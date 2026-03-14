זיידל'ע ( צילום: שוקי לרר )

לאחר הפסקה של כמה חודשים במדור הברנז'ה הייחודי של 'זיידלע' באתר בבלי, חידשנו את המדור השבוע. כמיטב המסורת, המדור נערך ללא חשש לשון הרע ורכילות חס ושלום, ומגיש לכם הצצה מרהיבה ותיעודים בלעדיים מהשבוע האחרון בעולם היהודי:

והשבוע בתוכן: הילד שגנב את ההצגה לאמני הקלידים והפך לכוכב הבא, ותיעודים נדירים של גדולי האדמו"רים ברגעים שטרם נראו, מהרבי ברחובות ירושלים ועד האדמו"ר שתקע בשופר בחודש אדר. האדמו"רים בלב המדבר בשארם א שייח. וגם, הדרמה הנדל"נית של סאטמר, טרנד החיות בחתונות בארה"ב, והמלחמה על הגדי הבני-ברקי. לקראת פסח: הצצה לבור המקווה בלונדון, השחיטה המהודרת באנגליה, ושלשלת הדורות המרגשת של משפחת הרבנים מול התנור. ולסיום, תיעוד קודש מרהיב של האדמו"ר בעבודת צביעת התפילין.

הילד המנגן

אחרי שסקרנו בהרחבה מראות פורים בחצרות הקודש בארץ ובעולם, הנה התיעוד שכמעט פספסתם: האדמו"ר מזוועהיל בהליכה ברחובות ירושלים, עם ילדיו הקטנים, רגע הוד של משפחתיות לפני הכל.

והנה עוד תיעוד, והפעם ממונסי, האדמו"ר מניקלשבורג נצפה מעורר את הלבבות בתקיעת שופר בעיצומו של היום, בטיש שערך לרגל 'משתה היין'.

בין מצה לחמץ: הפורים רב של צאנז קלויזנבורג עלה לשולחן עם כובע שסוגר את הפינה שבין פורים לפסח, ומשלב מגש פיצה וקרטון מצות.

פרסומי ניסא כפול: בקרעטשניף קריית גת לא ויתרו על שום אור, והדליקו חנוכייה באמצע קריאת המגילה של האדמו"ר.

יעד מפתיע בשארם א שייח: בזמן שכולם בדרך לליזענסק, האדמו"ר מספינקא בית שמש נצפה במקום בדרך ליעד שלא מופיע במפה הפולנית.

גאווה יהודית בשארם א שייח: והנה תיעוד של חסידים שכבשו את סיני עם כל המדים, בלי לוותר על חוט של ציצית או כיפה בלב המדבר.

( צילום: א. אייזנבאך )

גם האדמו"ר מנדבורנה נצפה בשדה התעופה בשארם א שייח בדרכו לפולין, ומשם לארה"ב.

נתקע בארץ, אבל לא ויתר על ההילולא: הרב ישראל וייס, מסגל גבאיו של האדמו"ר מלעלוב זצ"ל, נצפה בסעודת הילולא בעיר התורה והחסידות.

המלחמה אולי קרקעה את המשפיע הרב יהודה דייטש ומנעה ממנו את הטיסה המסורתית לפולין, אבל היא לא עצרה את הדבקות. דייטש נצפה ברגע של התעלות כשהוא צולל בספר הקדוש "נועם אלימלך" בצוותא עם האדמו"ר מרחמסטריווקא שגם מקפיד לפקוד את הציון מדי שנה.

בזמן שחצי עולם נשאר בבית, הצליח זיידל'ע שלנו בדרכים עקלקלות לנחות בליז'ענסק. באולם, בניגוד לכל הסיכויים, רק בר מזל אחד הצליח להשתחל פנימה לקודש הקודשים.

הציון בליזענסק ( צילום: ארי קופרשטוק )

האור שלא כבה: האיש של ליזענסק, הרב שמחה קרקובסקי, נתפס בעדשתו של זיידלע ברגע של התעלות כשהוא מדליק את "נר התמיד" מעל הציון הקדוש. בזמן שכולם מנסים רק להתקרב, קרקובסקי מוכיח שוב מי בעל הבית האמיתי בממלכת ליזענסק והגלילות.

הרב שמחה קרקובסקי בליזענסק ( צילום: ארי קופרשטוק )

סקרים לחוד ושיעורים לחוד: בזמן שהרשתות סוערות סביב נתוני הפופולריות שלו, אריה ארליך נשאר נאמן למסורת. העורך המיוחס נצפה בביתר כשהוא מוסר את שיעור ה"אור החיים" הקדוש של ליל שישי, מוכיח שגם בשיא המלחמה על התודעה, הפירוש של ה'אור החיים' הקדוש על פרשיית השבוע, הם המקלט האמיתי שלו.

