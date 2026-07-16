חשיפת 'זיידלע': סגן ראש עיר חרדי בשכר בעיר חרדית, מודאג מאוד בימים האחרונים. הסיבה: בקרוב המשכורת שלו צפויה להיעצר ולעבור לחבר מועצה לא חרדי וזאת במסגרת ההסכם הקואליציוני שנחתם מיד לאחר הבחירות. מאחורי הקלעים היו דיבורים שאולי המשכורת תימשך בתנאי שיבטיחו לראש העיר תמיכה גם בבחירות הקרובות - אך הסיכוי לך אפסי.

ארגון הסיוע 'חיי עולם' ממשיך בשרשרת כנסי ההסברה בעולם הישיבות. השבוע התקיים כנס הדרכה בהיכל ישיבת 'בית הלוי' בראש העיין. במהלך הכנס ניתנו כלים מעשיים, סקירה משפטית מקיפה והדרכה מקצועית שהועברה על ידי עו"ד שלמה חדד ומנהלי הארגון.

את הפרשן ישראל כהן קלט 'זיידל'ע' השבוע לצידו של איציק סעידיאן מראשי הלוחמים למען הלומי הקרב שהפך לסמל לאחר הטרגדיה האישית שלו והשיקום. כהן הבטיח לסעידיאן כי הנציגים החרדים יפעלו למען זכויותיהם של הלומי הקרב ואילו סעידיאן הצהיר כי לימוד תורה הוא ערך עליון בשבילו כמו לכלל העם היהודי. 'זיידל'ע' מציין כי אכן כל אלו שניסו לעשות מחלוקת וסיבוב תקשורתי על מאבק כביכול בין הלוחמים לבין לומדי התורה, נחלו כישלון מוחץ.

הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה' נצפה במפגש עם האדמו"ר מביאלא בית שמש, על שפת הים בניו ג'רזי.

מאה עיתונאים חרדים התארחו השבוע במוזיאון הסובלנות בירושלים לאירוע היסטורי בעולם התקשורת החרדי - כנס היסוד של מועצת העיתונאים החרדים, ביוזמת 'קרן זריחה'. 'זיידל'ע' שכמובן השתתף באירוע תפס את מנכ"ל הקרן אבי וידרמן בסוד שיח עם מיכאל שמש מ'ערוץ 13'.

( צילום: אשר רוט )

בקצה השני של השולחן תפסנו סוד שיח סוער בין עורך 'בקהילה' שלמה קוק לפרשן הפוליטי וההיסטוריון יעקב ריבלין, שאף קיבל תעודת הערכה מיוחדת בכנס.

( צילום: אשר רוט )

המשתתפים נהנו מהרצאה מרתקת של ד"ר אבישי בן חיים שנשא את ההרצאה המרכזית וסיפר על המהפכים שעברה העיתונות החרדית.

( צילום: אשר רוט )

את ישראל וינברג, רמ"ט מנכ"ל 'רשת הגנים' ומי שריכז את עבודת המטה שהובילה להישג הגדול לרשתות הגנים, ראינו השבוע במעונו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, לצדם של המנכ"לים הגדולים הרב יעקב סגל והרב ישראל גולומב, שהובילו את המהלך מול גדולי ישראל.

הטייס שהחזיר את משלחת חסידי גור משבת התאחדות בראשות הרה"צ רבי נחמיה אלתר בנו של האדמו"ר מגור, ביקש לחבוש את הספודיק לראשו.

- צילום: ינון שבילי צילום: צילום: ינון שבילי 10 10 0:00 / 0:15

בזמן שאדמו"רי בית נדבורנה - קרעטנשניף - צינור השפע וכו', עושים פעמיהם לעיירת בישטנא לפקוד את קברו של אבי השושלת הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זי"ע בתשעת הימים. המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן נצפה פוקד גם הוא קברי צדיקים, אך ללא טיסות וללא טרמינל, אלא כאן בארץ, בבית העלמין בבני ברק, נצפה שופך שיח על קברו של החזון איש זי"ע. ראש הישיבה התיישב על הרצפה | 'זיידל'ע' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות זיידל'ע | 25.06.26 תיעוד זה מזכיר לציבור הענק הפוקד קברי צדיקים בחו"ל, כי גם כאן, גם ליד הבית, טמונים גדולי ומצוקי ארץ שהרעישו שמים ופעלו ישועות בחיים חיותם ולאחר הסתלקותם.

ובזמן שרבי אלימלך פקד את קברו של החזון איש, נצפה האדמו"ר מווערצקי בסיום עבודת הקודש של סעודת ראש חודש בעיירת קרעסטיר, לשם הגיע לפעול ישועות לכלל ולפרט. ניתן להבחין שהאדמו"ר מגודל ענוותנותו נצפה יושב על כסא פשוט, ללא שום משב"ק נאמן סביבו.

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המגיש ינון מגל, באמירת משנה וקדיש על הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם, בהוראת הגאון הרב יצחק זילברשטיין.

( צילום: ראובן סגרון )

העיתונאי ארי קלמן הכתב לענייני חרדים של ערוץ 'i24NEWS', חגג ברית לבנו השני - ויקרא שמו בישראל: אליהו.

איש התיירות אבי קליין מהונגריה, נצפה מלווה את האדמו"ר ממז'יבוז', בכניסה לציון של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר, מהצד נראה הקלידן דוד שם טוב.

( צילום: משה קליין )

'זיידל'ע' שלא הספיק להגיע לכנסת השקה של מפלגת 'אחי', התבונן בתיעוד וראה את שמחתו של החיד"א אברג'ל בכניסתו לאולם כשראה את הקהל הרב שנכח בו.

( צילום: דוברות )

הזמר מידד טסה נצפה השבוע בתפילה בכותל המערבי.

( צילום: יאיר פליישמן )

חברי מקהלת 'נרננה' שטסו להופיע בדינר יוקרתי בשווייץ, נתפסו ברגע של מנוחה על שפת האגם המקומי.

המוזיקאי דוד שם טוב בתפילה בציונו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר ולאחר מכן זכה לברכה מהאדמו"ר ממז'יבוז'.

( צילום: רשת הנקודה )

את הזמרים שרוליק אדלר ומשה דוד וייסמנדל, המפיק מוישי ביכלר ויזם הנדל"ן אליעזר ביכלר, ראינו בנופש בהרי האלפים באוסטריה.

במהלך הדיון על החוק להקפאת מעצרם של לומדי התורה ראינו התייעצות במליאה של יו"ר ש"ס אריה דרעי וחברי הכנסת אוריאל בוסו וינון אזולאי.

( צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת )

בניחום אבלים בבית משפחת בלוי, 'זיידל'ע' ראה את יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב, שהגיע לנחם את הרב פרץ בלוי, מנהל בית הספר 'בית חנה'. 'זיידל'ע' יכול לספר שהקשר המעניין בין השניים החל עוד בתקופה בה מקלב כיהן כממונה על החינוך בעיריית ירושלים.

את ח"כ ינון אזולאי ראינו מחבק את הלומי הקרב בכנסת, רגע לאחר אישור חוק הלומי הקרב בקריאה שנייה ושלישית.

עזרא כהן שגריר פנמה בישראל, גבריאל זליאסניק שגריר צ'ילה בישראל, אלחנדרו רובין צימרמן שגריר פרגוואי בישראל, יעקב חגואל יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד, באירוע מצוצמם של שגרירות ארגנטינה בישראל לזכרם של נרצחי הפיגוע בבניין הקהילה היהודית בארגנטינה לפני 32 שנה, ביוזמת השגריר בישראל שמעון אקסל ואחניש.

את הנגיד שמוליק הלפרין ראינו מחלק ארטיקים לילדים שסיימו 'דף היומי משניות' במסגרת המיזם שלו.

איש העסקים יקי רייסנר הכניס ספר תורה בביתו בסביון באירוע יוקרתי בהשתתפות אישי ציבור ואנשי עסקים, לעילוי נשמת סבא שלו הגאון הרב אברהם רייסנר זצ"ל. עו"ד אריאל יונגר היועץ המשפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית בני ברק ערך סיום מסכת בכדי שיוכלו לשמוע מוזיקה באירוע, על החלק המוזיקלי הופקדו המוזיקאים ארי היל ודודי פלדמן.

- צילום: דודי קפלר ושי רייסנר צילום: צילום: דודי קפלר ושי רייסנר 10 10 0:00 / 1:36

לייזר היימן סמנכ"ל 'איחוד הצלה' שמתנדב גם בכבאות והצלה, אירח השבוע במטה 'איחוד הצלה' את בכירי כבאות והצלה במחוז יהודה ושומרון.

את הצלם נועם אליהו ראינו מתברך ממזכה הרבים הרב ליאור גלזר.