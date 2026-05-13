בבלי
יוזמה מפתיעה

בהילולת רבי שלומק'ע; כלל חסידי זוועהיל התאחדו לכתיבת ספר תורה לזכות הרבי

במהלך השולחן הטהור שערך אמש (שלישי) האדמו"ר מזוועהיל לרגל הילולת זקינו הרה"ק רבי שלומק'ע מזוועהיל זי"ע, נרשם רגע היסטורי עם תחילת כתיבת "ספר התורה של הרבי" ביוזמת כלל החסידים • לאחר המעמד פקד האדמו"ר את ציונו הקדוש של בעל ההילולא במרומי 'הר הזיתים', שם העתיר לישועת הכלל והפרט • צפו (חסידים)

הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )

האדמו"ר מזוועהיל ערך אמש (שלישי) את שולחנו הטהור לרגל יומא דהילולא קדישא של זקינו, עמוד הצדקה והחסד, הרה"ק רבי שלומק'ע מזוועהיל זיע"א. בטיש השתתפו מאות חסידים, ואת שולחן הכבוד פיארו בנוכחותם הגה"צ גאב"ד מאקווא, הגה"צ גאב"ד זוועהיל והגאון רבי מיכל זילבר, ראש ישיבת זוועהיל, לצד רבני ק"ק זוועהיל ובני משפחת המלוכה.

במהלך הטיש נרשמה התרגשות עצומה כאשר החל מעמד כתיבת האותיות ל"דעם רבינ'ס ספר תורה" (ספר התורה של הרבי). מדובר ביוזמה מיוחדת של כלל החסידים, שהתאחדו יחד לכתיבת ספר תורה מהודר לזכותו של האדמו"ר שליט"א, ולעילוי נשמת בעל ההילולא ובנו הרה"ק רבי גדליה משה מזוועהיל זיע"א. הרבי, שהופתע מהמחווה המרגשת, כתב את האותיות הראשונות וכיבד את שאר רבני המשפחה בכתיבת אות.

בסיום הטיש עברו החסידים לברכת לחיים, ובחצות הלילה פקד האדמו"ר בראש קהל חסידיו את הציון הקדוש במרומי הר הזיתים, שם העתיר לישועת הכלל והפרט.

הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )
הילולא קדישא וכתיבת ס"ת בחצה"ק זוועהיל (צילום: דוד ארזני )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מחזה מרגש

|

יוזמה מפתיעה

|

חמישים ותשע שנים לשחרור

|

שִׁירוּ לוֹ זַמְּרוּ לוֹ 

|

תרעין פתיחין

|

מהטיש ועד לביקור בכיתות

|

תיעוד מרהיב מפולין

|

תבכו על המקדש

|

"שקץ תשקצנו"

|

יוזמה חדשה ומבורכת

|

לאחר שנקנסו במאות שקלים

|

הסבר הלכתי מפתיע

|

אנקת מסלדיך

|

וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ

|

מפינסק קרלין ועד זוועהיל

|

דאגה בחסידות

|

עדות חיה מלפני השואה

|

צפו בגלריה

|
לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר