במהלך השבוע התברר כי איש תקשורת חרדי שתיעד קטעים ממופע הבכורה 'ברדק' בהשתתפות השחקנים מני וקשטוק ואפי סקקובסקי, נדרש על ידי מפיק האירוע להסיר את התיעוד מהרשת ומהמכשיר הנייד שלו. ההבהרה ניתנה לאחר שהוסבר בתחילת המופע כי אין לתעד מטעמי זכויות יוצרים.

בפאנל שנערך בקמפוס גבעת וושינגטון במחנה הקיץ של ישיבת 'בית מתתיהו', נדרשו השופטים לבחור את הפאנליסט הרהוט ביותר. השופטים - זליג אורלנסקי מנכ"ל יתד נאמן, המחנך הרב מוטקה בלוי, הפרשן ישראל כהן והעיתונאים אבי גרינצייג ודב אייכלר - בחרו בבחור יוסף ספרא שהוכיח יכולת שכנוע מרשימה. כשישראל כהן נכנס קראו בני הישיבה בקריאות "ארי, ארי", והרב בלוי תהה מדוע בנו לא הגיע אף הוא. בחזרה נראה הרב בלוי נותן לכהן טרמפ עד לבני ברק.

ארי כהן נמצא יחד עם אביו בטיול המסורתי של בין הזמנים לספארי ברמת גן, שם באורח נדיר הופיע הטיגריס שבדרך כלל מתחבא, והצטלם יחד איתם.

אמן החושים מני הולנדר ביצע מופע בו הוא מכייס את הארנק של מאיר רובינשטיין ראש עיריית ביתר עילית, לצד ממלא מקומו וסגנו דודי זלץ, במהלך מופע לתושבי העיר.

10 10 0:00 / 0:27

לאחר עשרות שנים של שימוש בקודש אצל אדמור"י בית קרעטשניף ירושלים, נראה המשב"ק המוכר, הרב דוד משה פריד, כשהוא מסביר לאיש התקשורת שלומי כהן את הסגולות הרוחניות של הורדת עין הרע באמצעות יציקת עופרת. הרב פריד הצהיר בביטחון שרבו זצ"ל הוא זה שלימד אותו את המלאכה המורכבת מאל"ף ועד ת"ו, ואף הרגיע אותו בזמנו ואמר לו מפורשות: "אל תפחד, אין לך ממה לחשוש!".

- צילום: שלומי כהן צילום: צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 1:22

ברומניה, במרכז בית המדרש הגדול בבראשוב, נצפה הרב זעליג קורניצר כשהוא מטפס אל הבמה המרכזית ומנסה את כוחו בקטעי חזנות, כשמן העבר השני נצפה הרב יצחק אייזיק רוזנברג, הגבאי המיתולוגי של בית המדרש הגדול 'בית ויז'ניץ' בבני ברק, כשהוא מנסה באופן טבעי לחלוטין לשמור על הסדר כפי שהוא רגיל לעשות בשיכון.

בסעודת הודאה בחצר סקולען בהרי הקאנטרי נצפה הרה"ח הוותיק בנימין בוקסבוים, שזכה לקרבה יתירה אצל אדמור"י בית סקולען זצ"ל ויבלחט"א, כשהוא מפזז ומשמח בעוז עם מקלו בידו.

10 10 0:00 / 0:21

בזמן שבוקסבוים פיזז עם מקל בסקולען, נצפה הרב משה פרידמן, המכונה "ר' מוישה גבאי", בשיחה לבבית עם אמן הרגש עוזיאל דייטש, במלווה מלכה לרגל מוצאי שבת נחמו בהרי הקאנטרי.

ההויז בחור של האדמו"ר מויז'ניץ, דוד וייס, שהתארס למזל טוב בארצות הברית, נצפה בכניסה לבית כנסת מקומי בהרי הקאנטרי, רגע לפני שההמונים הסתערו עליו בברכות מזל טוב.

מאחורי ההצגה הגדולה 'שולדיג' שנערכה בעיר אלעד, נראו שני המפיקים, דודי פולק ומוישי שטיין, באתנחתא של סיפוק לאחר העבודה הנמרצת.

