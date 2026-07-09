הרב שזעם על הביטאון | 'זיידל'ע' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

זיידלע ( צילום: בניהו קריספל )

חשיפת 'זיידל'ע': אחד מגדולי הרבנים שוחח עם אחד מראשי המפלגות החרדיות והתלונן על-כך שאפילו את דברי התורה שמביאים בשמו בביטאון המפלגה, קצת מסלפים ומעוותים. העניין הועבר כמובן לטיפול.

במרפסת הגג של מלון יוקרתי בתל-אביב, זיהה 'זיידל'ע' את פרשן הימין יעקב ברדוגו המקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו יושב לקפה עם הפרשן החרדי ישראל כהן לניתוח עומק של התהליכים לקראת הבחירות. 'זיידל'ע' שמע בין המילים כי השניים משוחחים גם על המתח ויש שיאמרו אפילו קרע בין החרדים לנתניהו על רקע חוסר האמון, ועל הדאגה לעתיד גוש הימין.

רגע לפני ההסלמה מול איראן, תפס 'זיידל'ע' את איש קשרי הממשל צביקי בורנשטיין בפגישה חשאית עם שר הביטחון ישראל כץ בלשכה בקריה בתל אביב. על תוכן הפגישה כמובן הוטל איפול מלא.

'זיידל'ע', שלא מפספס אף פינה בגלובוס, קיבל תיעוד מהשבוע בנאות דשא שבאוסטריה שם נצפה האדמו"ר מפיטסבורג בצעידה נינוחה במיוחד. פרנסי העיר שחגגו את גשר המחלוקת | 'זיידל'ע' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות זיידל'ע | 04.06.26 ראש העיר שנרדם בוועידה | 'זיידל'ע' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע זיידל'ע | 28.05.26 מי שצעד לצידו הוא לא אחר מאשר הרב בנציון שטנגר, המשב"ק של האדמו"ר מויז'ניץ. השניים נצפו בעיצומה של שיחה ערנית על הטיילת הפסטורלית, אלא ששטנגר כך נראה ממש לא התכונן למפגש הפיטסבורגאי המפתיע, והראיה החותכת: הכובע נשאר במלון...

בשבועות האחרונים אין חסיד סאטמר שלא מדבר על המפגש המתרקם בין האחים האדמו"רים לבית סאטמר, לאחר עשרות שנים של נתק ופילוג, בדרך לסולחה היסטורית.

השבוע, הלב של 'זיידל'ע' החסיר פעימה בעת שקיבל תיעוד שבה נראים בבירור שני אדמו"רי סאטמר עומדים באותו החדר ממש.

'זיידל'ע' כבר כמעט פתח את השמפניות, אבל מיד הבין את גודל התרמית, לא מפגש אחים ולא נעליים. האדמו"ר מסאטמר פשוט נעמד להתפלל תפילת מעריב מול מראה גדולה בחדר, וההשתקפות המדויקת יצרה לרגע אשליה אופטית מושלמת של שני אדמו"רים בחדר אחד.

הנגיד מבאבוב, ר' מיכל גרינפלד מבורו פארק, נצפה יושב ליד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בעת שהותו לנאות דשא בהר יונה.

בנש"ק חצרות הקודש שרולי הגר, הצליין הקבוע של אדמו"רי ויז'ניץ, בעלזא וטשערנוביל ועוד, בבתי העלמין, המתין השבוע להגעת האדמו"ר מסערט ויז'ניץ לציון אביו 'החכמת אליעזר'.

פרחי החסידים, שזכרו איך שיגע את רבם אשתקד, החליטו בהחלטה גורפת לא לצלם ולא לתעד אותו צועד עם האדמו"ר, כדי לייאש אותו מלבוא.

אבל הגר לא פראייר. ברגע האמת, כשהרבי שלשל מטבע לקופת הצדקה, הוא השתחל באמנות לפריים. בתמונה הוא נראה בדריכות שיא, שפתיו קפוצות מלחץ, וידו נטויה בדיוק מתחת ליד האדמו"ר. חסימת המצלמות נכשלה, שרולי שוב ניצח!

מזכיר בד"ץ מחזיקי הדת באנטווערפן, הרב הערשיל גרוס, נצפה בשיחה עם הגרא"ד דונר, שהגיע השבוע למעמד חליצה בעיר.

העסקן הבנש"ק מוטי גולדמן, נצפה בסעודת הילולא לזכרו של הרה"ק מקארלין, שערך רבו, האדמו"ר מזוועהיל בציריך שבשווייץ.

את האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים, 'זיידל'ע' ראה בניחום אבלים מרגש, אצל בני משפחתו של האברך הצעיר הרב עקיבא ראנד ז"ל וחיזק את המשפחה האבלה במשך שעה ארוכה.

האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא בריקוד של שמחה בחתונת נכדו בן לבנו הרב משה אבוחצירא.

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האדמו"ר מביאלא בית שמש בלימוד חברותא עם הרב אלי מנצור רב קהילות הסורים בארצות הברית, לאחר תפילת שחרית בעיירה דיל שבניו ג'רזי.

מול כלא 10 תפס 'זיידל'ע' הפגנה של חבריו לישיבת "מבקשי השם" של הבחור שמעון ביטון שנעצר בעוון לימוד תורה, בהשתתפות רבני הישיבה והמקובל רבי דוד בצרי.

