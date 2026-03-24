הרב דוד כהן משמש כראש ישיבת חברון וכחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, והוא נחשב לאחד ממנהיגי עולם הישיבות הליטאי המרכזיים בישראל. הרב כהן מוכר כלמדן בעל שיעור גבוה ומשפיע על אלפי תלמידים בישיבות שונות ברחבי הארץ. לצד תפקידו בישיבת חברון, הוא נושא שיעורים ושיחות חיזוק בישיבות רבות, ומשמש כדמות מנחה מרכזית בעולם התורה הליטאי.

בשנים האחרונות מעורב הרב כהן באופן פעיל בנושאים הנוגעים לעולם הישיבות, במיוחד בהקשר של גזירת הגיוס ושמירה על מעמד בני הישיבות. הוא נושא שיחות חיזוק בישיבות שונות ומדגיש את חשיבות ההתמדה בתורה ואת הצורך במסירות נפש לשמירה על אורח החיים התורני. במסיבת חנוכה בישיבת 'ברכת שמואל' הצהיר: "הם לא נלחמים על מספר החיילים, הם חפצים לחלן את כל כלל ישראל ולהוציא אותם מבתי המדרשות".

הרב כהן מקפיד על קשר אישי עם תלמידי הישיבות ומבקר בכלא 10 לחזק תלמידים הנכלאים בעוון לימוד תורה. הוא גם מגיע לביקורים בישיבות קטנות וגדולות ברחבי הארץ, כולל בפתח תקווה, בני ברק, ירושלים ובית שמש, שם הוא מעביר שיעורים ושיחות חיזוק לבחורים. בביקוריו הוא מדגיש את חשיבות השמחה בלימוד התורה ואת הצורך בהכרה ש"אין לנו חיים כי אם חיי הרוח".

פעילותו של הרב כהן חוצה גבולות עדתיים, והוא מקיים קשרים עם עולם החסידות. הוא מעביר שיעורים בישיבות חסידיות כמו בעלזא ובאבוב, לעיתים ביידיש, ומשתתף באירועים משותפים עם ראשי ישיבות מזרמים שונים. לפני שבת זכור הגיע להיכל בית המדרש המרכזי של חסידות בעלזא בירושלים למסור שיעור עיוני בסוגיה המפורסמת ב'תקפו כהן' לאלפי בחורי החסידות.

הרב כהן ידוע בענוותנותו ובזהירותו בכבוד חבירו. בכינוס 'רוממתנו לדורות' באולמי ארמונות חן בבני ברק, סירב להיכנס לאולם במשך חצי שעה והמתין במטבח בין עגלות השתייה, כשהוא יושב על כיסא פלסטיק פשוט ולומד מתוך ספר, עד שהתברר לו שלא יפגע בכבודו של אף אחד מהמשתתפים. תיעוד זה ריגש את עולם התורה והפך לסמל לענוותנות ולזהירות בכבוד הזולת.

במסגרת פעילותו הציבורית, הרב כהן משתתף במסעות לחיזוק עולם התורה בחו"ל, כולל ביקורים בארצות הברית וקנדה לגיוס תמיכה כספית דרך קרן עולם התורה. הוא נושא דברים בדינרים ובכינוסים בקהילות יהודיות גדולות כמו ניו יורק, ניו ג'רזי ושיקגו, שם הוא קורא לציבור לתמוך בהחזקת התורה בארץ הקודש. במסעות אלו הוא מלווה בגדולי ישראל נוספים ופועל לחיזוק הקשר בין יהדות התפוצות לעולם הישיבות בארץ.

הרב כהן מדגיש בשיחותיו את חשיבות ההכנה לימים נוראים ולמועדים. בערב ראש השנה הוא מגיע לישיבות שונות למסור שיחות התעוררות, ובפורים הוא מזהיר מפני הוללות ומדגיש את המהות הפנימית של החג. בשיחה בישיבת 'זכרון מאיר' אמר: "פורים הוא מהימים הגדולים בשנה, אבל זו לא צורה של בן תורה להתנהג בהוללות". הוא גם מעורב בפעילות חברתית ומבקש מהציבור לתמוך ביתומים המתחתנים, תוך מתן ברכות מיוחדות לתורמים.