ארליך מוסר שיעור

אש להבת שלהבת במירון: בזמן שבארץ בוערת המלחמה, וכולם בוחרים להישאר ספונים בבית, האדמו"ר מפינסק קרלין נצפה בתפילה במערת הרשב"י במירון כשהוא מלווה במשב"ק הנאמן, הרב אברהם פריד. בעוד כולם מחפשים מרחבים מוגנים,הרבי מפינסק קרלין וגבאו מתמגנים בצל התנא האלוקי.

האדמו"ר מפינסק קרלין במירון

ראש ממלכת התורה 'עטרת שלמה', הגאון רבי שלום בער סורוצקין, נצפה כשהוא עובר לפני התיבה לתפילת ערבית בשטיבלעך המיתולוגי 'שומרי שבת' בבורו פארק. בין גיוס כספים לניהול הרשת החובקת עולם, הגרש"ב מוצא זמן להתפלל כאחד האדם בלב הפועם של ברוקלין.

הגאון רבי שלום בער סורוצקין בתפילה בב"פ

רגע של נחת: בשיא המולת השמחה בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק, נצפה הרבי כשהוא משתעשע באוהבים עם נכדו אהובו ויד ימינו הבלתי מעורער, הרב אברהם למברגר, לזיילד'ע נודע, כי יש לאדמו"ר קשר ייחודי עם הנכד המקורב.

הריב מתולדות אברהם יצחק עם אברומי למברגר ( צילום: שוקי לרר )

בסעודת שבע ברכות מפוארת שערך הנגיד בערי לרגל השמחה בבית ידידו הקרוב הרה"צ רבי ישראל הגר, נצפו האדמו"רים מסקווירא ווויזניץ בורו פארק כשהם מאזינים בקשב רב לנאומים.

בהמשך נצפה האדמו"ר מסקווירא בשיחה צפופה עם אב"ד סיגעט, הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים. הרבי מסקווירא לא הסתיר את דאגתו והתעניין ממושכות בשלומו של אבי האורח, האדמו"ר מסאטמר, שעבר לפני שעות אחדות הליך רפואי בליבו.

יוקר המחיה בברוקלין : הרבי מסאטמר, שדואג לכיס של חסידיו, נצפה בשיחה מפתיעה עם אחד מחסידיו על מחירי השכירות בברוקלין. כששמע האדמו"ר שהאברך הוא משלם מעל 3,000 דולר על דירת חדר צפופה, הוא לא נשאר חייב והפטיר בנחרצות: "בקריית יואל היית מקבל דירה יותר מרווחת ב-1,200 דולר בלבד".

המשגיחים בישיבות רושמים ניצחון טכנולוגי בלתי צפוי, והכל בזכות המצב הביטחוני. בזמן שבחורי הישיבה הצליחו במשך זמן רב להעלים עין מהמכשירים האסורים בכיסים, הגיעו התרעות פיקוד העורף וטרפו את הקלפים, כל "ביפ" של טילים הפך להסגרה עצמית מרעישה באמצע הסדר.

אבל אל תספידו את היצירתיות של הבחורים: בהיכלי הישיבות מדווחים על פיתוח סטארט אפ ישיבתי חדש, ניסיון להמיר את ההתרעות ישירות לשעוני ה'קסיו' המיתולוגיים. הנה לפניכם התיעוד של הדגם הראשון. ככה עוקפים את המשגיח ועדיין נשארים מעודכנים.

ואם כבר שעונים, בחצר הקודש סאטמר תיקנו השבוע את השעון הענק שחולש על ההיכל.

טרנד חדש שוטף את אולמות השמחות בארה"ב, ומשאיר אפילו את זיידלע פעור פה: האם המחסור ברוקדים ומחוללים הוליד את הפתרון הבא? בחתונה מקומית שנערכה השבוע, האורחים נדהמו לגלות על רחבת הריקודים לא פחות מאשר בעלי חיים מכל הסוגים והמינים שהובאו במיוחד כדי "לשמח" את החתן והכלה. זיידל'ע תוהה מה היעד הבא בארה"ב?

בעוד שמעבר לים בורו פארק הופכת לגן חיות נייד בשמחות, בבני ברק השריף המקומי שומר על הכללים. הטרנד האקזוטי של החיות לא עבר את אישור ראשי העיר: השבוע נצפו פקחי העירייה כשהם מחרימים בנחישות את הגדי המפורסם, שהפך בחודשי המלחמה לאטרקציה ותעלול עבור ילדי העיר המשועממים.

תהיתם איך לפקחי עיריית בני ברק יש פנאי לרדוף אחרי גדיים תמימים באמצע המלחמה? מסתבר שהשבוע נרשמה הפוגה בחלוקת הדוחות המסורתית.

