ו' בבני ברק. כמו כן הגיע האדמו"ר מאלכסנדר עם מאות מחסדיו למקום.

הגרב"ד פוברסקי בברכת האילנות במתחם הסופרים בב"ב (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מאלכסנדר בברכת האילנות במתחם הסופרים בב"ב (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"צ ברגמן בברכת האילנות במתחם הסופרים בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ברכת האילנות במתחם הסופרים בב"ב (צילום: שוקי לרר)
ברכת האילנות במתחם הסופרים בב"ב (צילום: שוקי לרר)
