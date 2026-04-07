בעקבות דברות קודש נוקבים שנשא האדמו"ר מויז'ניץ השבוע נגד הנהירה לחמץ בצאת החג, הובילו את הנהלת 'מאפיית ויז'ניץ' להחלטה דרמטית • השנה, מכירת הלחמניות המפורסמת לא תיפתח לקהל הרחב בצאת החג • "לא יאה למהר לקנות את מה שלא מזכירים בפסח" • כל הפרטים על המהפכה (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בצל המלחמה: מה עושים כאשר אחד השכנים נכנס למקלט עם חמץ? והאם יש איסור לראות חמץ לא שלנו? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
אחרי חודשים של ציפייה, 'זיידלע' חוזר למרכז הבמה בבבלי עם הצצה בלעדית אל מאחורי הקלעים של העולם היהודי: מהילד המסתורי שכבש את הבמות ועד לרגעים המרתקים בצילם של האדמו"רים | החסידים שנצפו בשדה התעופה בשארם א שייח, ומה הקשר בין הפורים רב למגשי פיצה ומצות שמורות | טרנד החיות שכבש את החתונות בבורו פארק, ואת הדרמה הבני ברקית סביב הגדי שהוחרם באישון לילה | וגם: פרויקט פסח חובק עולם, מהמקוואות בלונדון והשחיטה המהודרת באנגליה, ועד למבצע המצות ברומניה | ולסיום, תיעוד מרהיב של האדמו"ר צובע את התפילין | מדור יהודי משובח ללא חשש לשון הרע ורכילות (זיידל'ע)
חג הפסח המרומם מאחורינו, הגיע הזמן למלא את הבית, שוב, במוצרי החמץ | יש המקפידים שלא לרכוש חמץ - אלא רק כזה שיוצר לאחר פסח | כך תגלו האם החמץ יוצר לאחר הפסח | וגם: הפיילוט החדשני על מספר מוצרי חמץ | כל הפרטים (חרדים)
לקראת יום האחרון של חוה"מ פסח, מומחה הכשרות הנודע הרב יוחנן רייכמן מגלה זווית בעייתית נוספת לגבי רכישת חמץ לאחר הפסח ברשתות המזון. הוא מסביר את החוק שגורם לבעיה וכיצד לזהות מוצרים שיוצרו לאחר הפסח. כמו כן, הוא דן בשאלת רכישת משקאות חריפים מחנויות הדיוטי פרי (כשרות / חרדים)
זעזוע בירושלים: מאפיית ברמן נתפסה פועלת בעיצומו של חג הפסח, עובדים ערבים נצפו משנעים סחורות ומנקים את המפעל | בנו של הגר"מ שטרנבוך מ'העדה החרדית' שהשגיח על המאפייה הוזעק למקום נדהם לגלות את המצב | זו תגובת מאפיית ברמן | כל הפרטים והתיעודים המדאיגים כאן ב'כיכר' (חרדים)
דרמה של ממש בקהילה היהודית בסטמפורד היל לונדון: בימים האחרונים החל מתחילת חג הפסח, יהודי חילוני תושב השכונה מפזר חמץ בפתחי בתים של יהודים שומרי תורה ומצוות, מתוך כוונה להכעיס ולהכאיב, ולפגוע בדת אבותיו | כל הפרטים על הסיפור המזעזע (חרדים)
בבורו פארק נערך מעמד הדינר השנתי - 'עץ הגן' לטובת החזקת מתיבתא 'עץ חיים' של החסידות | האדמו"ר מבאבוב פיאר את המסיבה בהשתתפותו הכבודה, ואחר שנשא מאמרותיו בגודל החזקת לומדי תורה, חילק שי לנדיבים את הספה"ק 'נועם אלימלך' העתק מדפוס ראשון הידוע בסגולתו | האדמו"ר ביקש שיפרסו מפה תחת הספרים בעת שחילק את הספרים כדי להיזהר ממשהו של חמץ ויוכלו להשתמש עם הספרים בחג הפסח הבא עלינו לטובה (חסידים)