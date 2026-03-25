ראש ישיבת כסא רחמים הגאון רבי צמח מאזוז נשא משא חיזוק לקראת סיום ה'זמן' והיציאה ל'בין הזמנים' • בדבריו התייחס לחיסולו של מנהיג איראן חמינאי: "הוא המוח של הרשע, אבל אתם המנוע של הניצחונות" • כמו כן יצא במתקפה חזיתית על היועמ"שית וגזירות הגיוס: "היא מהערב רב, רוצה לשבור את היהודים" • האזינו לדברים (חרדים)
קהל רב, רבנים ואישי ציבור השתתפו אמש בשמחת הנישואין לנכדת ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל בת לחתנו הגר"מ דיעי מחשובי הרמי"ם בישיבת 'כסא רחמים' ורב קהילת 'תורת חסד' באלעד | ראש הישיבה הגר"צ מאזוז כובד בסידור חופה וקידושין, וחבר המועצת הגר"ש מחפוד לשמש כעד | וגם: מאחורי הקלעים של השידוך שכונה "השידוך המדובר ב'כסא רחמים'" | תיעוד (חרדים)
האיום מאיראן והמסר לבני הישיבות: ביום האזכרה על אמו הרבנית ע"ה, נשא ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז משא חיזוק נוקב בהיכל ישיבת 'כסא רחמים'| בדבריו התייחס לדיווחים על תקיפה אמריקנית קרובה והזהיר: "כולם מחכים לראות מה יעשה טראמפ, אבל זו טעות; רק התורה תגן על בני ברק" | וגם, המשל על הלקוח בסופר והתנאי לבין הזמנים (חרדים)
שמחת האירוסין של הבה"ח אליהו מאזוז, נכדו ויד ימינו של ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגה"צ הרב צמח מאזוז, בן לבנו הגאון הרב מצליח חי מאזוז, מחשובי הר"מים בישיבה וראש בית ההוראה נערכה אמש (שני) בהשתתפות ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור | צפו בתיעוד (חרדים)
בישיבת 'כסא רחמים' ציינו השבת את יום פטירתו של מייסד הישיבה הגה"ק רבי מצליח מאזוז זצוק"ל הי"ד, בעל שו"ת 'איש מצליח' | לאחר שבשבוע שעבר נערכה ההילולא הגדולה, בסוף השבוע התקיימה אזכרה מצומצמת יחד עם בני המשפחה הקרובה, במהלך השבת נערך בישיבה סדר 'תענית הדיבור' ואמש התקיימה העליה לציון הקדוש בהר הזיתים | סיקור ותיעוד מסכם (חרדים)
לאחר מעצרו הלילי של הבחור יאיר סעדה בביתו בבאר שבע בעודו סובל מחום – יצאו חבריו לספסל הלימודים מישיבת 'כסא רחמים' לעצרת התעוררות מול שערי כלא 10 • ראש הישיבה שהצהיר כי בעבר לא האמין בכוחם של הפגנות, או הפרות סדר, ביקש להבהיר לבחורים: "המטרה היא תפילה וחיזוק, לא הפגנה או התגרות עם החיילים והשוטרים" • צפו בתיעוד מהעצרת (חרדים)
מסורת ייחודית נשמרת מדי חנוכה בישיבת "כסא רחמים", כאשר לפני מעמד ההדלקה נערך גורל בין מחברי ספרים על זכות הדלקת הנר • שיא של 7,000 דפי גמרא במכירת ההדלקה • ומה קרה כשגיס החתן עלה בגורל לילה לפני נישואי גיסו? (עולם הישיבות)
ברקע הסערה סביב הצגת טיוטת חוק הגיוס, ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגה"צ הרב צמח מאזוז אומר אמש בשיעורו השבועי: "היום באים מכל העולם ללמוד איך נלחמנו מלחמה של שנתיים בשבע חזיתות? והתשובה פשוטה: רק בזכות לימוד התורה שיש בארץ. מאות תלמודי תורה, ישיבות וכוללי אברכים. התורה מגינה ומצילה!" | צפו (חרדים)
ברקע הפסיקה בענייני מבחני הרבנות לנשים, בקשת טראמפ לחנינה עבור רה"מ והסערה סביב העברת החוק להרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים | הערב נחשפת הקלטה של מתקפה חריפה של ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי צמח מאזוז כנגד השופטים ובתי המשפט | האזינו (חדשות - חרדים)
ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגר"צ מאזוז התייחס על חזרת גופתו של הדר גולדין בצל פרשת חיי שרה, כשהוא מסביר במתק לשונו: "עיקר גוף האדם, זו הנשמה. והיות שבגוף הייתה נשמת חיים - שהיא חלק אלוה ממעל - זה דומה לנרתיק של ספר תורה ויש בו קדושה" • צפו (חרדים)