האחים האדמו"רים מויז'ניץ בית שמש וויז'ניץ לונדון נצפו בארוחת בוקר משפחתית ב'הר יונה'.

בשידור חי ששידר את שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מנדבורנה ירושלים עם בן המשפיע הרה"צ רבי נחמן בידרמן, הבחינו צופים במשהו מעניין: האדמו"ר הגיע לאולם בבני ברק בשעה שהופיעה בהזמנה, בעת שהמחותן עדיין שהה בירושלים ומצא את עצמו באולם ריק, כשמולו עומד רק צלם מקומי ואיש ההגברה ושלושה גבאים מאחוריו.

יצוין שרק האולם היה ריק, הפארנצעס היו מלאים בחסידים.

המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן שליט"א הלביש קיטל לבן לבן של עוזרו אלי דייטש, שהתחתן עם בתו של הרב ישראל פוקס מפיק סרטוני החיזוק היומיים של הרב.

( צילום: נטע שפר אולמי 'הכרמים' )

במהלך החופה נראה המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן שליט"א בשירי רגש עם הזמר מוטי ויזל, הקלידן אושי לנדסמן וחברי מקהלת 'קאפלה'.

- צילום: דודי פרידמן צילום: צילום: דודי פרידמן 10 10 0:00 / 1:30

הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר שליט"א, אב"ד ויז'ניץ אלעד, נצפה השבוע בשיחה לבבית עם הנגיד הרב חיים לייב רוזנברג מבורו פארק. יודעים דבר בויז'ניץ מציינים שמדובר בתמונה ייחודית.

יובל שגב, הכתב הפוליטי של 'ערוץ 13', נצפה מתפלל ערבית בשולי אירוע הפריימריז של מפלגת 'הציונות הדתית' במלון 'רמדה' בירושלים.

הכתב הפוליטי מוטי קסטל מ'ערוץ 14' התברך ממזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן שליט"א, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, לאחר שידור ב'ערוץ 14'.

( צילום: שמעון ברדי )

שדרן הרדיו יהודה שוקרון ביצע חיקוי משעשע לזמר יניב בן משיח במהלך נופש לחרדים בנצרת. לאחר מכן הזמר אלעד כהן העלה לקו את בן משיח שאיחל מזל טוב לשוקרון לרגל יום הולדתו.

- באדיבות: הקלידן אבי מינה צילום: באדיבות: הקלידן אבי מינה 10 10 0:00 / 2:46

בשעת לילה מאוחרת במוצאי ט"ו באב, בכותל המערבי, נצפה הזמר מרדכי בן דוד נוטל את ידיו לפני הכניסה לתפילה.

- צילום: ש.כ. צילום: צילום: ש.כ. 10 10 0:00 / 0:14

לאחר מכן נראו הזמר מרדכי בן דוד ורב הסלבס מרדכי חסידים מתברכים מהמקובל הגאון רבי יעקב עדס שליט"א בכותל המערבי.

10 10 0:00 / 0:34

חגיגות יום הולדת בהפתעה נערכו לזמר מענדי וייס במהלך מופע בחתונה.

- צילום: קובי כץ צילום: צילום: קובי כץ 10 10 0:00 / 0:27

הזמר מענדי וייס ותזמורתו של יענקי לנדאו ביצעו מופע שירי רגש לבחורי ישיבת 'אבני נזר' בראשותו של הגאון רבי זמיר כהן שליט"א.

- הפקה: זאבי רבינוביץ צילום: הפקה: זאבי רבינוביץ 10 10 0:00 / 1:16

הזמר שולי רנד ביצע ביצוע מיוחד לשירו "המלך בשדה" יחד עם הזמר בן צור שאירח אותו במופע שלו באמפי קיסריה.

10 10 0:00 / 1:02

הזמר בנצי שטיין נצפה ברכיבה על סוס במרוקו כשהוא מקפיד לשמור על לבושו.

הזמרים בנצי שטיין ויהודה מלכה ביצעו בשירה: "טאטלע קום שוין אהיים", בחתונת בתו של הגאון רבי ישראל אברג'ל שליט"א, ראש מוסדות 'המאיר לארץ', עם בנו של המקובל הרב מאיר אלפסי.