( צילום: Tal Gal/Flash90 )

שדרן הרדיו מנחם טוקר ואיש הפרסום מנדי נאבול, נצפו יחד עם הרב חיים אהרון סטניצקי לצד מרכז 'חזון לדורות' על מורשתו של מרן ה'חזון איש' זצ"ל. ל'זיידל'ע' נודע כי מדובר בקמפיין גדול שיפורסם בקרוב.

החזן ישראל אדלר בשירה מרגשת על ציונו הקדוש של רבי עמרם בן דיוואן זיע"א במרוקו.

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אחרי העימות ביניהם על חוק יסוד לימוד תורה, תפסנו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בשיחה מתוחה עם יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בצד השני של מליאת הכנסת ראינו את ח"כ יצחק פינדרוס בשיחה עם ח"כ שמחה רוטמן, בעוד הח"כים אוריאל בוסו ויוסי טייב מאזינים בשקיקה לח"כ יעקב טסלר.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בצל המחלוקת סביב "חוק התקשורת", תפס 'זיידל'ע' את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בתפילת מנחה לצדו של שר התקשורת שלמה קרעי.

ח"כ משה אבוטבול מש"ס נצפה במסדרונות הכנסת בשוד שיח עם אליהו גפני, בנו של ח"כ משה גפני, ומוישי רבר, עוזרו של ח"כ יצחק פינדרוס.

את יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב ראינו בניחום אבלים אצל יהודה לוי, מנהל השיווק של קופת חולים 'מאוחדת' במחוז ירושלים לצידו של האדמו"ר מדז'יקוב גבעת זאב. לוי האריך בסיפורי חיזוק על אביו המנוח ז"ל שהיה ממקימי המוסדות והקהילה החרדית בירוחם.

ח"כ יעקב אשר נצפה בסוד שיח מחויך עם גדי איזנקוט יו"ר מפלגת 'ישר!', במלון 'מצודת דוד' בירושלים.

ח"כ יואב בן צור ועוזרו מאיר עמר, בניחום אבלים אצל איש העסקים רמי לוי ב'שבעה' על פטירת אביו מרדכי ז"ל.

יהודה בוטבול ראש עיריית אלעד, בסוד שיח עם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, בדינר לבית המדרש 'סלבודקה' בעיר.

( צילום: בניהו קריספל )

בהמשך השבוע ראינו את יהודה בוטבול ראש העיר אלעד, עם הרב ליאור כהן ראש ישיבת 'מאור יוסף', במעמד ייסוד הישיבה הגדולה 'אורחות מאיר' שבראשותו, לזכרו של ראש הישיבה הגאון הרב מאיר מאזוז זצ"ל.

( צילום: נועם אליהו )

סגן ראש העיר בני ברק גדליהו סילמן בקביעת מזוזה במרכז לנוער מתמודד בעיר.

( צילום: שרגא גליק )

בהמשך השבוע תפסנו את ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים כשהוא קונה חליפה אצל מעצב האופנה מאיר אלמליח, לקראת בר המצווה לבנו.

שיקי מנדל סגן ראש העיר בני ברק, רכש את הדלקת הנר עבור המקובל רבי ישי בגריש, בהילולת הצדיק רבי יצחק גברא זצ"ל 'הצדיק מעג'ור', שערך הגאון רבי יהורם יפת ראש מוסדות 'המאורות'.

( צילום: אלנתן אלוני )

ביציאה מההילולה ראינו את האדמו"ר רבי משה אבוחצירא מברך את בעל האחוזה איש העסקים גרשון ג'מו, מהצד נראים הרב ישי יפת דובר ההילולה, העסקן הויז'ניצאי יוסף שמעון שכטר ודוד רביבו מבכירי הרשמים בעולם הישיבות.

( צילום: אלנתן אלוני )

ישראל פרוש ראש עיריית אלעד לשעבר והעסקן ישראל ורטהיימר, בישיבת היערכות עם ניצב משנה אלי לוי קצין אגף המבצעים במשטרת ירושלים, לקראת הילולת הצדיק רבי יצחק גברא זצ"ל במושב עג'ור.

( צילום: רובי יעקוב )

יחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער בעיריית אלעד, מתברך מהגאון הרב זמיר כהן ראש ישיבת 'אבני נזר', בכנס תורני בעיר.

האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא והגאון רבי איתמר גרבוז ראש ישיבת 'אורחות תורה', בסוד שיח תורני בכנס של אברכי כולל 'חפץ חיים' שארגן הרב אברהם זכאי, מהצד נראים איש העסקים יעקב ביבלה והעסקן הליטאי מאיר אסחייק.

הפוסק הגאון רבי עמרם פריד בריקוד של שמחה בבר מצווה לבנו של הרב אבידן סנדרוסי.

( צילום: מאיר סנדרוסי )

הרב אלחנן שרבאני מנכ"ל ישיבת 'עטרת שלמה', בשיחה צפופה עם הרב מנחם לנדו נכדו ונאמן ביתו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, בביקור במעונו של הגאון הרב מרדכי אויערבך ראש מוסדות 'אביר יעקב' בעיר.