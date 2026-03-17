במעון הקודש של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, נערך שמחת ה'שבע ברכות' האחרון לנכדתו, בת לחתנו הרה"צ רבי אפרים אהרן לעמברגר, רב חסידי מאקאווא בירושלים | בשמחה המרוממת השתתפו אדמו"רים ורבנים רמי מעלה, בהם האדמו"רים מויז'ניץ בית שמש, רחמסטריווקא, סקולען, זוועהיל ושומרי אמונים, שאיחלו מזל טוב לאדמו"ר ופצחו בריקוד עם החתן והמחותנים (חסידים)
בראשות האדמו"ר מזוועהיל ובמעמד הגר"ח ווייס גאב"ד ביתר עילית וקהל נכבד, התקיימה השבוע בביתר עילית שמחה כפולה ומרוממת: מעמד הכנסת ספר תורה חדש להיכל בית המדרש זוועהיל בעיר, בשילוב שמחת שבע הברכות לנכדת האדמו"ר, בת לבנו רב קהילת זוועהיל בביתר | הקהל הרב ליווה את ספר התורה בריקודים לכבודה של תורה, ומשם המשיכו לסעודה של מצווה שנערכה ברוב פאר והדר (חסידים)
אחרי חודשים של ציפייה, 'זיידלע' חוזר למרכז הבמה בבבלי עם הצצה בלעדית אל מאחורי הקלעים של העולם היהודי: מהילד המסתורי שכבש את הבמות ועד לרגעים המרתקים בצילם של האדמו"רים | החסידים שנצפו בשדה התעופה בשארם א שייח, ומה הקשר בין הפורים רב למגשי פיצה ומצות שמורות | טרנד החיות שכבש את החתונות בבורו פארק, ואת הדרמה הבני ברקית סביב הגדי שהוחרם באישון לילה | וגם: פרויקט פסח חובק עולם, מהמקוואות בלונדון והשחיטה המהודרת באנגליה, ועד למבצע המצות ברומניה | ולסיום, תיעוד מרהיב של האדמו"ר צובע את התפילין | מדור יהודי משובח ללא חשש לשון הרע ורכילות (זיידל'ע)
שמחת הפורים בעיר מגוריו של האדמו"ר מזוועהיל בביתר עילית הרקיעה שחקים |היכל בית המדרש של החסידות הפך ללבה רותחת של התלהבות חסידית, כאשר השמחה גאתה ועברה כל גבול. בשיאו של הטיש, עודד האדמו"ר את השירה בידיו ובריקודין קדישין סוערים, כשהוא סוחף אחריו את קהל החסידים לדבקות עילאית | למחרת בבוקר, לאחר תפילת שחרית וקריאת המגילה, אסף האדמו"ר מעות לצדקה (חסידים)
לקראת נעילת ימי השובבי"ם התכנסו כלל בחורי ישיבת זוועהיל לסדר לימוד של שמונה שעות רצופות • במהלך הסדר זכו להופעתו של האדמו"ר, שישב והגה על התורה יחד עם תלמידי הישיבה • בסיום הסדר מסר המשפיע הרה"ג ר' משה וינבך שיחת חיזוק והתעוררות (עולם הישיבות)
רגעים של התעלות בצל צדיקי הדורות לצד זיכרון יהודי מטלטל על גדות הדנובה • הבחורים המיוחדים מלונדון יצאו למסע התרעננות בהונגריה וחזרו עם כוחות מחודשים לקראת המשך הזמן • המפגש עם האדמו"ר מזוועהיל והתפילה על ציונו של הרה"ק רבי ישעיה'לה מקרעסטיר • צפו בתיעוד (חרדים)
שמחה רבת הוד נערכה אמש בהיכל בית המדרש של חסידות זוועהיל בביתר עילית. חסידים ואוהדים מכל רחבי העיר נהרו בהמוניהם להשתתף בשמחת השבע ברכות המרכזית לרגל נישואי בן האדמו"ר מזוועהיל, עם בת האדמו"ר מטעשבישאן, השמחה שולבה יחד עם הטיש לרגל חמישה עשר בשבט | רגע השיא שנחרט בלב המשתתפים היה בעת חלוקת הפירות כאשר האדמו"ר הצליף תפוחים אל עבר קהל החסידים כסגולה לשפע רב ולישועה (חסידים)
הגיסים לבית רחמסטריווקא, בני הרה"צ רבי מרדכי טווערסקי זצ"ל, בן האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב זצ"ל, ערכו שמחת 'שבע ברכות' משפחתית לרגל נישואי בן גיסם האדמו"ר מזוועהיל עב"ג בת האדמו"ר מטעאבישאן • בשיא האירוע הקפיץ "באבא נחום כהן" את הקהל בריקוד סוחף לפני המחותנים • צפו בתיעוד (חסידים)
בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה אמש שמחת נישואי הכלה, נכדת הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ, הכלה בת לחתנו הגאון הרב ברוך שטרנבוך, אב"ד ויז'ניץ בברכפלד. עב"ג החתן בן הרב יחיאל חיים ליברמן, רב ביהמ"ד אור חיים ריבניץ בירושלים, בן הרה"ג ר' יהושע ליברמן, ראש ישיבת שומרי החומות, וחתן האדמו"ר מזוועהיל | השמחה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול בית ויז'ניץ, בראשות האדמו"ר מויז'ניץ (חסידים)
לקראת שמחת נישואי בנו החתן, פקד האדמו"ר מזוועהיל את בתיהם של גדולי ישראל ברחבי הארץ להזמינם לקחת חבל בשמחתו ולבקש ברכתם בעת נעלה זו | במהלך הביקורים במעונות הקודש התקבל האדמו"ר בכבוד רב, כשגדולי הדור מאחלים ברכות לרוב לקראת השמחה הגדולה בחסידות שתיערך השבוע (חסידים)
מאות חסידי זוועהיל שבתו בשבת האחרונה בצילו של האדמו"ר בעיר ביתר עילית, לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו – שבת העלייה לתורה לבנו | לקראת השבת הופיעו אורחים רמי מעלה וקהל חסידים רב לשבות בצל הקודש |במהלך השבת נהרו המוני תושבי העיר להתבשם מאורו של האדמו"ר בתפילות ובטישים שנערכו במתנ"ס 'פריימן' בעיר | א. אייזנבאך מגיש גלריה מרהיבה מערב ומוצאי שב"ק (חסידים)
רגעי קודש נעלים היה מנת חלקם של חסידי זוועהיל, עת ערך האדמו"ר ביום זאת חנוכה טיש במשך שש שעות רצופות של התעלות דקדושה מתוך ניגוני דבקות ושמחה • ברגעי השיא שרף האדמו"ר את שיירי הפתילות והשמנים לעיני החסידים • "מעין עולם הבא" (חסידים)
בהיכל בית מדרשו של זקן אדמו"רי בני ברק, האדמו"ר הישיש מנאראל נערכה שמחת הברית לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי אהרן שפירא, אב"ד החסידות, בן לחתנו הרב שלמה שפירא, ר"מ בישיבת ביאלה, בן הרה"צ רבי מנדל שפירא מקאשנוב | בסנדקאות כובד הדוד האדמו"ר מזוועיל ארה"ב, בברכות כובד הסבא האדמו"ר מנאראל, ובעמידה לברכות כובד הסבא הרה"צ רבי מנדל שפירא| לאחר שמחת הברית נערך לחיים טיש במקום (חסידים)
לרגל יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע, פקד האדמו"ר מזוועהיל את הציון הקדוש בבית העלמין העתיק בצפת, שם נשא תפילת רבים לישועת הכלל והפרט, בהמשך ערך טיש הילולא בביהמ"ד 'מאור החיים' בעיר (חסידים)
האדמו"ר מזוועהיל כינס את הנאמנים למען קופת הצדקה של החסידות | בדינר מיוחד שנערך השבוע התכנסו נגידי החסידות במטרה לייסד את פרויקט "ונשאו עמו" של הוראות קבע גדולות וקבועות לקופה שמחלקת צדקה בהיקפים של מיליוני שקלים בשנה | צפו בתיעוד (חסידים)
תיעוד מרהיב ואחרון מעצרת המיליון שהתקיימה אתמול בעיה"ק ירושלים | אדמו"רים ורבנים במרפסות, ברכת 'חכם הרזים', תפילות מרגשות, אמירת סליחות ורגעים היסטוריים מהאירוע המונומנטלי שאיחד את כל העולם היהודי בארץ ובעולם (חרדים)
קהל רב השתתף השבוע בשמחת פדיון הבן, לניני האדמו"רים ממודז'יץ וזוועהיל, ונין לחכ"ל הרב שמעלקא הלפרט, נכד לחתנו הרה"ג ר' חיים בעק, ר"מ בישיבת 'מנחת יצחק' | הכהן הפודה היה האדמו"ר מספינקא | כנהוג, קישטו את התינוק בתכשיטי זהב וכסף, בין התכשיטים קישטו עם שעון הזהב של האדמו"ר הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע, הנמצא בגנזי נכדו האדמו"ר הנוכחי | צפו בתיעוד (חסידים)
קהל מכובד נטלו חלק בשמחת אירוסי נין האדמו"ר מנאראל, החתן נכד לבנו הרה"צ ר' אהרן שפירא רב החסידות, בן לבנו הרב יצחק נתן שפירא, חתן האדמו"ר מזוועהיל, עם הכלה בת הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים, בן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל וחתן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ אשר כובד בקריאת התנאים | בשמחה השתתפו כל האחים - האדמו"רים לבית נדבורנה (חסידים)