10 10 0:00 / 1:12

המפיק אבי סבג, מנהלו האישי של הזמר משה דוויק, חגג את יום הולדתו ה-50 והכניס ספר תורה באירוע יוקרתי באולמי 'חצר המלכה' בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה.

- צילום: מנשה צמח צילום: צילום: מנשה צמח 10 10 0:00 / 0:24

במהלך האירוע שיבח הזמר משה דוויק את מנהלו האישי אבי סבג ואמר: "אנחנו עובדים כמעט 17 שנה יחד, זה לא כזה פשוט, אתה אדם אמין, יקר ואהוב".

- צילום: מנשה צמח צילום: צילום: מנשה צמח 10 10 0:00 / 0:34

הזמר שלום למר נצפה מתברך מהאדמו"ר מביאלא בית שמש שליט"א.

למחרת נראה האדמו"ר מביאלא בית שמש שליט"א שוקד על תלמודו בשדה התעופה בניו יורק בדרכו חזרה לישראל, לאחר מסע חיזוק בקהילות היהודיות בארצות הברית.

חבר המועצת וראש ישיבת 'מאור התלמוד' הגאון רבי אברהם יצחק קוק שליט"א שוחח והודה בארוכה לחבר הכנסת אורי מקלב שהגיע להשתתף במחנה הקיץ של הישיבה בצפון.

בהמשך השבוע נצפה חבר הכנסת אורי מקלב בימי בין הזמנים במחנות קיץ ואירועי בין הזמנים, בכניסה לקייטנת תודעה בירושלים עם הרב מוטקה בלוי ומנהל תלמוד תורה חכמת שלמה הרב אברהם פינזל.

ראש עיריית עפולה, אבי אלקבץ, העניק לחבר הכנסת אורי מקלב את הספר שחיבר אביו והציג בפניו את שושלת היוחסין של משפחת אלקבץ, שהכין אביו המנוח ז"ל.

במהלך המופע באירוע הקיץ הגדול שנערך בפארק ימית 2000 של בלב אחד, נראה חבר הכנסת אוריאל בוסו כשהוא משמח את אחד הילדים המיוחדים.

חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יו"ר 'ישראל ביתנו', התברך מהעסקן החב"די לוי אדרעי ששימש סנדק בברית לנכדו בכפר חב"ד.

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ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים וקובי אלתר דובר משרד הפנים נראו מסכמים בהצלחה את אירוע השקת דו"ח השלטון המקומי של משרד הפנים לשנת 2026.

( צילום: שלומי כהן )

נציגי ש"ס בעיריית בני ברק - סגני ראש העיר שלמה אלחרר ואליהו שושן, המשנה לראש העיר יוסי תורג'מן וחבר המועצה עו"ד שלמה חדד - נצפו בלימוד בישיבת בין הזמנים ב'חיי אהרון' בבני ברק.

( צילום: אלי מ. )

באירועי הקיץ באלעד נראו יחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער, ברק שטיגליץ מנהל מחלקת התרבות, בניהו קריספל דובר העירייה, חיים רוזנפלד הפרויקטור ומוטי שטיין המפיק, עוקבים שהכל מתנהל כשורה.

בעיירת נופש באוסטריה נצפתה השבוע פגישה בין העסקן הרפואי הנודע מאנטוורפן הרב אהרן הופמן ליו"ר 'סעד ומרפא' הירושלמי מוטי פריד. השניים החליפו חוויות וככל הנראה גם רקמו שיתופי פעולה רפואיים.

הראשון לציון לישראל לשעבר הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליט"א ביקר בבית החולים 'תל השומר' לביקור חולים, יחד עם העסקן הרפואי אלי ברונר מ'עזר מציון'.

הרב אהרן אברמן, יו"ר 'לב מלכה', נפגש עם פרופ' יהושע שרודר, מנהל יחידת ניתוחי עמוד השדרה במרכז הרפואי הדסה, להעמקת שיתוף הפעולה ולסיוע לחולים המתמודדים עם מקרים רפואיים מורכבים.