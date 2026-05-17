לאחר לחץ אדיר שהופעל כלפיו מצד מפלגת הלייבור, קיר סטארמר החליט לבסוף להתפטר מתפקידו, כך לפי דיווח דרמטי שמתפרסם הלילה בדיילי מייל.

דיווחים בממלכה המאוחדת מצביעים על כוונת ראש הממשלה להתפטר בקרוב כדי למנוע מצג לפיו נדחק מתפקידו.

​ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר מעוניין שדבר עזיבתו את התפקיד יאושר באופן סופי לפני יום הבחירות המתוכנן ב-18 ביוני. מטרתו של סטארמר היא למנוע תפיסה ציבורית לפיה פרישתו נכפתה עליו כתוצאה מלחץ שהופעל עליו.

​סטארמר שילב את מקורביו בתוכניותיו וציין בפניהם כי הוא מתכוון להציג "לוח זמנים מסודר" לקראת סיום תפקידו.

הדיווחים בכלי התקשורת מדגישים כי ראש הממשלה שואף להצטייר כמי שפורש מתפקידו בהתאם לתנאים שלו ובאופן עצמאי, ולא בעקבות לחצים חיצוניים להדחתו.

​למרות השאיפה לקבוע מועד ברור, לוח הזמנים לחילופין בראשות הממשלה טרם סיים את שלבי הגיבוש. מנגד, מקורבים הפצירו בסטארמר שלא למהר ולהמתין לקבלת נתוני הסקרים הראשוניים ואיסוף המידע מהבחירות המיוחדות במחוז מייקרפילד לפני קבלת ההחלטה הסופית, אך מהדיווח נראה כי גמלה בדעתו של סטארמר לעזוב את הבמה הציבורית.