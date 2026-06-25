זיידל'ע ( צילום: קובי ישראל )

חשיפת 'זיידל'ע': מנכ"ל עיתון חדש שהונחת לתפקידו ללא כל רקע מתאים, עמל על קיום מבצע מינויים לעיתון, אך לעת עתה המהלך נחל כישלון? האם הוא יוחלף בקרוב במהירות שבא הגיע? נמשיך לעקוב. המשב"ק העריק | 'זֵיידְלֶ'ע' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע זיידל'ע | 14.05.26 1 ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה', שר לתלמידו שהתחתן כשהוא יושב על הרצפה באולם, יחד עם המוזקיאים שמחה בירנהאק ומוישי שרמן.

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במהלך מחאת הרכבים בכביש 1 נצפה ראש ישיבת 'היכל יצחק' הגאון רבי ישראל לנדא כשהוא מנסה לפלס דרכו.

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ראש ישיבת 'אורחות תורה' הגאון רבי איתמר גרבוז מתברך מראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי לאחר קידוש לבנה מתחת לבית ראש הישיבה.

את העיתונאי קובי ישראל ראינו מראיין את ניצב משנה רמי ברכיהו רב המשטרה, במחאת הרכבים.

את העיתונאי ישראל כהן תיעדנו כשהוא מסייע בהדבקת מודעות המחאה על הרכבים לצדו של יוסי צימט, עוזרו של ראש העיר בני ברק חנוך זייברט.

אחרי החתונה הגדולה, ביום שישי ערב שבת קודש, תפסנו את אליהו גפני, בנו של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, כשהוא מעמיס את הרכב בכל טוב ומחסל את כל ההערינג של בני ברק, לקראת השבת שבע ברכות.

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, בהנחת תפילין לקראת בר המצווה של בנו דן בכותל המערבי, בתפקיד הרב: הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים.

( צילום: אברהם רוזיליו )

איש התקשורת מני גירא שורץ, משדר לרדיו 'קול חי' במחאת הרכבים בעקבות רדיפת לומדי התורה.

( צילום: קובי ישראל )

בתחבולות ובמזימות: אבי תנועת הקירוב הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן נצפה כשהוא מברך את ראש המוסד היוצא דדי ברנע.

חבר המועצת הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין נצפה במונית מחוץ לחתונת בנו של הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים.

בתוך האולם תפסנו את יו"ר מפעל הפיס איציק לארי עם שימען ברייטקוף, יועצו של ראש עיריית ירושלים משה ליאון.

ואילו את יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ ראינו יוצא מהרכב בבואו לחתונה ומרים את ראשו, כנראה בחיפוש כוכבים או מצביעים.

לאחר תקופה ארוכה שלא היה אפשר להגיע לקבר רבי יוסי הגלילי בדלתון בשל סמיכותו לגבול עם לבנון, במהלך השתלמות שנערכה השבוע במקום למדריכי טיולים שהעביר ישראל שפירא, נצפה גם האדמו"ר מלעלוב עם מעט ממקורביו, כשמאחוריהם הבטונדות הצבאיות שעדיין במקום.

( צילום: ישראל שפירא )

בעיצומה של שמחת נישואי נכדת האדמו"ר משבט הלוי, עם החתן נכד האדמו"ר משאץ, שנערכה בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בשכונת 'זכרון מאיר' בבני ברק, הניף האדמו"ר את השלט 'עד כאן', שהיה תלוי באותה עת על אלפי רכבים בכבישי הארץ.

( צילום: שוקי לרר )

יענקלה קורנבליט נצפה בשמחת אירוסי בנו הבכור של העסקן האלעדי חיים מאיר מושקוביץ, המוכר מהתמונות כמחזיק האש במעמד ההדלקה בויז'ניץ בליל ל"ג בעומר.

הגאון הרב יהודה כהן ראש ישיבות 'יקירי ירושלים' ו'באר התלמוד' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, בתפילה במתחם קבר 'רחל אמנו'.

( צילום: אייל עטיה )

הזמר שמוליק סוכות בצילומים לקליפ חדש יחד עם המוזיקאי אהרל'ה נחשוני וחברי מקהלת 'נשמה'.

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בכירי תעשיית המוזיקה החסידית בשמחת ה'וואך נאכט' לרגל הולדת בנו של הזמר משה דוד וייסמנדל.

- צילום: יענקי קופולוביץ' צילום: צילום: יענקי קופולוביץ' 10 10 0:00 / 0:30

את הזמר ארי גולד, המפיק אביגדור מאיר והיחצ"ן נתי בדש, ראינו בפגישת עבודה מוזיקלית.

'זיידל'ע' שנמצא בכל מקום תפס את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בעת כניסתו למשרד ראש הממשלה לפגישה הטעונה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בשמחת השבע ברכות לבנו של הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים.

חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, אוריאל בוסו ויוני משריקי נצפו במחאת שיירות הרכבים בעקבות מעצר בחורי הישיבות העריקים, מהצד נראה צחי ברים סגן ראש העיר ירושלים.

את ח"כ משה אבוטבול ועו"ד שלמה חדד, ראינו בכניסה לכלא 10 לביקור אצל לומדי תורה שנעצרו על עריקות.

והנה ח"כ יעקב מרגי מוסר דברי תורה בבית כנסת של הכנסת לאחר תפילת מנחה.

