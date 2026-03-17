שארם א-שייח' היא עיר נופש מצרית הממוקמת בדרום חצי האי סיני, על חופי הים האדום. העיר, שפותחה כאתר תיירות בינלאומי מוביל, הפכה בשנים האחרונות לנקודת מעבר אסטרטגית עבור ישראלים, במיוחד בתקופות משבר ביטחוני כאשר שדה התעופה בן גוריון נסגר או מופעל באופן מוגבל. המרחק הקצר יחסית מאילת והנגישות דרך מעבר הגבול הופכים אותה לחלופה מעשית לנסיעות בינלאומיות.

במהלך מבצע "שאגת הארי" ובתקופות משבר ביטחוני אחרות, שארם א-שייח' שימשה כנקודת יציאה מרכזית עבור אלפי ישראלים שביקשו לצאת מהארץ. האדמו"ר ממעזבוז, למשל, בחר בנתיב עוקף דרך שארם א-שייח' כדי להגיע לישראל לקראת פורים, כאשר נתב"ג היה סגור. רבבות חסידים שנסעו להילולת רבי אלימלך מליזענסק עשו את דרכם דרך העיר המצרית במסלול מורכב שנולד בצל המלחמה. ישראלים רבים שילמו סכומי עתק, עשרות אלפי דולרים, עבור טיסות במטוסים פרטיים משארם א-שייח' כדי להמשיך למחוזות חפצם.

מעבר לתפקידה כנקודת מעבר תיירותית, שארם א-שייח' משמשת גם כמרכז דיפלומטי חשוב. העיר מארחת פסגות בינלאומיות ומשא ומתן מדיני, כפי שהתרחש כאשר נשיא ארה"ב טראמפ ונשיא מצרים א-סיסי קיימו בה פסגה היסטורית בהשתתפות מנהיגים מכל רחבי העולם. ראש הממשלה נתניהו הוזמן לפסגה זו לאחר שטראמפ שמע שישראל לא הוזמנה במקור, אך בחר לוותר על ההשתתפות בשל קדושת החג.

המיקום הגיאוגרפי של שארם א-שייח' בדרום סיני הופך אותה לנקודת חיבור טבעית בין ישראל למצרים. מעבר הגבול באילת-טאבא מאפשר מעבר יבשתי יחסית קל, והעיר עצמה מצויידת בשדה תעופה בינלאומי המקשר אותה ליעדים ברחבי העולם. תשתית זו הופכת את העיר לפתרון לוגיסטי חיוני בעתות חירום.

העיר ידועה גם כאתר נופש יוקרתי עם מלונות מפוארים, חופים ואתרי צלילה. עם זאת, עבור הקהילה החרדית והדתית בישראל, שארם א-שייח' משמשת בעיקר כתחנת מעבר פרקטית ולא כיעד תיירותי. הנסיעה דרך העיר מאפשרת המשך מסע לאירועים דתיים חשובים בחו"ל, כפי שנראה במקרים רבים של אדמו"רים וחסידים שעשו את דרכם דרכה.

בשנים האחרונות, עם התגברות המתיחות הביטחונית באזור והסגירות החוזרות של שדה התעופה בן גוריון, חשיבותה של שארם א-שייח' כנקודת מעבר חלופית רק גדלה. העיר הפכה לסמל של גמישות ויצירתיות בהתמודדות עם אתגרים לוגיסטיים, ומהווה עורק חיוני עבור ישראלים המבקשים להמשיך בתוכניות הנסיעה שלהם גם בתקופות משבר.