בשורה משמחת מהבית הלבן: סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, ורעייתו הגברת השנייה אושה ואנס, הודיעו הלילה (בין ראשון לשני) על הולדת בנם הרביעי, אלק ניל ואנס. מדובר באירוע היסטורי נדיר במיוחד, שכן זהו התינוק הראשון שנולד לסגן נשיא מכהן בארצות הברית מזה יותר מ-150 שנה.

התינוק נולד במרכז הרפואי הצבאי הלאומי "וולטר ריד" שבמרילנד, מוסד רפואי מוביל המשרת את בכירי הממשל האמריקני. בני הזוג שיתפו את הבשורה המשמחת בפוסט ברשת X, בו כתבו: "אושה והתינוק מאושרים ובריאים, והילדים שלנו נרגשים לפגוש את אחיהם הקטן".

אבן דרך היסטורית בבית הלבן

הולדת התינוק מהווה אבן דרך היסטורית בתולדות הבית הלבן. סגן הנשיא האחרון שנולד לו ילד בזמן כהונתו היה דיק צ'ייני, אך זאת היה בטרם כיהן כסגן נשיא. למעשה, יש לחזור למעלה מ-150 שנה אחורה כדי למצוא תקדים דומה של הולדת תינוק לסגן נשיא מכהן.

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ואנס, בן 42, משמש כסגן נשיאו של דונלד טראמפ מאז ינואר 2026. הוא ורעייתו אושה, עורכת דין בעלת שורשים הודיים, מגדלים כעת ארבעה ילדים. הזוג נחשב לאחד הצעירים ביותר שכיהנו בתפקידים בכירים בבית הלבן בעידן המודרני.

השמחה המשפחתית מגיעה בעיצומה של תקופה מתוחה בזירה הבינלאומית.

סגן הנשיא ואנס מצליח לשלב בין תפקידו הבכיר לבין השמחה המשפחתית. מערכת 'בבלי' מאחלת לבני הזוג מזל טוב ושיזכו לגדל את בנם בבריאות ובשמחה.