קרוב ל-200 תלמידי ישיבות 'חוצניקים' - תושבי צרפת הלומדים בישיבות בארץ, הצליחו לצאת מישראל בטיסת חילוץ מורכבת שהוזמנה עבורם על ידי ארגון איחוד בני הישיבות בראשות הרב יהודה וייספיש. הבחורים המריאו ב-2 טיסות חילוץ משארם א שייח' ומיד עם נחיתתם בצרפת - הם ימשיכו לאלפים הצרפתים, שם הם ישהוו במסגרת 'ישיבת המשך הזמן' הראשונה איי פעם מחוץ לגבולות ישראל. בשבת הם יזכו לאורח מיוחד - וראש ישיבה חשוב מאוד שיגיע מישראל לצרפת. כל הפרטים בפרסום ראשון ונדיר - בכתבת הווידאו שלפניכם.

חסידי ברסלב מישיבת שובו בנים פלשו הבוקר למתחם בשכם - והתעמתו עם כוחות המשטרה הפלסטינאית שהוזעקו למקום רגע לפני שהמון זועם יפרוץ למתחם ויבצע בהם לינצ' ה"י. הפולשים חולצו מהמתחם ע"י כוחות צה"ל שהעבירו אותם להמשך חקירה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

הבוקר התפרסם קול קורא מרגש עליו חתומים שורה של גדולי ישראל שקוראים לכלל הציבור בארץ ובתפוצות להתגייס למערכה רוחנית למען הצלת עם ישראל. לאור המצב הביטחוני והציפייה לגאולה, קוראים הרבנים להתמקד בשמירת שבת קודש, כל אחד לפי דרגתו ויכולתו. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

האדמו"ר מבעלזא הורה להעמיד לרשות חסידי באיאן את היכל ה'גרויסע שטיב' המפואר בקרית בעלזא לצורך עריכת החתונה, וזאת ללא כל תשלום, בעקבות פגיעת הרסיס בקלויז המפורסם ברחוב מלכי ישראל - שהסתיימה בנס ללא נפגעים בנפש. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

אלפי בוגרי ישיבת בית שמעיה לדורותיה התכנסו ביום ראשון האחרון במשכן האירועים במעלה אדומים, למעמד מרגש שבסיומו הרימו תרומה משמעותית לישיבה. בתחילת המעמד הציבור קרא פרק תהילים לרפואתו השלימה של ראש הישיבה, הגאון רבי אהרן בן שולמית, לרפואה שלמה. כל הפרטים והתיעודים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

המלחמה מול איראן מספקת לנו תיעודים וסיפורים חריגים על הניסיון של הישראלים להמשיך כמה שיותר בשגרת החיים בצל המלחמה ושיגורי הטילים. הערב אנחנו עם סיפור מעניין - שגם בלי הזהות המיוחדת של בעלי השמחה - ח"כ ובנו , יש בו כדי להעיד על המציאות המורכבת בה אנו נמצאים. סיפור השמחה המשפחתית הכפולה של משפחת גפני - בהחלט ייזכר כאירוע מלחמתי משמח במיחד. כל הפרטים כולל תיעוד בלעדי מהזיץ של הבן דוד - - בכתבת הווידאו שלפניכם.

היום ה-18 למבצע שאגת הארי ייזכר כאחד הימים הדרמטיים ביותר בציר הזמן המלחמתי. בזמן שצה"ל מכה בלב השלטון בטהרן ומחסל את צמרת הביטחון הלאומי והבסיג', העורף הישראלי נכנס לכוננות שיא לקראת מטחי תגובה, ובארצות הברית נרשם שבר עמוק במערכת הביטחון האמריקנית. יומן המלחמה המלא מופיע בכתבת הווידאו שלפניכם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

