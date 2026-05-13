האדמו"ר מזוועהיל ערך אמש (שלישי) את שולחנו הטהור לרגל יומא דהילולא קדישא של זקינו, עמוד הצדקה והחסד, הרה"ק רבי שלומק'ע מזוועהיל זיע"א. בטיש השתתפו מאות חסידים, ואת שולחן הכבוד פיארו בנוכחותם הגה"צ גאב"ד מאקווא, הגה"צ גאב"ד זוועהיל והגאון רבי מיכל זילבר, ראש ישיבת זוועהיל, לצד רבני ק"ק זוועהיל ובני משפחת המלוכה.

במהלך הטיש נרשמה התרגשות עצומה כאשר החל מעמד כתיבת האותיות ל"דעם רבינ'ס ספר תורה" (ספר התורה של הרבי). מדובר ביוזמה מיוחדת של כלל החסידים, שהתאחדו יחד לכתיבת ספר תורה מהודר לזכותו של האדמו"ר שליט"א, ולעילוי נשמת בעל ההילולא ובנו הרה"ק רבי גדליה משה מזוועהיל זיע"א. הרבי, שהופתע מהמחווה המרגשת, כתב את האותיות הראשונות וכיבד את שאר רבני המשפחה בכתיבת אות.

בסיום הטיש עברו החסידים לברכת לחיים, ובחצות הלילה פקד האדמו"ר בראש קהל חסידיו את הציון הקדוש במרומי הר הזיתים, שם העתיר לישועת הכלל והפרט.