גדולי ישראל ספדו; מי היה הגאון רבי רחמים מאזוז זצ"ל?

אמש (שלישי) נערכה בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' בבני ברק עצרת מספד והתעוררות במלאת השבעה להסתלקותו של הגאון הפוסק רבי רחמים מאזוז זצ"ל, מראשי הישיבה ונשיא מכון 'הרב מצליח', שהלך לעולמו ביום ל"ג בעומר.

העצרת נפתחה בדברי המנחה, נכדו ויד ימינו הרב רחמים אליה מאזוז, שסיפר על הגאון זצ"ל כסבא אישי ועל חומרותיו המיוחדות בהלכה. לאחר מכן נשא דברים אחיינו, הגאון הרב מצליח חי מאזוז, ראש בית ההוראה ומחשובי הר"מים בישיבה, שעמד על גאונותו של המנוח.

הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר כובד בהדלקת נר ולאחר מכן נשא משא נרגש על בקיאותו וענוותנותו הגדולה של הגאון זצ"ל. "העולם לא יודע את גדלותו של האדם הגדול הזה. לא ראיתי ענווה אצל אף אדם בעולם כמו הענווה הגדולה שלו. היה אחד מגדולי הדור ממש, בלי שום הגזמה", אמר הראש"ל בכאב. "נלקח מאיתנו המאור הגדול לממשלת התורה כולה. אוי, באיזה חיסרון אנחנו נמצאים".

בהמשך נשאו דברים חתנו, הדיין הגאון הרב אדיר כהן, שסיפר על הסתתרותו מעין הציבור. עקב טרדות הציבור נבצר מהמרא דאתרא הגאון הרב יצחק זילברשטיין להגיע, והוא שלח את חתנו הגאון הרב אליעזר רוט למסור את דבריו. בדבריו סיפר הגר"א רוט כי הגר"י זילברשטיין התבטא עליו ועל אחיו: "אלו האחים הקדושים שבקיאים בכל מקום בש"ס ובתוספות". הגר"י קרא למשפחה להוציא ספר על הנהגותיו: "הגאון זצ"ל לא דיבר אף מילה מיותרת. לא ראיתי אף פעם אדם שמדבר כל כך מעט דברים בטלים".

במשאו של אחיו, ראש הישיבה הגר"צ מאזוז, קרא ראש הישיבה לציבור "קחו עמכם דברים" ממידותיו של המנוח, והתמקד בחשיבות הרציפות בלימוד ותענית דיבור. הגר"צ הוסיף כי בעקבות הפטירה הפתאומית, המגיעה כשנה לאחר לכתו של האח הגדול הגאון רבי צמח מאזוז זצ"ל, על כל אחד להתבונן במה יוכל להוסיף ולתקן.

סיום הש"ס משניות, שנלמד על ידי בחורי הישיבה במהלך ימי השבעה, נערך על ידי נכדו הבחור יצחק נסים מאזוז. עוד נשאו דברים: מגיד המישרים הגאון הרב מקיקץ נסים חיים מאדאר, ראב"ד וראש כולל 'כיסא רחמים' הגאון הרב דוד עידאן ורב המועצה האזורית שפיר הגאון הרב שלום כהן.

מוקדם יותר בבוקר, עלה ראש הישיבה הגר"צ מאזוז יחד עם בני המשפחה לקברו של הרב זצ"ל בהר הזיתים בירושלים, שם ערכו את סדר התפילה הנהוג בסיום ימי השבעה.