הערב (שלישי) נערך בשכונת 'הדר גנים' בפתח תקווה מעמד הסרת הלוט וחניכת כיכר להנצחת ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל ואביו מייסד הישיבה הגאון הקדוש רבי מצליח מאזוז זצוק"ל הי"ד | את המעמד כיבדו בנוכחותם, אחיו ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגה"צ הרב צמח מאזוז, בנו בכורו הרב גדעון מאזוז וראש העיר מר רמי גרינברג שאף נשאו דברים בשבחו ולזכרו | צפו בתיעוד (חרדים)
כמידי שנה נערך אמש בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' עצרת החיזוק המרכזית לזכרם של מרנן הגר"ע יוסף והגר"מ לוי זצ"ל | בראש המספידים: הראש"ל הגר"ד יוסף וראש הישיבה הגר"צ מאזוז |בסיום נערכה חלוקת תעודות לנבחני המסכתות במכון שהוקם על שמו ולזכרו של הגרמ"ל זצ"ל | וכן, מי כובד בהדלקת הנרות ? | צפו בגלריה של הצלם יוסי כ"ץ (חרדים)
רבבות תושבי ארה"ק מתכוננים בהתרגשות לברך את הברכה הנדירה 'חכם הרזים' | צפו בתיעוד וידאו מדיון הלכתי בהיכלו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, כשנערך באותה העת מפגן כח בסדר גודל דומה: האם ניתן לסמוך על הערכות המשטרה שיש שישים ריבוא ולברך? מתי מברכים, האם צריך לראות את כל הקהל, והאם ניתן לברך בשידור חי? צפו (חרדים)
סיקור נרחב מתפילות יום הכיפורים בישיבת 'כסא רחמים' בראשות הגה"צ הרב צמח מאזוז | התפילה על החטופים קודם 'כל נדרי' כהוראתו של ראש הישיבה זצ"ל | התשובה מדוע החמאס לא משחרר עדיין את החטופים? ומדוע נשנק הגר"צ השנה מבכי באמירת ההשכבות לאחר תפילת 'כל נדרי'? • סיקור ותיעוד (עולם הישיבות)
אמש זכו המונים לשמוע דרשת שבת שובה מפיהם של הראשלצי"ם, הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי שלמה משה עמאר, שהטריחו עצמם ובאו אל היכל ישיבת 'כסא רחמים' בבני ברק, למסור דבריהם - דבר ה' מירושלים | בדבריהם העלו את נס זכרו של מייסד הישיבה והמוסדות, הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל שעלה בסערה השמימה לפני כחצי שנה (חרדים)
מאות תלמידי ישיבות השתתפו הערב בשיחת חיזוק שנשא במוצאי שבת שובה הגאון רבי יגאל כהן, רו"מ 'יביע אומר', וחבר 'מועצת הרבנות הראשית', בהיכל ישיבת כסא רחמים בבני ברק | הרב עורר את הציבור לחשבון נפש לקראת יום כיפור (עולם הישיבות)
ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון צמח מאזוז, שהוביל השנה לראשונה את תפילות החג בהיכל ישיבתו המעטירה, גילה לאחר תפילת מוסף של ראש השנה את הרמז הנסתר בפסוקי התפילה המתייחס לכישלון תוכנית הגרעין של איראן ועתיד יחסי ישראל באו"ם | צפו בתיעוד מצאת החג בהיכל הישיבה (עולם הישיבות)
שעות ספורות קודם יום הדין: ראש מוסדות "כסא רחמים" הגר"צ מאזוז במשא חיזוק והתעוררות על חובת ועוצמת התפילה בראש השנה והשפעתה על כל השנה, בצל מאורעות השנה האחרונה, "ה' ראה את התפילות בראש השנה תשפ"ה, אחרי הטבח הנורא בשמחת תורה תשפ"ד. האם סינוואר ונסראללה חשבו שהם לא יראו את ראש השנה תשפ"ו וישחקו עצמותיהם בגהינם? מישהו חשב שסוריה תהיה מעוניינת לעשות איתנו שלום?". על פטירת אחיו מרן הגר"מ מאזוז זצ"ל: "לא חשבנו שבר"ה הזה ראש הישיבה לא יהיה איתנו. הסתמכנו ונשעננו רבות על ברכת הבבא סאלי ש"יזכה לראות פני משיח". אבל הדור לא היה מספיק זכאי!" | הדברים המלאים • צפו
יו"ר ועדת חוץ ובטחון בועז ביסמוט הגיע לביקור בישיבת "כסא רחמים" ולהתייעצות בעניין משבר הגיוס במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז. במהלך הביקור סייר בהיכל הישיבה ושוחח עם בחורים ורמי"ם | השאלה מהש"ס ששאל ביסמוט והתשובה המדויקת ששלף הבחור, עצתו של הגר"צ מאזוז לביסמוט ומה נאמר בפגישה? | סיקור ותיעוד מסכם (חדשות חרדים / עולם הישיבות)