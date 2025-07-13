שמחה מהולה בעצב נרשמה השבת במשפחתו של האברך היקר והחשוב הרב רפאל מרדכי פישהוף הי"ד, שנרצח בערב יום כיפור השנה ע"י בני עוולה בפיגוע המחריד בעיר חדרה | רעייתו האלמנה ילדה את בתם השביעית למזל טוב - לידה מרגשת במיוחד המגיעה לאחר תקופה קשה של אובדן (חרדים)
שמחה גדולה במשפחת קרויס בירושלים בפרט, ובחסידות תולדות אהרן בכלל: כמעט ארבע שנים לאחר שבני משפחת קרויס איבדו את אביהם הרה"ח ר' דוד קרויס ז"ל, מחשובי החסידים בבית שמש, שנהרג באסון מירון תשפ"א בגיל 35, הערב התבשרו בני המשפחה שהאלמנה התארסה בשעה טובה ומוצלחת (חרדים)
שמחה גדולה בחצה"ק צאנז זמיגראד, האדמו"ר שנישא לפני כשנה וחצי, חבק הבוקר את בתו הבכורה למזל טוב | אורחים רבים צפויים לשבות בצל האדמו"ר בשבת הקרובה לחגוג את שמחת הקידושא רבא | וחסידים ברינה יגילו (חסידים)