בעוד פקחי בני ברק עסוקים במצוד אחר הגדי המפורסם, הנגיד ראובן צביאלי נצפה כשהוא מפנק את חברי השיעור שלו בסעודת מלכים שכללה דגים מטוגנים ואפויים מכל הסוגים.

בזמן שבבני ברק עסוקים עם הגדי, האדמו"ר מבארדיטשוב כבר עמוק בהכנות לחג החירות. הרבי נצפה כשהוא מודד קאפטן חדש ומהודר, כמנהג אבותיו בקודש, לקראת ימי הפסח הבעל"ט.

זיידלע קיבל תיעוד יוצאת דופן במבואות שטיבלעך איצקוביץ המיתולוגי בבני ברק. השבוע נצפתה שם חלוקת ענק של צ'ולנט מהביל ומפנק לכל עריקי הצבא.

השבוע נצפה זיידלע כשהוא חורש את השווקים בחיפוש אחר הדבר האמיתי: דגי קרפיון חיים, בדיוק כפי שנהגו בבתי אבות החסידים מדורי דורות.

בעוד הקהילה באנטווערפן מתמרקת לפסח, המנהיג הרוחני הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד העיר נצפה השבוע כשהוא עושה את הדרך מאנטווערפן לבית השחיטה באנגליה, כדי לעמוד מקרוב ולהשגיח על שחיטת הבשר המהודרת לקראת החג.

לא רק הבקר על המוקד: בעקבות הגאב"ד, גם חבר הבד"ץ של אנטווערפן, הגאון רבי האניג, נצפה כשהוא "יורד לשטח" ובודק את שחיטת תרנגולי ההודו המיוחדת לקראת הפסח.

הגאון רבי הערשל שענק, דומ"ץ סאטמר בלונדון והסמכות העליונה לענייני מקוואות בבירה הבריטית, נצפה כשהוא יורד תרתי משמע לעומקה של הלכה. כדי לוודא את כשרותו וטהרתו של מקווה חדש שנבנה בעיר, הגר"ה שענק לא הסתפק במבט מלמעלה ונכנס לתוך בור הטבילה ממש, כדי לבדוק כל סדק וכל פרט בבנייה.

בעוד הקהילה החרדית באנטווערפן עמלה על הכשרות והשחיטה, נרשם השבוע ביקור מפתיע במישור הדיפלומטי: שגריר ארה"ב בבלגיה נצפה כשהוא עורך סיקור רשמי בבית הכנסת הגדול "אסטן". השגריר, שלווה על ידי גבאי הקהילה המקומית, התרשם מההיסטוריה המפוארת של המבנה ומהחוסן של הקהילה היהודית.

בעוד הדיפלומטיה האמריקאית חוגגת בבית הכנסת "אסטן", מערך הכשרות הבלגי לא נח לרגע: הרב רוזנברג, מבכירי מפקחי ועד הכשרות, נצפה כשהוא נוחת ברומניה הרחוקה. המשימה: פיקוח הדוק ומקרוב על אפיית המצות המיוחדות המיועדות לבני הקהילה באנטווערפן.

ארבעה צריכים להודות: בעוד משגיחי הכשרות של אנטווערפן חורשים את אירופה, בבני ברק נרשם רגע של משפחתית יהודית מרגשת. הגאון רבי ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לשעבר, נצפה כשהוא משתתף באפיית מצות מצווה, כשלצידו בנו, נכדו וניניו. מחזה נדיר של ארבעה דורות המתייצבים יחד ליד השולחן, לשם מצת מצווה.

מעמד מרטיט נרשם השבוע ברחובות מונטריאול: האדמו"ר מסקולען נצפה כשהוא יוצא ממעונו המיתולוגי של אביו, האדמו"ר זצ"ל, כשהוא חובק בזרועותיו ספר תורה מהודר בדרכו למעמד "הכנסת ספר תורה", לעילוי נשמתו של אביו זצ"ל.

הצלם האגדי אריאל רבינסקי נצפה כשהוא תופס פיקוד על זווית אחרת לגמרי של המצב הביטחוני. רבינסקי, נצפה בשיחה ערה כשהוא מסביר בנועם ובשיח מרתק את הצורך הקריטי בהקדמת החופות בימי המלחמה.

לסיום המדור העמוס, זיידלע מגיש פנינה רוחנית נדירה: תיעוד מרהיב ויוצא דופן של האדמו"ר מ"תורת חכם", כשהוא שקוע בעבודת הקודש ועטור בטלית מהודרת המכסה את ראשו כמנהג שרפי מעלה. בתיעוד נצפה הרבי כשהוא צובע בעצמו את התפילין בקדושה ובטהרה.