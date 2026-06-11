( צילום: נועם מושקוביץ דוברות הכנסת )

חשיפת 'זיידל'ע': שני חברי כנסת חרדים, משתי מפלגות שונות - לא מדברים ביניהם מזה תקופה. הסיבה: אחד מהם טוען שהשני פגע בו בריאיון בתקשורת.

חשיפת 'זיידל'ע': בשל כל מיני סיבות ובעיות, דובר של אחת המפלגות החל לעת עתה לערוך את העיתון השבועי. 'זיידל'ע' מאחל בהצלחה. חשיפת 'זיידל'ע': באחד מבתי החולים בארץ אושפז השבוע ראש ישיבה שהפך בשנים אחרונות למשפיע על סדר היום הציבורי באחת המפלגות החרדיות. 'זיידל'ע' זיהה לא מעט פוליטיקאים שעלו לבקר אותו מתוך דאגה למצבו. בחתונת בתו של איש ש"ס יוסף חיים כלף בבני ברק, תפסק 'זיידל'ע' את פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן, מגיש המהדורה ב'קול חי' אבי מימרן ודובר ש"ס המיתולוגי והאבא הטרי איציק סודרי בסלפי משותף.

באותה חתונה תפסנו את דובר ש"ס אשר מדינה בסוד שיח מעמיק עם ד"ר אבישי בן חיים. כשברקע נצפה עו"ד שלמה חדד שלמרות העומס הגדול בייצוג אסירי עולם התורה, מצא זמן לעלות ולשמח חתן וכלה.

במהלך שמחת שבע ברכות סגור הבחסידות ויז'ניץ שנערך לנגידים ולתורמים, זיהה 'זיידל'ע' את המשב"ק ונאמנו של הרבי בנציון שטנגר כשהוא מסתודד עם יו"ר 'דגל התורה' משה גפני ובנו אליהו כשבתווך איש התקשורת ישראל כהן. 'זיידל'ע' ניסה להקשיב לשיחה ושמע את גפני מספר בין היתר על פגישתו באותו הערב עם רה"מ בנימין נתניהו והבטחותיו לציבור החרדי. האם גפני "קנה" את ההבטחות? את המידע הזה 'זיידל'ע' שומר לעצמו...

( צילום: א. אייזנבאך )

הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', נצפה בעיצומה של תפילת שחרית יוצא מהמקלט של בית הכנסת לאחר האזעקות על ירי הטילים מאיראן.

( צילום: מערכת 'קול ברמה' )

האדמו"ר ממודז'יץ נצפה במחלקת העסקים בדרך לניו יורק.

המאסטרו בפעולה: רגע לפני חגיגת חצי היובל למוסדות ויז'ניץ באלעד, 'זיידל'ע' קלט את מי שהיה ההויז בחור האגדי של האדמו"ר מויז'ניץ, ר' יוסף שמעון שכטר מעביר תדרוך אחרון להויז בחור הנוכחי ולצוות סגניו שהאזינו בשקיקה. ככה זה כשהניסיון מדבר!

באירוסי ביתו של יו"ר זק"א נתניה הרב משה ברבר התכבד בקריאת הכתובה הרה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטאם רב קהילות צאנז בארה"ב, בנו חביבו של האדמו"ר מצאנז.

( צילום: משה גולדשטיין )

בחתונת עוזרו דוד בירנברג, ח"כ אורי מקלב שהקדים להשתתף מהחופה, נצפה בשיחה ערה עם יו"ר 'איחוד בני הישיבות' הרב יהודה ויספיש.

והנה ח"כ אורי מקלב מכובד בחופת עוזרו דוד בירנברג בברכת "יוצר האדם".

בין משתתפי החתונה הרבים תפס 'זיידל'ע' את הזמר שמוליק סוכות שהגיע לאחל מזל טוב לחתן המאושר.

את העסקן הנמרץ הרב זאבי דרוק תפסנו על האופנוע בשביל לא לפספס שום אירוע.

איש היח"צ והאסטרטגיה יהודה כהן יושב בזמן הנאום התוקפני של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בוועידת איחוד בני הישיבות ומדברר את הנאום מול כלל ערוצי ואתרי החדשות. מי שמפקח עליו מלמעלה זה המשגיח הרב אהרון וגשל.

העסקן הרב שמעון שישא המכונה 'אבי האסירים', נצפה בכניסה לאיצקוביץ' בשעת לילה מאוחרת מאוד.

המשגיח הגה"צ רבי מאיר פדידה מעניק את ספרו "על רגל אחת" לידידו הקרוב הזמר מרדכי בן דוד שהגיע השבוע לבקרו.

את נער הפלא הזמר מנדי רוט, ראינו בתפילה בציונו של הרבי מחב"ד בניו יורק.

את הזמרים עמירן דביר והלל מאיר, ראינו מתפלפלים בלימוד תורה ברחוב.

הזמרים שמוליק סוכות, ארי היל, מוטי ויזל ודודי פלדמן, אנשי הסושיאל דודי פרידמן ואבי פרטיג, באירוע בר המצווה לבנו של המוזיקאי שמוליק קאליש מנצח מקהלת 'נשמה'.

( צילום: הרשי קוטובסקי )

בקיוסק מחוץ לבית הכנסת זכרון משה בירושלים ראה 'זיידל'ע' את הזמר והקומזיצר שימי ליפשיץ בשיח עם מעריצים.

המלחין, המנצח והמעבד משה לאופר נצפה השבוע מתחדש בחליפה בבני ברק.

את חברי הכנסת אריה דרעי, משה גפני, מיכאל מלכיאלי, יעקב אשר, אוריאל בוסו, יעקב טסלר, חיים ביטון, יואב בן צור ויצחק גולדקנופף, ראינו בהתייעצות פוליטית במליאת הכנסת, לאחר ההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה שאושר בקריאה טרומית.

( צילום: נועם מושקוביץ דוברות הכנסת )

'זיידל'ע' תפס את ח"כ אוריאל בוסו לומד הדף היומי כמדי בוקר בביהמ"ד 'אבי עזרי' בפתח תקווה, בטרם מתפנה לשגרת יומו.

את מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של ח"כ יצחק גולדקנופף יו"ר 'יהדות התורה', ראינו מתפנק במסעדה של השף אבי מלכא בראשון לציון.

את שמוליק גרינברג ראש עיריית בית שמש ויהודה מורגנשטרן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, ראינו בסוד שיח על הסכם הגג בעיר בכנס נדל"ן.

מאיר רובינשטיין ראש עיריית ביתר עילית, מתברך מהאדמו"ר מביאלא בית שמש, בשמחת החתונה לבת המפיק הרב זושא דייטש.

( צילום: שמואל פריי )

ראש המוסד הנכנס האלוף רומן גופמן, בביקור ותפילה בכותל המערבי יחד עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.

הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי והעסקן הרפואי אלי ברונר מ'עזר מציון', בביקור חולים אצל הרב שלמה דוידזון שאיבד את אשתו ובנו בתאונת דרכים לפני כחודש ומאושפז בבית החולים 'הדסה'.

הרב שמעון אסייג מרבני עפולה בתפילה בציונו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה.

הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר והרב איציק בר זאב רב בית הכנסת הגדול בתל אביב, בקביעת מזוזה בלשכתו של שלמה פיבקו נשיא בית הכנסת הגדול.

( צילום: משה בוחבוט )

את איש העסקים עו"ד אבי הדר ראינו שוקד על תלמודו במהלך אירוע פרטי.