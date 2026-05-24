הגר"נ קופשיץ והגר"ד כהן: לא יותר מ-12 קומות בפרויקטים החדשים

הגר"ד כהן ( צילום: דוב קורלנסקי )

פסק הלכה בעל משמעות דרמטית לעתיד הבנייה בשכונות החרדיות בירושלים פורסם השבוע על ידי רבני שכונות הצפון. הגאון רבי נפתלי קופשיץ, בצירוף ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן ורבנים נוספים, קבעו כי בפרויקטי פינוי בינוי בשכונות רוממה ומטרסדורף לא יותר לבנות יותר מ-12 קומות, וזאת למען שמירת הצביון החרדי הייחודי של האזור.

המכתב, שפורסם ביום ל' ניסן תשפ"ו, מהווה המשך ישיר לקריאת הקודש ההיסטורית משנת תשס"א, בה חתמו כל רבני השכונות, בראשם מרן הגר"ח פנחס שיינברג זצ"ל והאדמו"ר מגור זצ"ל, על הגבלת הבנייה לעשר קומות בלבד. כעת, בעקבות חוק פינוי בינוי והבקשות הרבות שהתקבלו, הרבנים מתירים הרחבה מסוימת - אך עד תקרה ברורה של 12 קומות. "אנן בשליחות דקמאי אנן" במכתבם מדגישים הרבנים כי הם פועלים בשליחות הדור הקודם. "הנה אנן בשליחות דקמאי אנן שבשנת תשס"א חתמו כל רבני השכונות רוממה ומטרסדורף על קריאת קדש שבכל שכונת הצפון לא יבנו בניין רב קומות יותר מעשר קומות", נכתב במכתב, "והכל למען שלא ישתנה צביון השכונה שתשאר בצביונה של אנשים יראים וחרדים לדבר ד' כראוי". הרבנים מציינים כי לאחרונה נתרבו הבקשות להתיר ריבוי קומות יותר מהמקורי, אך מבהירים: "וגם אם לצורך השעה בהסכמת הרבנים יהא צורך להתיר לבנות יותר מעשר קומות, אבל בקשתינו ודרישתינו שטוחה לפני כל הנוגעים בדבר שלא לבנות בניין יותר משתים עשרה קומות בלא שום הוראת היתר בשום אופן שיהיה". השלכות על שוק הנדל"ן יזמי נדל"ן בירושלים מעריכים כי מדובר בפסיקה בעלת השלכות מרחיקות לכת על פרויקטים רבים בשכונה. מצד אחד, ההגבלה עשויה להקטין את הרווחיות של פרויקטים מסוימים, אך מצד שני היא תסייע לשמור על אופי השכונות הקיים ולמנוע שינוי דרמטי בצביון. כידוע, בשנים האחרונות מנהלים רבני שכונות שונות בירושלים מאבק נגד תוכניות פינוי בינוי שעלולות לשנות את הזהות החרדית של האזורים. גדולי רבני ירושלים התכנסו בעבר להתריע על תוכניות אלו, כאשר במרכז ההתנגדות עומד החשש מפני שינוי זהות השכונות והקמת מגדלי ענק וקומות מסחר.

מכתב הרבנים ( באדיבות )

דרישות נוספות: סוכה בכל דירה ובית דין צדק

המכתב כולל גם דרישות נוספות חשובות. הרבנים מחייבים כי בכל דירה בבניין החדש תהיה סוכה ראויה, "שהוא ערובה שיבואו לשם רק מי שחרד לדבר ד' וחפץ לקיים מצוות סוכה". כמו כן, הם מדגישים שהיזמים לא ימכרו דירות לאנשים שאינם נמנים על חברת היראים.

בנוסף, הרבנים מתריעים נגד הריסת בתי כנסת ובתי מדרש, וקובעים כי כל דין ודברים בין הצדדים חייב להתברר אך ורק בבית דין צדק - ולא בערכאות. "הריסת מקום תפלה ומקום תורה הוא עוון גדול", נכתב במכתב.

הקמת ועד מיוחד לבדיקת חוזים

אחת ההוראות המרכזיות במכתב היא הקמת ועד של תושבי השכונה אשר יש להם ידע והבנה בתוכניות פינוי בינוי. הרבנים קובעים כי אף דייר לא יחתום על הסכם ללא בירור גמור אצל הועד, "כדי שלא יצא מכשול לבעלי הדירות תושבי השכונה".

הרבנים מציינים כי כבר היו מקרים של אנשים שהפסידו הפסדים מרובים לאחר חתימתם על הסכמים, ולכן יש לצרף נספח מיוחד לכל הסכם עם יזמים כדי לשמור על זכויות הדיירים המלאות.

על המכתב חתמו הגאון רבי נפתלי קופשיץ, הגאון רבי ישראל גנס, והגאון רבי צבי רוזן מבית דין צדק חקת משפט. ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן, חבר מועצת גדולי התורה, הביע את תמיכתו המלאה בפסק ההלכה.