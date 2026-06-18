זיידלע ( צילום: אברהם ישעיהו 'צלמי חזון איש' )

חשיפת 'זיידל'ע': בחסידות מסויימת סוערות הרוחות בימים האחרונים סביב מצבו הבריאותי של האדמו"ר. בעוד שבצמרת החסידות שומרים על עמימות מוחלטת ומסתירים את הפרטים הרפואיים אפילו מהמקורבים ביותר, החסידים המודאגים מנסים לדלות כל שביב מידע.

כדי לחסוך לכם ניחושים: לא מדובר בגור, בעלזא או ויז'ניץ. אז מי החסידות הגדולה שנמצאת כרגע בלחץ שיא? הפרטים המלאים, כך מתברר, עדיין חוסים תחת צו איסור פרסום. נמשיך לעקוב. רגע לפני ראיון סוער, פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן נתפס מעמיק בחברותא עם יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ בספר המהר"ל. אם 'זיידל'ע' היה שם הוא היה מפנק את גנץ בכיפה.

העסקן הויז'ניצאי יוסף שמעון שכטר נצפה בתחנת הדלק השבוע, עובר גלגל גלגל ברכבו וממלא אוויר. ל'זיידל'ע' נודע כי נורת לחץ אוויר שנדלקה, הציקה לו והוא החליט לפתור את העניין.

בהמשך לציר שנחשף בשבוע שעבר ב'זיידל'ע' בין ח"כ משה גפני לחסידות ויז'ניץ והשיח הישיר בין יו"ר 'דגל התורה' לבנציון שטנגר המשב"ק ואיש אמונו של הרבי, הרי שבחתונה זיהה 'זיידל'ע' את המשך הקשר כאשר שטנגר הגיע לשמחת החתונה לנכדתו של יו"ר 'דגל התורה', והסתודד ארוכות עם גפני ובנו אליהו לצד הפרשן ישראל כהן המקורב לכל הצדדים.

הקשר עם ח"כ משה גפני לא מעיב גם על הערוץ של ישראל כהן עם יו"ר ש"ס אריה דרעי. במהלך השבוע האחרון נפגש כהן עם היו"ר יחד עם בכירי רדיו 'קול ברמה'. בשיחה עם דרעי שיבח היו"ר את פעילות ההסברה של כהן למען המגזר החרדי בתקשורת הכללית ואמר כי חשוב שהחברה הישראלית תכיר בערך לימוד התורה וכי רוב הציבור הרחב מבין את חשיבות התורה והמסורת היהודית.

בשמחת בית 'דגל התורה' השבוע, בנישואי נכדתו של היו"ר ח"כ משה גפני, בת לבנו הרב אליהו גפני, ראינו שיחה מחויכת בין הסב הנרגש וח"כ אורי מקלב, כשברקע נמשך המשבר הקואליציוני.

ערב החתונה עלה יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, יחד עם בנו הרב אליהו גפני - אבי הכלה, והחתן דניאל קרויזר ואביו, להתברך אצל הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', שהעניק לחתן ספר עם הקדשה מיוחדת. במהלך החתונה, הגיע הגר"י זילברשטיין להשתתף בשמחה ואף נשא דברים לכבוד הסבא ח"כ גפני.

( צילום: דברי חמד )

בשמחת החתונה תפסנו את ח"כ יצחק גולדקנופף מאחל מזל טוב לסבא ח"כ משה גפני, כשלצידו מקורבו פנחס ארליך, מנהל אגף תרבות תורנית בעיריית ירושלים.

'זיידל'ע' סובב את ראשו לצדו השני של האולם, ושם תפס את אלעזר מן, יועצו הקרוב של ח"כ משה גפני, בסוד שיח עם דוד בירנברג, עד לאחרונה מצוות לשכתו של ח"כ אורי מקלב, ומאחרי השבע ברכות, יועצו הקרוב של שמוליק גרינברג, ראש עיריית בית שמש.

למחרת, בשמחת שבע ברכות יוקרתית שנערכה בבית הכנסת העתיק במוצא, ראינו את ח"כי 'דגל התורה' אורי מקלב, יעקב אשר ויצחק פינדרוס לצדו של סב הכלה ח"כ משה גפני; בין המשתתפים נראו המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל, ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, רב הכותל הגאון הרב שמואל רבינוביץ, הרב יעקב קנייבסקי ויו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, מברך בחתונת נכדו של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, בן לבנו הרב שלמה אבוחצירא.

( צילום: י.ח. )

ברחבת הריקודים ראינו את האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא, בריקוד עם אחיו הסבא האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא.

( צילום: י.ח. )

בסיום האירוע ראינו את האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא נושא דברי ברכה לקהל האורחים.

( צילום: י.ח. )

איש העסקים יענקל'ה הלפרין בנה מקווה טהרה מפואר בציונו של 'הפלא יועץ' בבולגריה.

חננאל אזואלוס מעיתון 'בקהילה', ליווה את ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, באירוע פרטי בירושלים.

( צלם: ניסים טוויטו )

אמן החושים מני הולנדר מדהים בקריאת מחשבות את אלי גולדמן ראש המטה של מנחם שפירא סגן וממלא מקום ראש העיר בני ברק, בנופש יוקרתי שנערך לבכירי העירייה.

