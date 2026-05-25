אסטרטגיה פרלמנטרית חדשה עולה מבית יהדות התורה: הח"כים מאיר פרוש וישראל אייכלר העלו בישיבת הסיעה דרישה להתנות כל הצבעה במליאת הכנסת עם הקואליציה בקידום הצעת חוק שתועיל לציבור החרדי באופן מיידי. המהלך מגיע על רקע הסנקציות הכבדות שהוטלו על לומדי התורה בחודשים האחרונים, ומשקף ניסיון לנצל את המינוף הפרלמנטרי לטובת הקלות ממשיות.

בישיבת הסיעה סוכם כי בתמורה לתמיכה בהעברת סמכויות שר הפנים שנמצאת על סדר היום, ידרשו חברי יהדות התורה לאשר השבוע בקריאה טרומית את חוק המעונות שיזם הח"כ אייכלר. כזכור, ביטול סבסוד המעונות הוביל להעברת אלפי פעוטות חרדים למעונות "פיראטיים" לא מפוקחים, כאשר על פי מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, כעשרת אלפים ילדים איבדו את הזכאות לסבסוד.

מחוק המעונות לפסקת ההתגברות

המהלך של פרוש ואייכלר אינו מסתיים בחוק המעונות בלבד. על פי ההסכמות בישיבת הסיעה, בהמשך ידרשו חברי יהדות התורה גם לקדם את פסקת ההתגברות וחוקים נוספים שנועדו להקל מנטל הסנקציות על לומדי התורה ולסייע בהסדרת מעמד בני הישיבות.

האסטרטגיה החדשה שגובשה לקראת פיזור הכנסת משקפת שינוי בגישה הפרלמנטרית של יהדות התורה, שבעבר נהגה לתמוך בקואליציה באופן עקרוני תוך מו"מ על תקציבים והקצבות. כעת, הסיעה דורשת תמורה מיידית וקונקרטית בצורת חקיקה שתשפיע באופן ישיר על חיי הציבור החרדי. המהלך מתבצע בתיאום מלא בין שתי הזרועות של הסיעה - דגל התורה ואגודת ישראל.