עו"ד עמית בכר יו"ר לשכת עורכי הדין ועו"ד שי אהרנוביץ יו"ר רשות המיסים, בשיחה ערה עם ח"כ יעקב אשר.

יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ, העניק את ספרו 'אנחנו' ליו"ר ועדת הבריאות ח"כ יוני משריקי.

את מנכ"ל דפוס בארי, בן רוכמן, תפסנו בשיחת מסדרון ליד מזנון הכנסת עם ח"כ אורי מקלב. השניים לא ויתרו גם על תמונה מחויכת, על רקע אחת מתמונות הקיבוצים שבמשכן.

ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים, משה מור יוסף המשנה למנכ"ל ויוסי שבתאי ראש מטה המנכ"ל ובכירי משרד הפנים, בסיור מקצועי בעיר עפולה יחד עם ראש העיר אבי אלקבץ.

את שמוליק גרינברג ראש עיריית בית שמש ראינו בשיחה ערה עם ניר ברקת שר הכלכלה והתעשייה, באירוע בתל אביב.

ישראל פרוש ראש עיירית אלעד לשעבר, בשמחת האירוסין לבנו של דוברו לשעבר חיים לוריא מעיתון 'המבשר'.

בשולי האירוע ראינו את דוד החתן אברימי לוריא מעיתון 'המבשר', בסוד שיח עם יוסי דייטש מבכירי 'אגודת ישראל'.

את שר הפנים לשעבר משה ארבל והעסקן החב"די לוי אדרעי, ראינו עם הרב לוי שם טוב שליח חב"ד בוושינגטון והבית הלבן, מחוץ לציונו של הרבי מחב"ד בניו יורק.

( צילום: עדכוני חב"ד )

סגן ראש עיריית בית שמש חנוך דרנגר נצפה השבוע לבוש בבגדים מתאימים בחדרי הניתוח שהוקמו במרכז הרפואי הדסה בית שמש, לצד מנהל פיתוח עסקי בהדסה, רואה החשבון חיים אלטמן.

שלמה אלחרר סגן ראש העיר בני ברק ויחיאל לוי יו"ר המועצה הדתית בבני ברק, בסוד שיח בהילולת 'האור החיים הקדוש' במוסדות 'חיי אהרון' בראשות הרב יוסף בן חמו, מהצד נראה משמח הלבבות הרב שמעון פרץ.

( צילום: אלי מור יוסף )

ח"כ משה אבוטבול השתתף בחנוכת הבית של ראש לשכתו אלעזר שבילי.

את אהרון קליגר מעיתון 'משפחה', ראינו שקוע בלימוד תורה בהמתנה לאוטובוס.

בחתונת נכד אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן נצפו הרה"ר הגאון הרב קלמן בר והגרי"ד גרוסמן לצד נאמן ביתו נתן גרוסמן מקבלים סיקור ממוטי בבצ'יק על כינוס המחאה של חסידות גור בכלא 10.

הפוסק הגאון רבי עמרם פריד, שימש כסנדק בברית לנכדו של הגאון הרב שלמה זביחי רב יהדות 'משהד איראן' וראש מוסדות 'תפארת רפאל', בן לחתנו הרב יוסף דוד צרפתי ראש כולל 'תפארת דוד' בפתח תקווה. ויקרא שמו בישראל: יהודה.

- צילום: רפאל זביחי צילום: צילום: רפאל זביחי 10 10 0:00 / 0:17

בטקס חלוקת תעודות למו"צים בבית המדרש "יורו משפטיך" שבראשות ראב"ד ירושלים הגאון הרב גדעון בן משה, השתתפו לצד הגר"ג בן משה, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והגאון חכם ניסים בן שמעון.

הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, בסיור שטח עם צוות העירוב של המועצה הדתית, סביב קו העירוב בעיר.

מזכה הרבים הרב אדיר עמרוצי בשבע ברכות לבחור החשוב אלחנן בן חיים.

הרב דוד לב טוב, נאמן ביתו של זקן מועצת חכמי התורה של ש"ס הגאון רבי משה מאיה, חגג ברית לבנו - המוהל היה האדמו"ר הרב שמעון בוסו.

( צילום: 'שואו צלמים' )

את היועץ הרפואי יוסי ערבליך יו"ר 'למענכם', ראינו מתברך מראש הישיבה הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי, שהגיע לבקר את תלמידו המאושפז בבית החולים 'איכילוב'.

מתנדבי 'איחוד הצלה' בחגיגות יום הולדת בהפתעה לסמנכ"ל לייזר היימן.

את העסקן הרפואי שמשי גרוסברגר יו"ר 'איחוד הצלה' בביתר עילית, ראינו ברחובות ניו יורק.

הצלם נתי אלבר נצפה השבוע בתפילה בציון הרבי מחב"ד בניו יורק.

איציק לבל סמנכ"ל 'חברים לרפואה' בחלאק'ה לנכדו בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

את מאיר בלוך יו"ר 'הכל מהלב', ראינו בתפילה בציונו של הרבי מחב"ד.

( צילום: אפרים מנדלסון )

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים והיועצים האסטרטגיים מנחם גשייד ויענקי ביכלר, בשבע ברכות לבנו של צבי חסיד מנכ"ל זק"א ת"א, שערך ברוך נידאם ראש החטיבה הבינלאומית בארגון.