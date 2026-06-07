מזל טוב: איציק אוחנה, כתב הברנז'ה של כיכר השבת, התארס

סימן טוב ובמזל טוב: איש התקשורת איציק אוחנה, כתב הברז'ה של כיכר השבת, המוביל במגזר החרדי ולא רק, התארס היום (ראשון), עם הכלה חני פחימה.

בטקס מרגש ומצומצם, שנערך במרפסת מול הכותל המערבי, שריד בית המקדש, הוא חגג את רגעי אירוסיו.

אוחנה מסקר באתר כיכר השבת את כל האירועים בברנז'ה החרדית, שמחים ופחות שמחים כאחד. הוא חתום בין היתר על המדור הפופולרי הוותיק זופניק, שמושך אליו עשרות אלפי גולשים בכל שבוע.

מערכת 'בבלי' מאחלת לאיציק היקר שיזכה יחד עם כלתו להקים בית נאמן בישראל, בניין עדי עד, ויזכה לחיים מאושרים ושמחים בכל המובנים.

בורא עולם בקניין השלם זה הבניין.