במהלך השולחן הטהור שערך אמש (שלישי) האדמו"ר מזוועהיל לרגל הילולת זקינו הרה"ק רבי שלומק'ע מזוועהיל זי"ע, נרשם רגע היסטורי עם תחילת כתיבת "ספר התורה של הרבי" ביוזמת כלל החסידים • לאחר המעמד פקד האדמו"ר את ציונו הקדוש של בעל ההילולא במרומי 'הר הזיתים', שם העתיר לישועת הכלל והפרט • צפו (חסידים)
האדמו"ר מזוועהיל ערך אמש 'לחיים טיש' במעון הקודש של זקינו הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע, בשכונת 'בית ישראל' בירושלים, לרגל יומא דהילולא של הרה"ק המגיד מזלאטשוב | בטיש הייחודי השתתפו התורמים הנכבדים למגבית "בנפשו" להוצאת ספרי הקודש של האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה', המה זכו בהמשך לקבל 'שופרות' מידי האדמו"ר כמחווה מיוחדת (חסידים)
בסוף שבוע האחרון ציינו המוני בית ישראל את יומא דהילולא קדישא של פועל ישועות בקרב הארץ, צדיק יסוד עולם, הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע, אשר השנה חל 80 שנה להסתלקותו לשמי מרום | בצעד היסטוריה ערך נכדו, האדמו"ר מזוועהיל שולחן לחיים בביתו העתיק של בעל ההילולא (חסידים)