ביציאה מאולם החתונה של יששכר וייס מבכירי יחידת האופנועים של מד"א. ראינו את אלי בין מנכ"ל מד"א וגיל מושקוביץ סמנכ"ל המבצעים במד"א, בשיחה ערה עם ח"כ אוריאל בוסו.

שדרן הרדיו עמי מימון מ'קול ברמה', מתברך מהראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, במעמד תורני בקריית אונו לכבודו של הגאון הרב יצחק ורדי שנבחר לרב העיר.

( צילום: אברהם ישעיהו 'צלמי חזון איש' )

איש יחסי הציבור קובי סלע המשמש כשופט בתוכנית 'הקול החדש בדרכים' של רדיו 'קול חי', תועד כשהוא צופה במהלך הצילומים בשיעור דף היומי של הרב אלי סטפנסקי.

( צילום: לוי קדם )

את הזמרים אברהם פריד ומנהלו המוזיקלי יובל סטופל, נמואל הרוש ומוטי ויזל, ראינו בחופה יוקרתית של משפחת פוקס במלון 'הילטון' מול הים בתל אביב.

( צילום: דודי פרידמן | הפקה: מיכאל כפלין )

את הזמר בערי וובר ראינו בלימוד עם תלמידי הישיבה שלו 'כוכבי אור' בניו יורק.

( צילום: לוי מילר )

המוזיקאים מוטי ויזל ובני לאופר נצפו בסוד שיח מוזיקלי ברחובות ירושלים.

המוזיקאי רולי מנדלזון, מתברך מהאדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', במהלך אירוע פרטי.

חגיגת יום הולדת בהפתעה לזמר שמעון לוי שהופיע באירוע סיום ש"ס 'דף היומי משניות', שערך הנגיד שמוליק הלפרין ב'לב שלום' מול הכותל המערבי.

( צילום: שימי רוזנברג )

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ, בסוד שיח פוליטי במליאת הכנסת.

'זיידל'ע' התקבל בחדרו של ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן למעמד כתיבת אותיות בספר התורה שייכנס לישיבת "כנסת שלמה". ח"כ אורי מקלב שמלווה את הישיבה מיום היווסדה כובד בכתיבת אות.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, מתברך מח"כ אוריאל בוסו, ששימש סנדק בברית לנכדו, בן לחתנו יונתן יגודיוב.

לאחר מכן ראינו את נתי מור יוסף הדובר של ח"כ אוריאל בוסו, בסוד שיח עם הדוד יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות.

בשולחן סמוך תפסנו את נתנאל אנגל עוזרו ומקורבו של ח"כ אוריאל בוסו, בסוד שיח עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט.

את חברי הכנסת אוריאל בוסו וארז מלול, ראינו בכניסה לכלא 10 לבקר בחורי ישיבה עריקים שנעצרו על ידי המשטרה הצבאית.

יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ, הגיע השבוע לביקור בביתו של הרב נחום כהן משליחי חב"ד בראש העין והעניק לו את ספרו: 'אנחנו'.

שמוליק גרינברג ראש עיריית בית שמש, בסוד שיח עם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', בשמחת נישואי נכדתו בת לבנו הרב אהרן הירש.

את מנחם שפירא סגן וממלא מקום ראש העיר בני ברק, ראינו משמש כשליח ציבור בבית הכנסת איצקוביץ' בבני ברק.

יועץ התקשורת אבי יפרח הדובר של ח"כ יואב בן צור, ממתין בתור לברכה אצל האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא בנהריה.

הגאון הרב ישראל מאיר ביטון רבה של חדרה והגאון הרב דוד אברהם ראש ישיבת 'בניין אב', נצפו בסוד שיח תורני.

( צילום: שמוליק עדס )

את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תיעדנו בניחום אבלים בביתו של רו"מ 'יצחק ירנן' המקובל הרב יצחק ברדא לאחר פטירת אחותו. 'זיידל'ע' יודע לספר על עוד שרים ואישי ציבור שעלו לכבודו של הרב.

את הנגיד שמוליק הלפרין ראינו לומד 'דף היומי משניות' בחלון משרדו בירושלים, וזאת אחרי שבמהלך סעודת ליל שבת האחרון, אלמוני פרץ לביתו בירושלים אך בחסדי שמים בני המשפחה הצליחו לגרש אותו ברגע האחרון.

את העסקן החב"די הרב יעקב גלויברמן ובנו בצלאל, ראינו במעונו של הגאון הרב אברהם חזקיהו ברוידא רב שכונת גני איילון בלוד.

הרב שמואל נידאם מצרפת נצפה מאחל מזל טוב לראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש בשמחת נישואי נכדתו.

את השייח' קאסם באדר נשיא 'המועצה העולמית לשלום' והנציגים החרדים במועצה עמיחי לוי ויוסף ג'רמון, ראינו עם נשיא סומלילנד אבדירחמן מוחמד עבדילאהי, שהגיע לביקור בישראל לרגל פתיחת שגרירות סומלילנד בירושלים.

את שורדי השבי רום ברסלבסקי ובר קופרשטיין ראינו בתפילה בציונו של הרבי מחב"ד בניו יורק.

את הרב ברק בן ניסן ראינו בשיעור תורה על ה'אור החיים הקדוש' לקבוצת אנשי עסקים בבני ברק.

כוכב הרשת והזמר משה כורסיה מפגין כישורי שירה חסידית: "חדש ימינו כקדם", עם הזמר בנצי שטיין, באירוע של איש העסקים שלומי הלר בציונו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה.