ארמון בקינגהאם הודיע היום (שני) כי אנדרו ברנהאם, חבר הפרלמנט הבריטי, קיבל את הצעת המלך צ'ארלס לתפקיד ראש הממשלה. במהלך פגישה רשמית בארמון, השלים ברנהאם את ההליך המסורתי של קבלת המינוי, ובכך הפך למנהיג החדש של הממשלה הבריטית.

המהלך הגיע זמן קצר לאחר שקיר סטארמר נפגש עם המלך בארמון והגיש את התפטרותו מתפקיד ראש הממשלה ושר האוצר הראשון. סטארמר, שנפרד ממעון ראש הממשלה ברחוב דאונינג 10, נשא נאום פרידה שבו אמר כי הוא עוזב "בחיוך ובכבוד".

בדבריו הודה סטארמר לציבור הבריטי ולמיליוני האזרחים שלדבריו פועלים מדי יום כדי לשפר את המדינה. הוא טען כי בריטניה "חזקה והוגנת יותר מכפי שהייתה לפני שנתיים", והצהיר כי הוא מעביר את האחריות לברנהאם ומאחל לו הצלחה מלאה בתפקיד.

"ממשלת מפנה" - חזון לעשור הקרוב

ראש הממשלה החדש הגיע לדאונינג 10 זמן קצר לאחר מינויו, ובנאום הראשון שלו הציג קו תקיף של שינוי. ברנהאם הצהיר כי ממשלתו תהיה "ממשלת מפנה" שתוביל את "השינויים הגדולים ביותר בבריטניה מזה 40 שנה".

לדבריו, בריטניה זקוקה לשינוי עמוק לאחר שנים של חוסר יציבות פוליטית והחלפת ראשי ממשלה בתדירות גבוהה. "הפוליטיקאים צריכים להשתפר", אמר ברנהאם, והוסיף כי הממשלה החדשה תתמקד גם בצעדים מהירים להקלה על יוקר המחיה.