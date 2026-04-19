המונים גדשו ביום ראשון שבוע שעבר את אולמי 'אווניו' בקריית שדה התעופה למעמד ההילולא המרכזי במלאת שנה להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון מאיר מאזוז זצ"ל שע"י מוסדות 'אור המאיר' בראשות חתנו נאמן ביתו הגאון הרב ליאור כהן.

האירוע החל בסיום ש"ס שנערך ע"י נכדו חביבו האברך החשוב ר' בנימין כהן, לאחר מכן נכנס הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף יחד עם ראש המוסדות הגאון הרב ליאור כהן לקול שירת ההמונים כשכל הקהל עומד על רגליו ומריע כיאה לכבודה של תורה.

בדברים שנשא הראש"ל הגר"ד יוסף ציין כי המוסדות בראשות הרב ליאור הם בבחינת "הושיבו ישיבה על קברו" ממש, והוסיף: "בואו ונראה אם ראש הישיבה לא היה בדור הזה, היהדות החרדית כולה היתה נראית אחרת. ראש הישיבה הקים וחידש והחזיר עטרה ליושנה. עכשיו קיבלתי מהרב ליאור את הספר 'בית נאמן' ח"ד, ואני כ"כ שמח שהלכנו באותה הדרך בכמה וכמה נושאים. ב"ה שזכיתי לכוין לדעתו הגדולה".

לאחר מכן צפו הקהל בסרטון על כח ברכותיו של ראש הישיבה. בסרטון הוצג מהלך פרשת שדה תימן שעוררה סערה במדינת ישראל כולה. אשר לאורך כל הפרשה ליוה הגר"מ זצ"ל את החיילים שנאשמו ועד ל"יציאתם זכאים בדין" כלשונו של ראש הישיבה, דבר שלמעשה אירע לאחר הסתלקותו ועורר השתאות והתפעלות רבה.

בהמשך נשא דברים רו"מ 'המאיר לארץ' הגאון הרב ישראל אברג'ל שעמד על מהות ועצם העניין סביב עריכת וחגיגת מעמד "הילולא", ואמר: "אדם לא מגיע להילולא של צדיק, אלא אם הצדיק הביא אותו. יש הרבה אונסים. מי שבא לכאן, הוא בא כי ראש הישיבה קרא לו: בא לכאן. אתם קיבלתם הזמנה לא מהגאון הרב ליאור אלא מראש הישיבה זצ"ל. וחובה עלינו להשתדל בישיבה הקדושה, אם לא בשביל זה, בשביל הכרת הטוב לרב המנוח שזקף קומה לכל העולם היהודי בכלל והספרדי בפרט".

רטט והתרגשות עבר בקהל עת נחשף ונשמע לראשונה שיר חדש על ראש הישיבה זצ"ל שאת מילותיו כתב הגאון הרב ליאור כהן ימים מספר לאחר פטירתו ואותו שרו וכן ביצעו בפועל במעמד הזמרים יניב בן משיח ואליה והב.

לאחר מכן נמכר הנר המרכזי לכבודו של בעל ההילולא ראש הישיבה זצ"ל בסכום של 130,000 שקל. כאשר הרוכש ביקש לכבד בהדלקתו את אחיו - ראש הישיבה הגר"צ מאזוז.

משא מיוחד נשא לאחר מכן הגר"צ, "התאספנו הערב הזה להילולא של מר אחי "האיש הגדול שבענקים" רבי מאיר מאזוז זצ"ל. כולם מכירים אותו, הוא אדם שברח מפרסומת, ברח מהכבוד, היה כ"כ מאד ענו. כאשר היה הולך לאיזה אירוע הוא היה מתנה איתם, בתנאי שלא תכתבו את השם שלי במודעות. אנשים בד"כ להיפך הם מחכים לרגע הזה שהשם שלהם יופיעו במודעות, אבל הוא לא. הוא מבקש להפך זה התנאי, אומר: אם תכתבו את השם שלי במודעות, זו סגולה שאני לא אבוא לאירוע". הגר"צ הוסיף וסיפר סיפורים ומפעימים ונדירים על כח ברכותיו ותפילותיו של ראש הישיבה.

לאחר מכן נשא דברים ראש המוסדות הגאון הרב ליאור כהן, "אנחנו שומעים ורואים את הבטחתו של ראש הישיבה זצוק"ל שהוא נתן לנו את הפסק זמן הזה, כדי שאנחנו נוכל לעשות את הערב הקדוש הזה לכבודו", פתח. הגר"ל נתן סקירה תוך חשיפת פרקים נסתרים מחייו של ראש הישיבה זצ"ל מכלי ראשון. כאשר בסיום חשף לקהל איך הכל התחיל בזכות להיות במחיצת חמיו ולזכות לשרתו במשך כ"ה שנים.

את הערב חתם רו"מ 'יביע אומר' חבר מועצת הרה"ר הגאון הרב יגאל כהן שעמד על כח ברכותיהם של צדיקים ועל מעלת "גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם". בדבריו אמר: "מה שאתם רואים בנין גדול של 'יביע אומר' זה הכל בזכותו. לכאורה היה לו את כל הסיבות שלא לתמוך ב'יביע אומר', זה ליד הבית שלו וכו'. אבל הוא תמיד תמך בי, חיזק אותי ונהג בי בעין טובה".