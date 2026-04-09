רוסיה שיגרה ספינת מלחמה כדי ללוות מכליות נפט השייכות לצי הצללים של רוסיה, בריטניה נמנעה מלהגיב למרות האיומים | כך, בתעלת למאנש הגובלת עם צרפת ובריטניה, ספגו הבריטים את נוכחותה של ספינת מלחמה רוסית - מבלי יכולת להגיב (חדשות)
קרייג פורמן הקליט מסר מתוככי כלא אווין בטהראן • הוא ואשתו נידונו ל-10 שנות מאסר באשמת ריגול | לא ברור איך הצליח הבריטי להעביר הודעה מוקלטת מתוככי הכלא המאובטח, ואם מדובר בתעמולה איראנית | "חיינו בסכנה מתמדת" (בעולם)
מנהיג הימין בבריטניה נייג'ל פראג' טען כי בריטניה צריכה להתערב במלחמה נגד איראן, מכיוון שלדבריו המדינה השתנתה לחלוטין מאז השבעה באוקטובר | פראג' התייחס גם לביקורת שלפיה הוא מיישר קו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ודחה את ההאשמות (בעולם)
ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע הערב בהצהרה שמסר כי קיבל את בקשתה של ארה"ב לעשות שימוש בבסיסים בריטיים ל"מתקפות הגנתיות" נגד טילים איראניים | סטארמר הוסיף כי מדינתו לא תשתתף בפעולות התקפיות באיראן (בעולם)
שלוש המעצמות האירופאיות, צרפת בריטניה וגרמניה הצטרפו היום בתמיכה למהלך הישראלי-אמריקני באיראן, ומעבירים מסר חד לאיראנים: "הזהרנו אתכם" | באורח מעניין, בסיום ההודעה רמזו האירופאים על תמיכה בשינוי המשטר בטהרן (מדיני)
רגע של הומור דיפלומטי בוועידת הביטחון במינכן, כשקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, עקץ את ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, בנושא הברקזיט | אמירה שהצחיקה את הנוכחים ושברה את הקרח לפני הדיונים הרציניים מול האיום הרוסי (חדשות בעולם)
נשיא צרפת עמנואל מקרון נתפס שוב ברגע מביך, כאשר נשיא גרמניה וראש ממשלת בריטניה התעלמו ממנו באופן די בוטה | בזמן שנכנס לחדר לביצוע תמונות פוטו-אופ עם מנהיגי ה-E3, נראים הגרמני והבריטי מצחקקים ביניהם תוך התעלמות מוחלטת מנוכחותו של מקרון (בעולם)
התבטאויותיו מעוררות המחלוקת של סיר ג'ים רטקליף בדבר "קולוניזציה" של בריטניה על ידי מהגרים, הציתו עימות חריף מול הממשלה הבריטית | דבריו של המיליארדר טלטלו את הזירה הפוליטית בבריטניה וזכו להסכמות וגינויים (חדשות בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החריף הלילה את הטון בנוגע להשתלטות על גרינלנד, לאחר איומי המכסים שהכריז על שמונה מדינות באירופה | קיר סטארמר מבריטניה שוחח בטלפון עם הנשיא האמריקני אך לא הצליח לשנות את דעתו בנושא (בעולם)
ממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ דן באפשרות להציע מקלט ליהודי בריטניה, כך דווח בבריטניה | עורך הדין האישי של טראמפ, סיפר כי הוא מנהל מגעים עם מחלקת המדינה במטרה לספק מקלט מדיני ליהודים שרוצים להימלט מהאנטישמיות בבריטניה | הוא טען כי בריטניה "כבר אינה מקום בטוח עבור יהודים", וכי הוא "אינו רואה עתיד" עבור יהודים בבריטניה (בעולם)
תוכניות הבנייה של השגרירות הסינית החדשה בלונדון שפורסמו לאחרונה עוררו סערה, לאחר שהתברר כי היא תיבנה סמוך לכבלי תקשורת רגישים במדינה | בריטניה הותקפה בלחץ מצד ארצות הברית ושותפותיה המודיעיניות כדי להבטיח כי הכבלים אינם מעבירים מידע רגיש (בעולם)
אירופה חותרת לעדכון האמנה לזכויות האדם בת 75 השנים, במטרה לתת למדינות יותר שיקול דעת בנוגע להגירה בלתי חוקית | המהלך מגיע על רקע עלייה בלחץ הפוליטי מצד מפלגות ימין ומדינות המבקשות להגביל את הזכויות המשפטיות של מהגרים (חדשות בעולם)
ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר עומד בפני ניסיונות שקטים בתוך המפלגה כדי להביא להדחתו ולהחליפו במנהיג אחר מתוך המפלגה | מצבו של סטארמר בסקרים הולך ומידרדר, וחלק מאנשיו מתכננים מזימה נגדו | "הוא יילחם בזה בכל דרך", אמרו מקורביו (בעולם)