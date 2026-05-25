על קברו של המלך

"יבטל כל הגזירות!" | שאגת האלפים בהר ציון שהרעידה את ירושלים

אלפים גדשו את מתחם קבר דוד המלך במוצאי חג השבועות להילולה המרכזית | ברגעי השיא של הלילה, שרו והתפללו ההמונים לביטול הגזרות הקשות מעל עולם התורה | וגם, 'היכל התורה' שפעל לאורך החג ואלפי המנות שחולקו | צפו בתיעוד מצאת החג (חרדים)

מוצאי שבועות בקבר דוד (צילום: שמילי שטרן)

כמסורת רבת שנים, גם השנה התקיימה הילולת דוד המלך בציון הקדוש בהר ציון בירושלים במוצאי חג השבועות, בהשתתפות רבנים בולטים ובראשם הגאון רבי שלום ארוש, ראש מוסדות 'חוט של חסד'.

לקראת ההילולה נערכו העסקנים בהיערכות לוגיסטית רחבת היקף, שכללה שינוע של אלפי מנות אוכל, עוגות גבינה מיוחדות ועשרות אלפי בקבוקי שתייה עבור ציבור המתפללים ועולי הרגל שהגיעו למקום במהלך חג השבועות ומוצאי החג. במסגרת ההיערכות נערכו סיורי שטח ותיאומים קפדניים עם כל הגורמים הרלוונטיים, כדי לאפשר את קיום האירועים בצורה מסודרת ובטוחה עבור ההמונים.

בסמוך לציון הקדוש הוקם 'היכל תורה' ענק, שבו עמלו במהלך החג אלפי לומדים ומתפללים שנהנו ממקום מסודר ללימוד תורה, לצד כיבוד קל ושתייה שהוגשו במקום לאורך כל שעות היממה.

שיאו של המעמד נרשם במוצאי חג השבועות, אז התקיים האירוע המרכזי שנמשך עד לשעות הקטנות של הלילה. אלפי בני אדם שגדשו את המתחם שרו, רקדו ושמחו במשך שעות ארוכות לכבוד הילולת דוד מלך ישראל.

במהלך האירוע נשא דברים הגאון רבי אהרן יצחק שטרן, בדבריו בירך את המשתתפים שיזכו לישועות גדולות בזכות דוד המלך, והביע תקווה כי בקרוב יזכו כלל ישראל לגאולה השלמה ולבניין בית המקדש.

ברגעי השיא של האירוע שאגו אלפי המשתתפים: "יבטל כל הגזירות בזכות דוד מלכא משיחא", לצד שירי התעוררות, ניגוני קבלת התורה ותפילות נרגשות לישועת הכלל והפרט.

